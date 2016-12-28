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 Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница". ФОТО+Видео

Сегодня, 28 декабря, на киевском ПАО "Завод "Ленинская кузница" проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр "для Военно-Морских Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера, которые получили наименование "Аккерман" и "Бердянск", успешно прошли все испытания, включенные в боевой состав флота. В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Катера "Аккерман" и "Бердянск" успешно прошли государственные испытания. ФОТОрепортаж

"Начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", - добавил Воронченко.



Читайте: "Шаг за шагом мы будем восстанавливать наш флот с нуля", - командующий ВМС Воронченко

вмс украины

Десантный катер является специализированным боевым надводным катером разнородных десантных сил морского компонента сил быстрого реагирования, который может выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе тактических групп катеров. Предназначен для транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье морского десанта, поражения (уничтожения) отдельных малоразмерных целей противника (объектов противодесантной обороны) огневыми средствами, борьбы с десантно-высадочными средствами противника, а также для борьбы с противодиверсионными силами и средствами противника, ведения разведки и наблюдения, изучения района боевого назначения, защиты судоходства на пограничных реках, содействие силам Государственной пограничной службы Украины в усилении охраны государственной границы.

Смотрите: Экипажам новых катеров "Аккерман" и "Бердянск" вручили флаги украинских ВМС. ВИДЕО

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а сколько шуму об увеличении бюджета Минобороны. а бабло идет на десантные катера, которые стремно в море вывести. ну, зато пэця не в накладе, а тепловизоры и безпилотники волонтеры купят...
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а что производит ваш личный завод?
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У него не завод. У него фабрика - фабрика троллей.
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...Ленина свалили, а кузница его осталась ....Ленин был кузнецом?
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Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница".
И назовут эти корабли на ЛЕНИНСКОЙ КУЗНЕЦЕ - " СЕРП" и "МОЛОТ " ???
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СССр однажды заложил в бюджет на борьбу со Звездными Войнами Рональда Рейгана 250 млрд.долл... вояки блин...
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Кому война а кому просто деньги на крови

"Завод "Ленинская кузница". Фото: kp.ua
Кабинет министров планирует предоставить ПАО "Завод "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря.
Согласно проекту постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении Українських новин, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период - до 1 июня 2018 года.

ПАО "Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.
За год существования закона о декоммунизации свои названия успели поменять, как улицы, проспекты, предприятия, так и целые города, села. Однако, "Завод "Ленинская кузница", принадлежащий Петру Порошенко, так свое название и не изменил.
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Взагалі то в постанові Кабміну фігурує фірма "Кавок Ейр" і ніякої "Лєнкузні". Так що звізди, та не зазвіздуйся...
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Ой а как же дэкоммунизация?
Членинская кузня,как то не очень!
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Сегодня, 28 декабря, на киевском ПАО "Завод "Ленинская кузница" проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр "для Военно-Морских Сил Украины.
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А ШО В КИЕВЕ, ДО СИХ ПОР, СТРОЯТ КОММУНИЗМ?

НУ, ШО ЭТА ЗА НАЗВАНИЕ: киевский ПАО "Завод "Ленинская кузница"?




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Можна сказати завод "Ленінська кузня" імені Порошенка. Можна сказати завод "Ленінська кузня" це власність Порошенка. Різниці немає, все його.
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Украина в 2016 году вышла на 9 место в мире по зкспорту оружия.При Индюковиче было 68 место..
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Почему тогда Запад не даёт Украине оружия?
- Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае россиянам, в худшем - в Африку или на Ближний Восток. Если Украина продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая существует в Украине, просто не даст победить Россию

Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, - политолог Авраам Шмулевич
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Херня, ни при каких обстоятельствах оружия с Запада не будет продано россиянам или еще куда либо, потому, что это вызовет дикий скандал и моментальное прекращение поставок того самого западного оружия. Есть масса способов заработать или украсть бабки другим, гораздо более безопасным путём.
Не надо быть шмулевичем чтобы сложить дважды два.
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На каждом судне есть табличка возле каюткампании или в другом видном месте,там пишут технические данные судна и где сделали и что будет написано на Украинских катерах?made in ленинская кузня? P.s. катера хорошие и стране необходимые.
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Нет никаких табличек возле кают-компании. На переборке висит только чертеж судна с расположением всех судовых помещений на каждой палубе. А знак завода с названием обычно отлит из металла и крепится на лобовой переборке надстройки.
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Когда уже начнут делать нормальные фрегаты а не эти байдарки блядь?
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Нормальные фрегаты Ленинская Кузня делать не умеет - она специализируется на речных катерах...потому заказываем речные катера...
Николаевский Судостроительный ведь Пете не принадлежит...
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вот -вот...а кому принадлежит?и почему это зрада с гэбней усиленно требуют делать корабли именно в николаеве?
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ага и 20 пушек по бортам, как в пиратах карибского моря
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Многие просто не в теме. Катера это конечно хорошо, но на этом заводе осталась кучка рабочих-пенсионеров, молодежь на завод идти работать не хочет, а многие специалисты давно ушли с завода. Чтобы нынче построить кораблик на этом заводе, это целый гемор, людей зовут с Херсона и Николаева, а они не особо хотят ехать на этот завод, обещают одни бабки, а платят совсем другие. Этот завод уже давно не имеет те мощностя что раньше - многие станки продали, а цеха сдают под склады фирмачам. Короче, в новостях красивая картинка - завод, катера и т.д., на деле все печальнее. загубили судостроение на этом заводе.
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а чего ленкузню не декомунизировали. или хозяин не знает какие законы подписывает?
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Так придется вывески там менять, документы всякие. Дорого.
А хозяин за копейку удавится, и закон ему нипочем.
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В Николаеве стоит ракетный крейсер "Украина" готовый на 90% пускай его до ума доведут а не лепить всякое ГАМНО
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я ниже изложил свои мысли по этому поводу...ждем может кто в теме подтянется
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Сергей,вы хоть понимаете сколько стоит обслуживание такого крейсера?
А его доводка в вооружении?
Он по карману Украине? И где она его применять будет? В Африке? В Аргентине?
А про корабли и суда сопровождения ничего не хотите рассказать?
Сколько ему там топливо в сутки надо? А на полном ходу? А продовольствие? А зарплата экипажа? А ремонтная база? А средства противолодочной и противовоздушной обороны?
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ну тогда давайте надуем 100 надувных лодок и будем держать конроль над оставшей территорией Чёрного моря...забыл надо обязательно мигалки прикрутить и ПКМ поставить на нос. Налоги на 1% для олтгархов ВР поднимет и хватит за год корабль достроить за второй проценты отдать за кредит за 3 на зарплату хватит... зато получим не речное аккерман а морскую единицу перед которойпара фрегатов скажет ну его..... накуй пошли домой
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Отдельно стоит вопрос достройки тяжелого ракетного крейсера «Украина», однотипного с флагманом российского Черноморского флота «Москва». С одной стороны, корпус и главные механизмы крейсера завершены более чем на 90%. С другой - все его ракетное и артиллерийское вооружение, а также электронные системы необходимо заказывать в России, что невозможно по ряду причин. Кроме того, основные конструкции крейсера уже более двух десятков лет законсервированы и попросту ветшают, и вообще - это технологии еще 1980-х гг.
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На Херсонский судостроительный и на два судоремонтных завода и на завод Паллада который строил плавучие доки и смотреть страшно заказами там не пахло ой как давно
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чисто риторический вопрос что дешевле достроить было крейсер "Украина" даже взяв на достройку кредит или посей день платить бабос за содержание +продать как лом, может кто то прочтёт это из оборонки, так вот амеры выделели 350 лямов на помощь и уже не раз говорили что Украина не делает конкретных запросов (может и пиздят) может пусть попросят помочь достроить и вооружить ведь сам корпус вроди как очень даже не плох????????????
