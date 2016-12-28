 "Украину разделить. Несколько миллионов тех, кого исправить нельзя, нужно ликвидировать или выгнать. Украинский язык запретить", - российский экономист и публицист Хазин. ВИДЕО

"Если мы хотим сохранить Украину целой, но лояльной к России, то тогда нужно возвращать Донбасс со сменой руководства в Киеве. Дальше ситуация банальная. Начинается контрпропаганда. Население на самом деле не в восторге там. Да, там есть, грубо говоря, несколько миллионов человек тех, которых исправить нельзя, но их надо частично ликвидировать, а частично выгнать. Другой вариант: нужно эту территорию расчленить... Новороссия должна войти в Россию областями. С полной денацификацией, деукраинизацией. С полным запретом украинского шрифта, текстов, передач на украинском языке, преподавания на украинском. Короче говоря, полностью. Киев и северная часть Украины - должны стать аграрным государством... без армии и промышленности... Западенцев - четыре и пять областей, их нужно отдать Польше", - сказал Хазин.
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Ну это еще верх гуманизма, только пару миллионов убить.
А вот девушка посмелее советует.
Смогла бы без "Добро" от карлика сия Катасонова таким образом поздравлять с Рождеством?!
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Едва ли не калька с гитлеровских планов относительно украинцев, беларусов и русских.
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Москаль стане на коліна - така його доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці.
Самі собі петлю в'яжуть у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу.
Щоб не бачить в Україні москальського роду.
Станим бряття в бій кривавий, від Сяну до Дону.
Будем гнати рід поганий у Сибір, додому.
А завзяття, праця щирі свого ще докаже.
Хто піде на Україну на ній і поляже.
Бог поможе, об Карпати, розбитись чужинцю.
Буде чобіт ще лизати москаль Українцю!
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тРУНА или УРНА?!
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