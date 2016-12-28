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Все про:СБУ (12900) Безъязыков (17)

 СБУ обнародовала аудиозаписи с доказательствами измены Безъязыкова: "Он находится на свободе в Донецке". АУДИО

СБУ обнародовала записи переговоров, которые уличают полковника Ивана Безъязыкова в государственной измене и сотрудничестве с боевиками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись размещена на официальном You tube канале СБУ.

В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины".

В 12-ти минутном ролике зафиксированы фрагменты разговором Безъязыкова с боевиками, а также разговор террориста Басурина с Маргаритой Безъязыковой, где говорится что он не хочет покидать Донецк и он там "работает".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобожденный из плена террористов полковник Безъязыков задержан по подозрению в сотрудничестве с боевиками, - жена офицера

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Вот и доказуха озвучена... попал полковник....
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Ну если знала тогда , значит знала и сейчас для чего его поменяли под видом пленного .
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не увидел знак вопроса.
но думается мне его поменяли именно для привлечения к ответственности.
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Это наши для привлечения , а лугандонцы для внедрения , и она об этом знала .
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так сожительница его рассказывала , что этот безизичник типа патриот и коричневое вокруг губ его это шыкалад. А тут на тебе - мордовский лазутчик. Собаку руснявую згноить на зоне.
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Ох уж эти женщины! Полицейский останавливает автомобиль. - Вы ехали со скоростью 80 миль в час, сэр. - Этого не может быть, офицер! Мой круиз-контроль установлен на 60. Наверное, ваш радар пора откалибровать. Не отрываясь от вязания, жена говорит: - Не глупи, дорогой, ты же знаешь, что в нашем автомобиле нет круиз-контроля! Офицер начинает выписывать штраф, а водитель косится на жену и рычит: - Не могла бы ты держать свой рот на замке? Жена застенчиво улыбается и говорит: - Вообще-то, ты должен сказать спасибо своему выключенному антирадару. Услышав это, полицейский начинает оформлять второй штраф за использование радар-детектора. Мужчина начинает нервничать и произносит сквозь зубы: - Черт возьми, женщина, ты можешь закрыть свой рот? Офицер хмурится и говорит: - Кстати, ваш ремень безопасности не пристегнут, сэр. А это еще один штраф. Водитель оправдывается: - Офицер, я отстегнул его, когда вы меня остановили, чтобы достать права с заднего кармана брюк. Жена говорит: - Дорогой, не обманывай, ты же никогда не пристегиваешься! Полицейский выписывает третий штраф, а водитель оборачивается к жене и кричит: - НЕУЖЕЛИ ТАК СЛОЖНО ЗАТКНУТЬСЯ?! Тогда офицер посмотрел на женщину и спросил: - А ваш муж всегда с вами так разговаривает, мэм? - Нет, только когда выпьет.
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Так и до Порошенко дойдут-. Типа картинка: "Порошено -----Невидомэ х@уйло" и там разговор за киевский торт. Невидомэ приказывает поднять цену до 250 гривень.
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Да давай ,не тяни уже. Выкладывай записи на цензор
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В магазин сходи и всё.
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Твою бредятину лайкнул трёхбуквенный...
Это всё...
Никогда не отмоешься...

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Даже не посодют . Он же не правосек или доброволец . Он верой и правдой служит любой кодле . Хоть Киевской ,хоть лугандонской !
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аааааа....Иванчук чемпион мира....Музычук чемпионка мира...УКРАИНА РУЛИТ в ШАХМАТАХ...
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Читав, що у давнину невільницькі ринки були у криму та на кавказькому узбережжі чорного моря, де й досі можна зустріти нащадків африканських рабів. Так що африканець у вбранні козака чи горця може й не жарт.
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Хули вы понимаете. Это коренной кубанский казак . Вон как на солнце пригрелся !
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я не вірю цьому. це моя точка зору. на Гриценка також було уйма доказів. тільки - зась! фуфло все це !
і так на цю людину. я буду до останнього цьому не вірити. це моя особиста точка зору.
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Ну я не знаю.
Просто когда его жена или адвокат ( я уже запамятовал кто из них) на суде говорит, что он случайно оказался одет в российскую форму и случайно находился в комнате ( не в виде пленника), где пытались вербовать другого военнослужащего ВСУ - это как минимум вызывает подозрения. Разве нет?
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нічого не буду казати. нічого доказувати не буду. узнаю- відповім.
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Просто дивно , що людина була рік у полоні , а СБУ і ГРУ , про нього нічого не знали ?
І коли його Петро приймав урочисто - теж нічого не знали ?
І лише зараз довідались ?
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правильно! вони тупо знають тещо якщо він розповість про їхні дєлішкі то їм-кєрдик. це моя особиста думка.
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Ну , те що э , якісь "дєлішкі" - жодних сумнівів ...
Просто , якщо хотів розповісти - чому , й досі , не розповів ?
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контрабас. реальний. да і ще одне- на блок постах нац.гвардія також стоїть в російській одежі під назвою ГОРКА. і офіцери сбу також в ній стоять.....
а те що творять на блок постах нац.гвардія- то це називається я сержант петренко з гаї у мене троє дітей дайте похмелитсья...
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Знаєш, у таких справах твого розуму мало.

Впевнений, що все знали. Але ж треба було послідкувати за ним тут, виявити зв'язки та канали передачі інформації. Мабуть, коли робота закінчилася, його й пов'язали.

Але поки та робота ще йшла, про неї не мав знати ніхто. У тому числі й президент. Та й бажання прийняти Без'язикова міг висловити сам Порошенко, без узгодження з СБУ. Ті й нне стали заважати.
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ну может "вели" , наблюдали... К тому же, я так понимаюЮ что телефонные переговоры пишутся все скопом, а расшифровываются значительно позже... Так что , все "в порядке очереди."..
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Переговори Диркіна і Зазарки , влітку 2014 не тільки розшифровуваои - транслювали по ТБ вже на наступний день , або через день ...
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ну конеш)только его жена по тв много чего рассказала-даже то ,что он наших бойцов вербовал на допросах в дыре,правда сразу оговорилась,что его заставляли
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Может ты и прав. Единственное, чего я не могу понять, зачем СБУ что-либо придумывать против Безьязыкова. Он кто - конкурент власти, наступил на чью-то мозоль, чтобы фальсифицировать против него доказательства? Да и он сам с женой косвенно подтвердили обвинения. Но не будем спешить с выводами. Подождем судебного разбирательства.
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Тёмная история. Особенно нюансы его освобождения. Как и откуда освободили? Зная это, можно на многое ответить.
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а двух шалав асвабаділі помпезно- не темна історія! гадя савчєнко такі постаралась.....
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Если бы назвали всех, кто работает на кацапню в СБУ, ВСУ и т.н. полиции - мы бы просто охренели.
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Ребята, отметьтесь здесь, пожалуйста, надо проучить вдохновительницу убийц.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812257418912063&id=100003834367299
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На кой ляд в век космической разведки и радиоперехвата засылать лазутчика, смотреть куда пошла колона военных? Бред.
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Не все имеют такие возможности и враг по возможности использует "защищенные" каналы связи? Бред.
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"Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно",
- Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон.