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Кацапы единственные кто мог и был заинтересован достроить и вооружить этот крейсер. Но и они отказались его покупать. Готовы были только рассмотреть возможность взять даром!
Иногда дешевле построить новое, чем доводить старое.
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он на 95% достроен или 5% стоят столько сколько 95%+вся его простойка 32 года?
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Там всё оборудование времён СССР. Ну допустим достроили его (хотя это трудно представить - 2 катера строят по 3 года), вооружили чем-то (тоже нетривиальный вопрос) дальше нужно содержать как-то, обслуживать, ремонтировать. У Рашки 3 таких корабля - как-то навострякались. А кто в Николаеве будет этим заниматься?
И наконец главный вопрос - где взять такие деньги?
И наиглавнейший - зачем этот крейсер Украине, если даже Рашка не то что не строит, но даже ещё не проектирует корабли такого водоизмещения (а денег, и мощностей там поболее).
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Та що ти дискутуєш з убогим? Воно не в темі, просто пише, бо пишеться...
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Немає бога, крім ПОПа, і Офшор пророк його!
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"Завод "Ленинская кузница" еще не хватает слава кпсс--- Порошенко подгреб все советские готовые заводы, карла маркса-рошеном назвал, и тд....... в общем бизнес на готовом ---- слава слепотрастам, и все гос-заказы на свой заводик с придуманной ценой а лишнее в офшор
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Диалог ватников:
- Прикинь, я своего сына в честь Путина назвал!
- Да ты чё?! Неужели Ху.лом???
- Нет, Владимирвладимирович...
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Да, я думаю катера очень нужны в т.н. зоне АТО. Ну, а то, что нет Стугн или брони , чтобы раненых вывести, я так понимаю, это мелочи , главное бронекатера , будем брать Донецк по Северскому Донцу.
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Катера- это хорошо. Но, блеать, название завода - фейспалм. Что за дегенеративность?! 25 лет независимости Украины, а завод имени человека, который сделал все, чтобы она перестала существовать как государство.
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Почему бы не делать на ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАВОДЕ это все,в Николаеве?Нечего будет в шоколадный карман положить? http://www.shipyard61.com.ua/start-rus.html
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Дело в том, что порох загружает свои заводы заказами. Богдан тоже его. Я не стратег, но думаю что лучше бы гражданские суда в коммерческих целях производили.
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Ну так на его заводах работают тысячи граждан Украины и Порошенко дает им работу разве это плохо???
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Это хорошо. Но я больше согласен с Григорием Кошоляном.
Хотя, если в планах командования внезапный захват Ростова-на-Дону, то катера в тему.
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Это хорошо-плохо то,что это делается во время войны,за счет войны и совершенно бесполезно
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А чего этот эта кузьня до сих пор Ленинская? На нашего нового Гаранта закон о декоммунизации не распространяется?
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Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница"
Порошенко, как истинный ленинец, не дал декоммунизировать свой завод.
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Понимаю,что те,кто не является в этом деле профи,будут выступать категорически против таких катеров. В отличии от таких людей,я прекрасно знаю ценность такого изделия.
особенно в прилегающих морских районах,дельте рек с выходом к озерам.
Они реально представляют из себя угрозу противнику.
Такие страны как США,Канада,Испания,Италия,Япония,да,что там говорить,никто не отказывается от такого рода оружия.
Они очень эффективны.
Впрочем,смотрим? На 1.22 минуте такой катер:
https://www.youtube.com/watch?v=Jts9suWIDlU
Я бы рекомендовал посмотреть весь фильм целиком. Он того стоит.
Апокалипсис сегодня.
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Да после такой новости вс рашки нервно напряглись!
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Фиона,зря иронизируете. Отследить такую единицу,гораздо сложнее чем крейсер Украина.
И поверьте,в умелых руках,такой катер,представляет реальную угрозу даже Петра Великого.
Высадка боевых пловцов с взрывчаткой ему вполне под силу.
Я уж не говорю про установку маломощных ракет. ПУстячок?
Вы понимаете,что такое пробоина в машинном отделении? А если их несколько?
И корабль обесточен? Это далеко не пустяк.
А реальная угроза для десантных барж и судов?
Было бы пустяком,та же Россия,давно отказалась бы от бронекатеров на Каспии и Балтике с Амуром.
Да и не слышал я,чтобы американцы свои катера на лом пустили.
Бегают!!! Особенно в районах панамского канала и по дебрям Амазонии и Колумбии.
И эффиктивны сверх меры.

