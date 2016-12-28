 "Прошу, хлопці. Нашо мені того позору. Як взнає владика, шо я того", - патрульные на Львовщине оштрафовали пьяного водителя-священника. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на патрульную полицию Львова
, ночью на трассе Киев - Чоп, возле города Буск, инспекторы заметили Daewoo Sens, у которого были неисправны внешние осветительные приборы. Полицейские остановили машину, однако водитель и пассажир попытались убежать. Их задержали.
У водителя инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина не имел при себе никаких документов, но заявил, что является священником. Он оказался настоятелем церкви одного из сел возле поселка Красное. Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чего вы меня за руки дергаете!? Я - пешеход. Запрещаю меня снимать!", - пьяный водитель устроил три ДТП в столице и спровоцировал погоню. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Водитель отказался проходить проверку на алкоголь. На него составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и постановление за отсутствие документов. Смотрите также: Пьяный водитель с гранатой разъезжал по встречной полосе в Курахово. ФОТОрепортаж
Крутой перец, надо думать, ихний владыка. Бога так не боятся, как его.
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А в решті церков Західної України слУжби проводять СВЯЩЕННИКИ !!!
в ІНШИХ ЦЕРКВАХ ПОПІВ не ІСНУЄ !!!
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...а надо было у него ещё спросить, кто первым попал в Царствие Небесное и почему с него нету ни одной иконы и поминания? -- если б сходу ответил -- скатертью дорожка, бо внатуре Отец Святой...*)
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