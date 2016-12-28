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Правоохранители изъяли несколько тонн боеприпасов, спрятанных российскими боевиками в зоне АТО. ВИДЕО
Правоохранители обнаружили в зоне АТО многотонный схрон боеприпасов, которые оставили после себя боевики.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Військове телебачення України, выйти на склад боеприпасов сотрудникам Нацполиции помогла оперативная информация. Склад боеприпасов российские террористы организовали в гараже. Упаковки с боеприпасами имеют российскую маркировку.
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ХХАХАХААХАХ
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