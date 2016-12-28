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 "Украину разделить. Несколько миллионов тех, кого исправить нельзя, нужно ликвидировать или выгнать. Украинский язык запретить", - российский экономист и публицист Хазин. ВИДЕО

Территорию Украины необходимо разделить на три части, а нелояльных к российской агрессии украинцев ликвидировать или выселить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такие действия РФ в Украине назвал целесообразными российский экономист и публицист Михаил Хазин.

"Если мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной к России, то тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве. Дальше ситуация банальная. Начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать. Другой вариант: нужно эту территорию расчленить... Новороссия должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря, полностью. Киев и северная часть Украины - должны стать аграрным государством... без армии и промышленности... Западенцев - четыре и пять областей, их нужно отдать Польше", - сказал Хазин.
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дешевле весь кацапстан напоить боярышником... в принудительном порядке.
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Наоборот - снять все запреты на его употребление.
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https://www.youtube.com/watch?v=V7Ku54P4HC0
Ну это еще верх гуманизма, только пару миллионов убить.
А вот девушка посмелее советует.

Смогла бы без "Добро" от карлика сия Катасонова таким образом поздравлять с Рождеством?!
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Обыкновенный нацизм.
Едва ли не калька с гитлеровских планов относительно украинцев, беларусов и русских.
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абсолютная, причем это не слова, перечисленные им процессы реально воплощаются в жизнь в Крыму и на Донбассе.
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о ... еще одна торчащая башка с шириньки путлера
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Влажные кацапячие мечты, уж извините нас свинособаки, что не рыдаем на ваших ссаных могилах.
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да тут уж пора бы говорить им: извините, что пока ещё не танцуем на ваших могилах.. Но скоро начнём.
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Фашизм (итал. fascismo, от fascio - пучок, связка, объединение) - идеология, политическое движение и социальная практика, которые характеризуются следующими [шестью] признаками и чертами:[1] обоснование по расовому признаку превосходства и исключительности одной, провозглашаемой в силу этого господствующей нации;[2] нетерпимость и дискриминация по отношению к другим «чужеродным», «враждебным» нациям и национальным меньшинствам;[3] отрицание демократии и прав человека;[4] насаждение режима, основанного на принципах тоталитарно-корпоративной государственности, однопартийности и вождизма;[5] утверждение насилия и террора в целях подавления политического противника и любых форм инакомыслия;[6] милитаризация общества, создание военизированных формирований и оправдание войны как средства решения межгосударственных проблем.
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россия - это классичекое фашистское государство
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Правильнее было бы разделить ордынского фашиста Хазина.
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Ще не вмерла України, ні слава, ні воля.
Москаль стане на коліна - така його доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Самі собі петлю в'яжуть у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
Щоб не бачить в Україні москальського роду.
Станим бряття в бій кривавий, від Сяну до Дону.
Будем гнати рід поганий у Сибір, додому.
А завзяття, праця щирі свого ще докаже.
Хто піде на Україну на ній і поляже.
Бог поможе, об Карпати, розбитись чужинцю.
Буде чобіт ще лизати москаль Українцю!
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разве это не призыв к террору... эх .. нам бы такую структуру типа массада.... этой бородой бы уже заборы красили
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Где тука ,его выход с "нашими"людьми.Глядя на это у..ще из параши,еще раз убеждаешься,что фашисты нервно курят по сравнению с этим говном.Нужно только ядерное оружие восстанавливать,чтоб эти ничтожества всегда помнили про ответку,которая может на их пустые головы прилететь.
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В этом видео вся их грязная, мокшанская, уродливая сущность раССиян!!!
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Фашизм обыкновенный, даже как-то и не удивительно.
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в каком ты смысле такие враги мне нравятся больше чем, "мышыбратья".
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"РФ разделить. Несколько миллионов десятков тех, кого исправить нельзя, нужно ликвидировать (или выгнать-не рекомендуется). Росиянский язык вьірезать по самьіе гландьі"
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дибилушка ватный... Как ни новость- так перл кацапский, мега-высер.... Неужели так боярышник разрушает мозг кацапов?
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После такого видео я просто обязан пойти поскорбить за утопшими в Черном море свинособаками...
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Хазин, вы не сталин, вы даже не пукен. Вы банальный местечковый еврей с амбициями ильича картавого
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