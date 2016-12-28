EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  1272  3
Материалы по теме:
Все про:похороны (557) Херсон (464) Антитеррористическая операция (15423)

 С героически погибшим под Светлодарском Андреем Байбузом простились в Херсоне. ВИДЕО

В Херсоне провели в последний путь погибшего в бою на Светлодарской дуге Андрея Байбуза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "ТСН".

Тело воина с неподконтрольной Украине территории смогли забрать только через неделю.

41-летний Андрей Байбуз пошел в армию добровольцем, воевал в "Правом секторе", затем подписал с армией контракт. Вместе с ним служить пошла его жена. Во время ожесточенного боя Андрей был ранен в обе ноги. Когда его собратья отступали, он отстреливался до последнего, прикрывая всех.



Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибшего под Светлодарском воина Сергея Рубанчикова провели в последний путь. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вічна пам"ять..
Він загинув за те, щоб ми спокійно спали під мирним небом наших міст та сел.
Стаю на коліна перед Героєм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев коррупция Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обстрел опрос Польша Порошенко Рева реформы Россия Савченко самолет санкции СБУ смерть спорт суд США терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти