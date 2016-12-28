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Все про:бизнес (976) киоски (16) Луценко (6288) предприниматели (1029) торговля (732) МАФы (124)

 "Человек, который законно поставил киоск, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию", - Луценко. ВИДЕО

Работающий по закону предприниматель - не меньший герой, чем военнослужащий в зоне АТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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"Люди, которые будут торговать в установленных пределах, - наши герои. Человек, который сегодня поставил киоск и выживает, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию. Я вам это честно говорю. Сегодняшний предприниматель, который законно - подчеркиваю, законно - работает в городе Киеве или по Украине, - не менее герой, чем солдат, который защищает нашу страну. И те, и те строят страну", - сказал он.

"Мы не боремся с малым и средним бизнесом. В конце концов, эти люди сделали две революции в нашей стране. Но мы боремся с теми, кто вопреки правилам, не платя налоги, платя откаты или дань феодалам, сегодня составляют нездоровую конкуренцию законной торговле", - добавил генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о сносе киосков в Киеве: Такие вещи должны вносить меньший диссонанс

Напомним, ранее Луценко дал задание всем государственным структурам, городским властям, коммунальным службам, полиции, городской прокуратуре: сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были устранены в установленном законом порядке.
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Ага, жить хорошо, а "жыты по-новому" еще лучше. А разгромить эти ларьки ночью -это еще больший героизм...
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не было там никаких ларьков!!!
посмотрели на карту---нет ничего!,
тогда перегоните бульдозер из точки А в точку Б через ничего!!!
закон для ВСЕХ один,и для АТОшников и для Майдановцев и для бедных и богатых,и для власть имущих и не имущих!
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так алкоголизм это тяжкая болезнь, деградация
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Почему больной ? Он фактически назвал Клячко , и Гройсмана врагами Украины .
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ага, точно герой на этой войне между людьми и государством.
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Вот сука. Разве не они же делают нас героями, вместо того, чтобы просто не мешать работать? Уроды, довели страны до того, что просто делать свое дело - того и гляди, посмертно героем станешь. Предприниматели редко до 60 доживают, при их героическом труде, млять...И, казалось бы - им же, властям, экономия на пенсии...
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Более того, они даже ЧПшникам пенсионный стаж не 1 к 1-ому считают, а меньше. Точно не помню, вроде половину.
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А что дальше? Вот достали эти клоуны..... Так где действия прокуратуры??? Юга?
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Петя ,что своим шавкам приказал нагавкать побольше перед новым годом,что ротяки не закрываются.Перлы такие на гора выдают.Я так понимаю венцом этого шоколадного словесного поноса будет новогоднее поздравление карамельного упыря)))
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уровень генпрокурора заниматься киосками..или я идиот или лыжи не едут...
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Предлагаю героям бизнеса.....вручать золотую звезду героя Украины.....и как-то поощрять чиновников "плодящих" законную торговлю....)
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Кстати, в "Благоустрое" (организации, занимавшейся сносом МАФ-ов в Киеве) имеется занятная должность - громадський активист.

Стать им может любой желающий:



Именно такими корочками прикрывались титушки, собранные в регионах (в частности, в Кировограде) по просьбе Кличко после общения с друзьями по спорту. Результат - сломанные носы и руки частных предпринимателей и испорченные МАФы
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Сегодня же не пятница,а югик уже,наверное где то на утренник заглянул
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Да, Я сегодня наливаю, если шо. И приглашаю, Югика. Самогон с клюковкой. Настаивался 22 дня. Прелесть. Ну, а потом- можно и прессу пригласить. И выступить.
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Не вкурил, тебе не с кем по3,14... с таким продуктом? Или острых ощущений не хватает?)))))
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Прессу хочу! А сем- не в состоянии привлечь. Вот Югик- может!
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Андрон, скажи по секрету скоко уже "взял на грудь"?
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Отчего же, никакого секрета. Три по 50... Первый опыт, с настойкой. Удачнейший!!!
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Аааа, то-то я гляжу знакомый... Я тоже 150, но без клюквы, "казёнки"!
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Не приглашай! Береги, на 40 дней офшоропитекам хряпнем!
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у него кружка трёхлитровая, у тебя самогона не хватит))
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Оййой, Юга?!?!?! Быстренько скажи, что пиздонул не подумав, а то мне как то больно за пацанов на передовой за твой высер. Не опохмелился, что ли??? Равнять защитников Героев с бизнесом. Понятно, что и малый бизнес нужен, люжиям жить надо.. Но так равнять?! Геббельс руссо пропаганды сказал бы одним выражением
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тебе так больно за пацанов что ты сидишь вдома на диване и выражаешь"глубокое обеспокоение" тем что происходит? еще один доброжелатель....
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так я тут не пишу о том как мне больно и как я переживаю,не занимаюсь лицимерием
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"Люди, которые будут торговать в установленных пределах, - наши герои. ибо власть украинская похлещее террористов... а посему они герои...
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Генпрокурор заявил шо в Украине есть феодалы Ну и когда с ними начнете бороться, Юрий Витальевич?
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Чтобы было законно нужно с кем то договориться,иначе...
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Я полностью согласен с Луценко !
Особенно в стиле ЗАКОННО!!!! теперь скажите сами себе,можно ли ЗАКОННО,поставить киоск на тротуар? А на детскую площадку? А на придомовой территории?
А на территории,прилегающей к станции метро?
То ест,есть места,где законно,поставить киоск НЕ ВОЗМОЖНО!!!!
Но именно там и ставят свои киоски барыги!
Так о какой законности говорит Луценко?
Законно,это когда вам,в горсовете,выделили площадку исключающие те места,где законно получить место не возможно,вы там,оборудуете за свой счет подключение к коммуникациям городским,организовываете вывоз со своей точки мусора,подьездного пути.
Ну и вперед! Работайте! На свой карман и на благо горожан. Кто ж против?
А вот все остальные,надо не просто сносить,но и облагать большими штрафами с конфискатом и пеней.
Вот тогда и будет порядок.
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т.е. а ты бушь решать что законно а что не законно да? я правильно понял?!!
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т.е. а ты бушь решать что законно а что не законно да? я правильно понял?!!
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"теперь скажите сами себе,можно ли ЗАКОННО,поставить киоск на тротуар?" (с)
Низзяяя! Если "ЗАКОННО". А остальные ведут бизнес офшорно-панамский и "жывуть по-новому" ЗАКОННО?! Так ото, -не 3,14...ть!
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интересное сравнение,
торгаш и солдат, совсем сродни работа
ну и уроды у власти..
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Не ходи никуда, ничего не покупай, и ничего не делай для людей - а то продавать придётся. Живи в лесу, собирай корешки. И комп выбрось - ты его тоже купил у торгаша...
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переведите, потому что не понятно что вы набуровили
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Президент-барыга- герой! Пора бы наградить героя. Желательно, посмертно.
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у картавого опять дизентерия ротовой полости началась.
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ага, что б законно поставить, надо тоже пару уебков завалить
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намекнул про рошеновские забегайловки .которые везде где не плюнь .скоро силой будут впаривать сладости
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Приобрёл два ларька , хочу законно поставить , готовлю документы , на признание дважды героя .
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Я не порицаю своих министров за то, что они чересчур много говорят, при условии, что они делают то, что я говорю.
ШакалАдная мудрость.


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Раз герои - наградить именным оружием, может пригодится.
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давайте и барыг к наградам представлять будем, герои ж, хуле
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Юга коли ти вже кума на нари кинеш? Вся країна чекає!
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Спасибо огромное!!! Очень приятно слышать от Генерального прокурора такие слова!!!!
Но конечно громить ночью киоски свинство!!! Аккуратно , днем при всех по решению суда,нежно загрузили на эвакуатор и везите! На площадку платное хранение!!! А так по бандитски -бардак!
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