 СБУ обнародовала аудиозаписи с доказательствами измены Безъязыкова: "Он находится на свободе в Донецке". АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись размещена на официальном You tube канале СБУ.
В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины".
В 12-ти минутном ролике зафиксированы фрагменты разговором Безъязыкова с боевиками, а также разговор террориста Басурина с Маргаритой Безъязыковой, где говорится что он не хочет покидать Донецк и он там "работает".
18716 98
Защита подозреваемого в шпионаже полковника Безъязыкова намерена обжаловать его арест 19 декабря(7)
Боюсь, что сейчас на арестованных боевиков будут давить, чтобы они дали показания на моего мужа,- жена Безъязыкова. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(49)
СБУ о деле бывшего пленного Безъязыкова: Мы освобождаем всех(14)
Подозреваемый в госизмене Безъязыков объяснил, почему носил российскую форму и оружие в плену(127)
Примечательная история полковника Безъязыкова, бывшего в плену у российских оккупантов и коллаборантов почти два года(0)
Я был шокирован подозрениями, планировал продолжить службу в ВСУ, - Безъязыков. ВИДЕО(87)
Жена полковника Безъязыкова, подозреваемого в госизмене, отказалась давать показания в СБУ(40)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но думается мне его поменяли именно для привлечения к ответственности.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это всё...
Никогда не отмоешься...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
і так на цю людину. я буду до останнього цьому не вірити. це моя особиста точка зору.
Ответить
Просто когда его жена или адвокат ( я уже запамятовал кто из них) на суде говорит, что он случайно оказался одет в российскую форму и случайно находился в комнате ( не в виде пленника), где пытались вербовать другого военнослужащего ВСУ - это как минимум вызывает подозрения. Разве нет?
Ответить
Ответить
І коли його Петро приймав урочисто - теж нічого не знали ?
І лише зараз довідались ?
Ответить
Ответить
Просто , якщо хотів розповісти - чому , й досі , не розповів ?
Ответить
а те що творять на блок постах нац.гвардія- то це називається я сержант петренко з гаї у мене троє дітей дайте похмелитсья...
Ответить
Впевнений, що все знали. Але ж треба було послідкувати за ним тут, виявити зв'язки та канали передачі інформації. Мабуть, коли робота закінчилася, його й пов'язали.
Але поки та робота ще йшла, про неї не мав знати ніхто. У тому числі й президент. Та й бажання прийняти Без'язикова міг висловити сам Порошенко, без узгодження з СБУ. Ті й нне стали заважати.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812257418912063&id=100003834367299
Ответить
Ответить
Ответить
- Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон.
В этом деле важна занятость, а не результат.
Да собственно на 90% рабочих мест только и делают что обеспечивают занятость, реальные товары и услуги производят оставшиеся 10%.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То чому він повернувся?
а потім ще нестиковочка. То басурін каже що багато разів безязикова бачив то тільки не знав що це він, а на прикінці бесіди з жінкою безязикова каже що "я лично его не видел"..
Дивно якось.. Нестиковочки якісь.. Чи басурін той жінці бреше, чи ще щось..
Ответить
Ответить
Ответить
С Н.С. уже получился большой прокол. Надолго хватит.
Ответить
Вспоминается его интервью, дурачок такой себе, не знаю-не ведаю, я честный такой!
Ответить
http://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/953627/sharlie_hebdo_opublikoval_ieshchio_odnu_izdievatielskuiu_karikaturu_na_krushieniie_tu-154
Ответить
1. зачем вернулся?
2. зачем потащили к президенту?
Ответить
Ответить
Ответить
Ну а встерча с Презом конешн прокол СБУ, ради елементарного пиара. Либо у нас спец. службы шпиляют в шпионские игры на сотом левеле и проводили какуюто свою контр. игру с вовлечение самого Верховного. Но рисково жиж так, блин.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Штирлиц что, Мюллеру свою звезду Героя Советского Союза показывал? И отвечал "Хайль Сталин!" на приветствие?
Ответить
Такие они вот, распиаренные "герои"...
Люди, все нормально. Надо просто понять, что настоящий герой, это не морда в телевизоре, в комке, а простой парень, АТОшник, без руки, или ноги, живущий с вами по соседству...
Ответить
Ответить
Ответить