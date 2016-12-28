 С героически погибшим под Светлодарском Андреем Байбузом простились в Херсоне. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".
Тело воина с неподконтрольной Украине территории смогли забрать только через неделю.
41-летний Андрей Байбуз пошел в армию добровольцем, воевал в "Правом секторе", затем подписал с армией контракт. Вместе с ним служить пошла его жена. Во время ожесточенного боя Андрей был ранен в обе ноги. Когда его собратья отступали, он отстреливался до последнего, прикрывая всех.
1272 3
Материалы по теме: Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
Военные части в зоне АТО укомплектованы на 80%, - Минобороны(15)
Боевики стянули "Грады" в район Светлодарской дуги, - спикер АТО. Карта(102)
За минувшие сутки в зоне АТО потерь среди личного состава ВСУ нет, - Лысенко(1)
С начала суток боевики обстреляли Широкино и Новотроицкое, - пресс-центр штаба АТО(5)
Порошенко ответит перед трибуналом за сговор с Путиным и кровь патриотов - Хмара(94)
ОБСЕ на 2 дня эвакуировала свою патрульную базу из Светлодарска из-за обстрелов(20)
Боевики применяют минометы на Мариупольском и Донецком направлениях, - пресс-центр штаба АТО(12)
Ответить
Він загинув за те, щоб ми спокійно спали під мирним небом наших міст та сел.
Стаю на коліна перед Героєм.
Ответить
Ответить