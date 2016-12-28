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Все про:Винницкая область (354) наркотики (1202) Нацполиция (5253)

 Полиция на Виннитчине изъяла у мужчины 60 кг наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Во вторник, 27 декабря, в городе Гнивань Винницкой области сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя около 60 кг наркотических веществ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.

Правоохранителями было установлено, что 33-летний местный житель в собственном доме хранит и продает наркотики. В ходе обыска у подозреваемого было изъято в мешках, пакетах и коробках сухие растения конопли, марихуану, белое порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, а также оборудование для его изготовления.

Мужчина оправдывается, что наркотики хранил для собственного употребления. Изъятое направлено на экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ перекрыла международный канал поставки психотропов в Украину. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах). За такое правонарушение мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Читайте на "Цензор.НЕТ": При обыске автомобиля в Кривом Роге выявлено 4 кг наркотиков и оружие, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

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Смотрите на "Цензор.НЕТ: Задержана организованная группа наркоторговцев, действовавшая на территории четырех регионов Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

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та хватить вже про статки дєпутатів верховної зради......
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Не захотел делиться . Вот и убрали конкурента . А циган не трогают.
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ну так цыгани про него наверно и шепнули кому деньги носят
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мужык крут,хоть и жадина,в одно лицо всё съесть хотел.
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Оно то можно, но зачем уж так радикально))) убиваться и убиваться потихонечку...))))
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...белое порошкообразное вещество, похожее на амфетамин , сахар , соль , соду , мел строительный ...мукуИсточник: http://censor.net.ua/v421463
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Докопались до мужика..., а ведь он косил коноплю украинской бензокосой, поддерживал отечественного производителя.
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куда чуваку сколько раз в неделю косяк выкурить ....и то если убойная то и раз в месяц
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Набридли - вже ці наїзди на фермерів. Ну насушив собі чоловік сінця , може й не знав , шо конопля така врєдна штука. Прямо тобі наркобарон , людина може за сільгоспвиробництво переймался ?
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