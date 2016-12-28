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 "Прошу, хлопці. Нашо мені того позору. Як взнає владика, шо я того", - патрульные на Львовщине оштрафовали пьяного водителя-священника. ВИДЕО

Во Львовской области патрульные остановили водителя в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на патрульную полицию Львова, ночью на трассе Киев - Чоп, возле города Буск, инспекторы заметили Daewoo Sens, у которого были неисправны внешние осветительные приборы. Полицейские остановили машину, однако водитель и пассажир попытались убежать. Их задержали.

У водителя инспекторы заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина не имел при себе никаких документов, но заявил, что является священником. Он оказался настоятелем церкви одного из сел возле поселка Красное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чего вы меня за руки дергаете!? Я - пешеход. Запрещаю меня снимать!", - пьяный водитель устроил три ДТП в столице и спровоцировал погоню. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Водитель отказался проходить проверку на алкоголь. На него составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и постановление за отсутствие документов.

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"Як взнає владика"...
Крутой перец, надо думать, ихний владыка. Бога так не боятся, как его.
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Піст у православних, пити горілку та їсти м'ясо, рибу, сир не можна, за це позбавлять сану священника та виженуть з церкви!
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у нього не піст, а такий собі маленький пістець )))
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да разводняк все эти церкви для зарабатывания бабок и манипуляции массами
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Анафема мусорам обеспечена, пьяный владыка может ехать, поскольку транспортом управляет рука божья.
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у сенс помістилися... може дійсно постить ( окрім ну, по-єдіной)
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Попов часто приглашают на различные ритуалы, которые они сами и придумали. Чем такие посредники с Богом, лучше не вообще иметь никаких. Некоторые может греховней в сто раз, чем ты. Там все по прейскуранту. Особенно прикольно, когда освящают крутые тачки у бандюков и ворюг - деньги не пахнут. Пьяный поп, убегающий от ментов - это вся суть основной массы РПЦ. Есть конечно приличные попы, но мало.
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Сколько можно повторять ! За , что полиции платят зарплату с наших налогов ? Чтоб они сидели и про "ЖИТТЯ" балакали с задержанными ? Вот за такое брать и наказывать , они тупо уклоняются от дежурства , взяли одного, оформили быстренько, и дальше не патрулирование, чего сидеть и балакать ????
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А ведь мог бы просто оплатить штраф и пойти домой. Но нет, жаба не дала. Теперь точно все узнают.
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І справді, є у Львові трошки православних церков Москальського Пархату. Може їхні попи і бухають...
А в решті церков Західної України слУжби проводять СВЯЩЕННИКИ !!!
в ІНШИХ ЦЕРКВАХ ПОПІВ не ІСНУЄ !!!
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"... на Львовщине оштрафовали пьяного водителя-священника"

.
...а надо было у него ещё спросить, кто первым попал в Царствие Небесное и почему с него нету ни одной иконы и поминания? -- если б сходу ответил -- скатертью дорожка, бо внатуре Отец Святой...*)
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Розбійник праворуч потрапив... А чому немає ікони? Бо ікони - це язичництво.
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