В этом деле важна занятость, а не результат.
Да собственно на 90% рабочих мест только и делают что обеспечивают занятость, реальные товары и услуги производят оставшиеся 10%.
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ты маханул конечно про разведку . я тебе так отвечу: НА КОЙ ЛЯД В ВЕК КОСМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ И ПЕРЕХВАТА---"АДМИРАЛ КУЗЯ"?????
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А його кобила ще журналістам нашим розказує какой он чєсний афіцер) І така нещасна стоїть в шубі. Тварюки запроданці. Бабу теж в тюрму треба і надовго.
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это работа разведки.пусть разбираются.а мы будем читать сводки и ....репу чухать.думаю разберутся.стукачи не только у нас. у кацапов тоже хватает нашей агентуры.клеить ярлыки не хочу.представим если хотябы один шанс из миллиона,что его подставили и он не при делах !!!! нннннееееееа.хватит. с гадей уже наигрались.обжегшись на молоке-дуем на воду.пусть разбираются.
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Смысл сбу фабриковать против него дело ? Он никто, ни политик, ни какой то авторитетный доброволец. Сломать в плену можно любого, а этого судя по всему даже ломать не надо было, сам идейный, перешел на сторону врага.
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Получается, что его сдал Басурин? Он рассказал жене, предложил рассказать офицеру Генштаба, что муж работает на ДНР. Зачем? Зачем после всего этого Безьязыков вернулся в Украину???
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Вы на рожу поглядите! Чистейший потомок меркитов.Кумысу ему.
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Басурин конечно пиздун еще тот.только одни сводки от него чего стоят.а тут прям раз и одну правду и только правду и ничего кроме правды.... будем ждать...сдавай
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Кроме того, сбу немного почистило ряды предателей, их уже не столько, сколько было в 14 году, поэтому дальше чаще будут засылать консервы.
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консервы начали поступать в сбу(мвд,гур и проч.) как минимум с 2000х.вот и прикинь до каких звезд и должностей они сейчас дослужились.
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Вообще то СБУ это осколок КГБ, и они все поголовно с 1991г работают на Москву. Все, и других там нет.
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Через время обменяют на нашего,итак будет продолжаться вечно,пока сбу не начнет их просто втихаря отстреливать
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Зачем организовали встречу с Президентом? Для подставы,только вопрос кого? А еслибы,он зажмурил Первого? Чем думают брелочники,жопой или головой?
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итересно, а что это за общий знакомый в ГШ Украины, который просит з товарища разведчика и общаеться напрямую с товарищем Басуриным...
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Не ну поки ми не почнемо таким покидькам ,по закону військового часу ,давати зароблене цими тваринами покарання ,це буде множетись.І не верещіть ,про гуманість,людяність ці якості не відносяться до такої падалі.Старший офіцер- добровільний зрадник,співпрацює з ворогом це смертна кара .
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СБУ та військова контррозвідка повинні черец дрібне сито просіювати кожного !!! Розкрили цю зрадницьку наволоч - молодці ! Набираються досвіду в реальній обстановці. У цього зрадника посада була не малою - начальник розвідувального віддлу з"єднання. Лише розтріл таким, публічний !!!
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а кто из штаба Украины звонит раклу басурину ??? все слышали последний разговор
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басурін начебто казав що без"язиков додому не збирається повертатись?? Чи ні??
То чому він повернувся?
а потім ще нестиковочка. То басурін каже що багато разів безязикова бачив то тільки не знав що це він, а на прикінці бесіди з жінкою безязикова каже що "я лично его не видел"..
Дивно якось.. Нестиковочки якісь.. Чи басурін той жінці бреше, чи ще щось..
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ПОСПЕШИШЬ (с выводами) - ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ
С Н.С. уже получился большой прокол. Надолго хватит.
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Садить его на 25 лет в колонию Львовской-Тернопольской области, там с ним разберутся как следует!
Вспоминается его интервью, дурачок такой себе, не знаю-не ведаю, я честный такой!
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ДВА вопроса:
1. зачем вернулся?
2. зачем потащили к президенту?

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Бардельеро потому что... скажите спасибо, что Порох ему ещё звезду героя не нацепил, как Надюхе...
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вАпервых, у сепаров от него толку мало, гораздо ценнее для ФСБ когда безязыков вновь внедрится в ВСУ, тем более по профилю - розведка, кнтр-розведка.
Ну а встерча с Презом конешн прокол СБУ, ради елементарного пиара. Либо у нас спец. службы шпиляют в шпионские игры на сотом левеле и проводили какуюто свою контр. игру с вовлечение самого Верховного. Но рисково жиж так, блин.
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Ой! И долго этого дядю будут подозревать? Может пора ему башку отшибить? Из последних новостей стало очевидно ,что патриотов ордынцы не меняют.Нам шлют всякий непотреб .
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При нынешнем развитии фейкового дела... Дело ясное, что дело тёмное... Надо, чтобы хорошо разобрались, а то может невинно человек пострадать, а может даже и герой...
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Да обменять его на своего такого же шпигуна и все дела.
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"Дядя Ваня" спёкся, вдруг запахло делянкой кедровой.
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Цікаво, шо там за "человечек" з ГШ ЗСУ "названевает" Басуріну? - слабо собі можу уявити шо б підчас 2-ї світової Жуков спілкувася по телефону з генерал-фельдмаршалом вермахту Ханс Гюнтер фон Клюге (Günther von Kluge - командувач групи «Центр» у 1941-1943рр.) .СБУ ау-ууу...!
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Мало ли что он говорил боевику...
Штирлиц что, Мюллеру свою звезду Героя Советского Союза показывал? И отвечал "Хайль Сталин!" на приветствие?
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Когда нибудь, мы услышим, а может быть даже увидим и пленки Савченко...
Такие они вот, распиаренные "герои"...
Люди, все нормально. Надо просто понять, что настоящий герой, это не морда в телевизоре, в комке, а простой парень, АТОшник, без руки, или ноги, живущий с вами по соседству...
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Если с 14го знали, как он себя ведёт, значит очень хотели с ним пообщаться, когда выменивали назад.
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цю суку застрелити при першій можливості. Це котли, це сотні вбитих наших хлопців у засідках.
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