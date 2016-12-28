EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  615  2
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (783) война (2712) Россия (64425) Донбасс (11638)

 Правоохранители изъяли несколько тонн боеприпасов, спрятанных российскими боевиками в зоне АТО. ВИДЕО

Правоохранители обнаружили в зоне АТО многотонный схрон боеприпасов, которые оставили после себя боевики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, выйти на склад боеприпасов сотрудникам Нацполиции помогла оперативная информация. Склад боеприпасов российские террористы организовали в гараже. Упаковки с боеприпасами имеют российскую маркировку.
Загрузка видео...

Читайте также: Гранатомет, гранаты, ружья и патроны изъяты из тайников в зоне АТО. ФОТОрепортаж

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик газ Гройсман Донбасс Донецкая область задержание Кабмин Киев Корчак Крым Луценко МАФы Нацполиция обмен обстрел ограбление опрос Порошенко Рева реформы Россия Савченко СБУ смерть суд Сущенко США терроризм Янукович
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти