 "Человек, который законно поставил киоск, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию", - Луценко. ВИДЕО

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"Люди, которые будут торговать в установленных пределах, - наши герои. Человек, который сегодня поставил киоск и выживает, является не меньшим героем, чем тот парень, который на фронте держит линию. Я вам это честно говорю. Сегодняшний предприниматель, который законно - подчеркиваю, законно - работает в городе Киеве или по Украине, - не менее герой, чем солдат, который защищает нашу страну. И те, и те строят страну", - сказал он.
"Мы не боремся с малым и средним бизнесом. В конце концов, эти люди сделали две революции в нашей стране. Но мы боремся с теми, кто вопреки правилам, не платя налоги, платя откаты или дань феодалам, сегодня составляют нездоровую конкуренцию законной торговле", - добавил генпрокурор.
Напомним, ранее Луценко дал задание всем государственным структурам, городским властям, коммунальным службам, полиции, городской прокуратуре: сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были устранены в установленном законом порядке.
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посмотрели на карту---нет ничего!,
тогда перегоните бульдозер из точки А в точку Б через ничего!!!
закон для ВСЕХ один,и для АТОшников и для Майдановцев и для бедных и богатых,и для власть имущих и не имущих!
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познавательно , бегунок погонять туда сюда http://costua.com/ru/pension/
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Стать им может любой желающий:
Именно такими корочками прикрывались титушки, собранные в регионах (в частности, в Кировограде) по просьбе Кличко после общения с друзьями по спорту. Результат - сломанные носы и руки частных предпринимателей и испорченные МАФы
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Особенно в стиле ЗАКОННО!!!! теперь скажите сами себе,можно ли ЗАКОННО,поставить киоск на тротуар? А на детскую площадку? А на придомовой территории?
А на территории,прилегающей к станции метро?
То ест,есть места,где законно,поставить киоск НЕ ВОЗМОЖНО!!!!
Но именно там и ставят свои киоски барыги!
Так о какой законности говорит Луценко?
Законно,это когда вам,в горсовете,выделили площадку исключающие те места,где законно получить место не возможно,вы там,оборудуете за свой счет подключение к коммуникациям городским,организовываете вывоз со своей точки мусора,подьездного пути.
Ну и вперед! Работайте! На свой карман и на благо горожан. Кто ж против?
А вот все остальные,надо не просто сносить,но и облагать большими штрафами с конфискатом и пеней.
Вот тогда и будет порядок.
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Низзяяя! Если "ЗАКОННО". А остальные ведут бизнес офшорно-панамский и "жывуть по-новому" ЗАКОННО?! Так ото, -не 3,14...ть!
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торгаш и солдат, совсем сродни работа
ну и уроды у власти..
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ШакалАдная мудрость.
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Но конечно громить ночью киоски свинство!!! Аккуратно , днем при всех по решению суда,нежно загрузили на эвакуатор и везите! На площадку платное хранение!!! А так по бандитски -бардак!
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