 Полиция на Виннитчине изъяла у мужчины 60 кг наркотиков. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации областной полиции.
Правоохранителями было установлено, что 33-летний местный житель в собственном доме хранит и продает наркотики. В ходе обыска у подозреваемого было изъято в мешках, пакетах и коробках сухие растения конопли, марихуану, белое порошкообразное вещество, похожее на амфетамин, а также оборудование для его изготовления.
Мужчина оправдывается, что наркотики хранил для собственного употребления. Изъятое направлено на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах). За такое правонарушение мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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