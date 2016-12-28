 "Он находится на свободе в Донецке", - СБУ обнародовала аудиозаписи с доказательствами измены Безъязыкова. АУДИО

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись размещена на официальном You tube канале СБУ.
В сообщении отмечается: "Служба безопасности Украины обнародовала телефонные разговоры, подтверждающие противоправную деятельность бывшего начальника разведки - начальника разведывательного отдела штаба управления 8 Армейского корпуса сухопутных войск ВСУ полковника Безъязыкова Ивана Николаевича, направленную во вред суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины".
В 12-ти минутном ролике зафиксированы фрагменты разговором Безъязыкова с боевиками, а также разговор террориста Басурина с Маргаритой Безъязыковой, где говорится что он не хочет покидать Донецк и он там "работает".
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но думается мне его поменяли именно для привлечения к ответственности.
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Это всё...
Никогда не отмоешься...
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і так на цю людину. я буду до останнього цьому не вірити. це моя особиста точка зору.
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Просто когда его жена или адвокат ( я уже запамятовал кто из них) на суде говорит, что он случайно оказался одет в российскую форму и случайно находился в комнате ( не в виде пленника), где пытались вербовать другого военнослужащего ВСУ - это как минимум вызывает подозрения. Разве нет?
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І коли його Петро приймав урочисто - теж нічого не знали ?
І лише зараз довідались ?
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Просто , якщо хотів розповісти - чому , й досі , не розповів ?
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а те що творять на блок постах нац.гвардія- то це називається я сержант петренко з гаї у мене троє дітей дайте похмелитсья...
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Впевнений, що все знали. Але ж треба було послідкувати за ним тут, виявити зв'язки та канали передачі інформації. Мабуть, коли робота закінчилася, його й пов'язали.
Але поки та робота ще йшла, про неї не мав знати ніхто. У тому числі й президент. Та й бажання прийняти Без'язикова міг висловити сам Порошенко, без узгодження з СБУ. Ті й нне стали заважати.
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доказувать тобі нічого не буду. все узнаю- розповім.
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ну хоть убийте мене ну НЕВІРЮ Я В ЙОГО ЗРАДУ!
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812257418912063&id=100003834367299
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- Он вам даст батон с взрывчаткой - принесете мне батон.
В этом деле важна занятость, а не результат.
Да собственно на 90% рабочих мест только и делают что обеспечивают занятость, реальные товары и услуги производят оставшиеся 10%.
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