Мне на аналогичном приходилось в 70-х опись Меконга делать.
Да и во Вьетнаме они себя очень хорошо показали.
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Возле Одессы стоит платформа, качают газ, в наших водах нашей отжатой вышкой, наши катера отгоняет российский крейсер.
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Народ,а кто разбирается в катерах,расскажите-напуркуа ВСУ речные катера?С кем на Днепре воевать будем?
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хотите знать для чего такие катера?
Я ж специально для вас ролик в ю тьюбе выложил. Посмотрите весь фильм. Апокалипсис сегодня Кополлы. Уверен,поймете. Да и строятся такие катера не столько для Днепра,сколько для его дельты. Там Крым рядом. Вот там им самое место. Плюс Азовское море. Вся прибрежка.
Патрулирование морских акваторий прибрежки и дельты Днепра,Дуная,Днестра-вот их конек.
И навести шорох им под силу.
Это нужное вооружение Украины. Да и район Новоазовска вы чем контролировать собираетесь?
Я про прибрежную зону.
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Іх не цікавлять твої доводи, їм потрібні "зрада" і "порохсука"))))))
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Ролик смотреть нету возможности,к сожалению.Нету нормального инета.Буду в Киеве-гляну,спасибо.
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Патронный заводик(хоть один) уже построили?
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Alex Palyvoda
Не нужно путать фаер план и табличку завода изготовителя,которая виситина переборке ,на любой может висеть и чаще вощле кают компании,смысл поста был не в том из чего гтлита табличка,а в том,что на ней написано будет.
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Кузня полная с названием завода . Везде этот плешивый сифилитик .
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Авианосцы и крейсера Украине не по карману,да и как их применять?
А вот прибрежные катера в самый раз или чем гонять иностранных браканьеров,
Которые в наших водах рыбу ловят?
Или будут на рейде Одессы скоро ловить,а мы с берега в бинокль смотреть.
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В нас,кожен другий "охвіцер"-є зрадник,це боляче але ж то є так.
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Когда уже Николаевские кораблестроительные заводы загрузят заказами? Три завода простаивают.
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Уже нечего "грузить" оборудование распилено и сдано на металлом, мартен давно развалены...
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Вот все таки хороший бы из нашего Презедента был бы голова колгоспа. Крепкий такой хозяйственник в мятом пиджачке.
Все в дом. Рошеночка до рошеночки.
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пустая новость, сколько уже о ракетных комплексах поют а толку?
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Всем спорщикам.
А давайте посмотрим как развивается судостроение таких катеров в России?
https://www.youtube.com/watch?v=ef761CHPVSM
Они такие глупые,что на Каспии,содержат целую флотилию таких бронекатеров?
А вот на Амуре,смотрим?
https://www.youtube.com/watch?v=QSSDoxsd0ok
Пустяк конечно,но это на вскидку. А теперь подумайте и спросите себя сами,нужны ли такие бронекатера Украине.
Ну вот хотя бы,такие:
https://www.youtube.com/watch?v=QSSDoxsd0ok
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Ты шо кино не смотришь, руководство страны будет уходить за кордон по воде, чтоб собаки след не взяли

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пока наши великие "палководцы" пилят бюджетное бабло, обосновывая очень большую нужность в таких вот катерах.
ЧФ РФ закончил формирование отдельной бригады подводных лодок в Новороссийске.
А это 6 дизель-электрические подводные лодки проекта 636 стоимостью 300 млн. долларов каждая!


Так вот, если уж на море ловить нех, то может вместо гребанных катеров, нужно было бы в войска передать хоть пару 10ков Опплотов? Но нет Опплоты нам не нужны, нам нужен Булат! И катера ,много....
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Кацапы такие катера эксплуатируют, но новые не строят.
Да и речь в статье про десантные катера для спецназа. Насколько понял, их аналог в Рашке пр.02510 или пр.03160.
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Одне питання - куди десантуватись зібралися ?
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Може краще назвати кораблі "Рошен" і "паРашен". Завод паРашенка, пройшла деполітизація, а
паРашенко робить, що хоче.
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