 Два десантных катера типа "Кентавр" для украинских ВМС заложены на киевском заводе "Ленинская кузница". ФОТО+Видео

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ВМС Украины в Фейсбук.
Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера, которые получили наименование "Аккерман" и "Бердянск", успешно прошли все испытания, включенные в боевой состав флота. В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся.
"Начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС", - добавил Воронченко.
Десантный катер является специализированным боевым надводным катером разнородных десантных сил морского компонента сил быстрого реагирования, который может выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе тактических групп катеров. Предназначен для транспортировки морем и высадки на необорудованное побережье морского десанта, поражения (уничтожения) отдельных малоразмерных целей противника (объектов противодесантной обороны) огневыми средствами, борьбы с десантно-высадочными средствами противника, а также для борьбы с противодиверсионными силами и средствами противника, ведения разведки и наблюдения, изучения района боевого назначения, защиты судоходства на пограничных реках, содействие силам Государственной пограничной службы Украины в усилении охраны государственной границы.
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И назовут эти корабли на ЛЕНИНСКОЙ КУЗНЕЦЕ - " СЕРП" и "МОЛОТ " ???
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"Завод "Ленинская кузница". Фото: kp.ua
Кабинет министров планирует предоставить ПАО "Завод "Ленинская кузница" право на экспорт и импорт товаров военного назначения. Соответствующее решение правительство намерено рассмотреть на очередном заседании Кабинета министров 28 декабря.
Согласно проекту постановления правительства, текст которого имеется в распоряжении Українських новин, предприятию предлагается предоставить право на экспорт товаров военного назначения собственного производства и импорт товаров военного назначения для собственного производства на период - до 1 июня 2018 года.
ПАО "Ленинская кузница" специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.
Основным акционером компании выступает ПАО Недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Прайм Эссетс Капитал", ранее известный, как фонд Петра Порошенко.
За год существования закона о декоммунизации свои названия успели поменять, как улицы, проспекты, предприятия, так и целые города, села. Однако, "Завод "Ленинская кузница", принадлежащий Петру Порошенко, так свое название и не изменил.
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Членинская кузня,как то не очень!
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А ШО В КИЕВЕ, ДО СИХ ПОР, СТРОЯТ КОММУНИЗМ?
НУ, ШО ЭТА ЗА НАЗВАНИЕ: киевский ПАО "Завод "Ленинская кузница"?
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- Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае россиянам, в худшем - в Африку или на Ближний Восток. Если Украина продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая существует в Украине, просто не даст победить Россию
Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, - политолог Авраам Шмулевич
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Не надо быть шмулевичем чтобы сложить дважды два.
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Николаевский Судостроительный ведь Пете не принадлежит...
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А хозяин за копейку удавится, и закон ему нипочем.
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А его доводка в вооружении?
Он по карману Украине? И где она его применять будет? В Африке? В Аргентине?
А про корабли и суда сопровождения ничего не хотите рассказать?
Сколько ему там топливо в сутки надо? А на полном ходу? А продовольствие? А зарплата экипажа? А ремонтная база? А средства противолодочной и противовоздушной обороны?
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Иногда дешевле построить новое, чем доводить старое.
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И наконец главный вопрос - где взять такие деньги?
И наиглавнейший - зачем этот крейсер Украине, если даже Рашка не то что не строит, но даже ещё не проектирует корабли такого водоизмещения (а денег, и мощностей там поболее).
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- Прикинь, я своего сына в честь Путина назвал!
- Да ты чё?! Неужели Ху.лом???
- Нет, Владимирвладимирович...
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Хотя, если в планах командования внезапный захват Ростова-на-Дону, то катера в тему.
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Порошенко, как истинный ленинец, не дал декоммунизировать свой завод.
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особенно в прилегающих морских районах,дельте рек с выходом к озерам.
Они реально представляют из себя угрозу противнику.
Такие страны как США,Канада,Испания,Италия,Япония,да,что там говорить,никто не отказывается от такого рода оружия.
Они очень эффективны.
Впрочем,смотрим? На 1.22 минуте такой катер:
https://www.youtube.com/watch?v=Jts9suWIDlU
Я бы рекомендовал посмотреть весь фильм целиком. Он того стоит.
Апокалипсис сегодня.
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И поверьте,в умелых руках,такой катер,представляет реальную угрозу даже Петра Великого.
Высадка боевых пловцов с взрывчаткой ему вполне под силу.
Я уж не говорю про установку маломощных ракет. ПУстячок?
Вы понимаете,что такое пробоина в машинном отделении? А если их несколько?
И корабль обесточен? Это далеко не пустяк.
А реальная угроза для десантных барж и судов?
Было бы пустяком,та же Россия,давно отказалась бы от бронекатеров на Каспии и Балтике с Амуром.
Да и не слышал я,чтобы американцы свои катера на лом пустили.
Бегают!!! Особенно в районах панамского канала и по дебрям Амазонии и Колумбии.
И эффиктивны сверх меры.
Мне на аналогичном приходилось в 70-х опись Меконга делать.
Да и во Вьетнаме они себя очень хорошо показали.
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Я ж специально для вас ролик в ю тьюбе выложил. Посмотрите весь фильм. Апокалипсис сегодня Кополлы. Уверен,поймете. Да и строятся такие катера не столько для Днепра,сколько для его дельты. Там Крым рядом. Вот там им самое место. Плюс Азовское море. Вся прибрежка.
Патрулирование морских акваторий прибрежки и дельты Днепра,Дуная,Днестра-вот их конек.
И навести шорох им под силу.
Это нужное вооружение Украины. Да и район Новоазовска вы чем контролировать собираетесь?
Я про прибрежную зону.
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Не нужно путать фаер план и табличку завода изготовителя,которая виситина переборке ,на любой может висеть и чаще вощле кают компании,смысл поста был не в том из чего гтлита табличка,а в том,что на ней написано будет.
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А вот прибрежные катера в самый раз или чем гонять иностранных браканьеров,
Которые в наших водах рыбу ловят?
Или будут на рейде Одессы скоро ловить,а мы с берега в бинокль смотреть.
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Все в дом. Рошеночка до рошеночки.
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А давайте посмотрим как развивается судостроение таких катеров в России?
https://www.youtube.com/watch?v=ef761CHPVSM
Они такие глупые,что на Каспии,содержат целую флотилию таких бронекатеров?
А вот на Амуре,смотрим?
https://www.youtube.com/watch?v=QSSDoxsd0ok
Пустяк конечно,но это на вскидку. А теперь подумайте и спросите себя сами,нужны ли такие бронекатера Украине.
Ну вот хотя бы,такие:
https://www.youtube.com/watch?v=QSSDoxsd0ok
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ЧФ РФ закончил формирование отдельной бригады подводных лодок в Новороссийске.
А это 6 дизель-электрические подводные лодки проекта 636 стоимостью 300 млн. долларов каждая!
Так вот, если уж на море ловить нех, то может вместо гребанных катеров, нужно было бы в войска передать хоть пару 10ков Опплотов? Но нет Опплоты нам не нужны, нам нужен Булат! И катера ,много....
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Да и речь в статье про десантные катера для спецназа. Насколько понял, их аналог в Рашке пр.02510 или пр.03160.
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паРашенко робить, що хоче.
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