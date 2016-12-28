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Все про:суд (19771) Янукович (32015) Олег Богачук (270)

 Суд отложил принятие решения о заочном осуждении Януковича на неопределенный срок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Печерский районный суд Киева в ходе рассмотрения ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении беглого Виктора Януковича процедуры заочного расследования решил отложить рассмотрение вопроса до тех пор, пока Апелляционный суд не примет решение по ходатайству защиты об определении подсудности дела.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Видео: Олег Богачук

В начале заседания адвокаты беглого Виктора Януковича заявили отвод прокурорам. Однако, судья Кристина Тарасюк отклонила их ходатайство. После этого, защита заявила о том, что в Апелляционном суде 26 декабря было зарегистрировано ходатайство о рассмотрении дела "по сути" в другом суде и решение должно быть принято судом в течение пяти дней. В связи с этим, защита попросила отложить заседание. Так как, по мнению защиты, судьи Печерского райсуда Киева не являются объективными, и якобы зависят от прокуратуры. В итоге Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу адвокатов Януковича и отложил заседание до принятия решения Апелляционным судом.

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Судья Кристина Тарасюк

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Прокурор ГПУ Руслан Кравченко

янукович суд сердюк

Адвокат беглого Януковича Виталий Сердюк

Фото: Олег Богачук
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заочный суд, заочный приговор. Так может заочно и пускай срок мотает. Два года из трех пожизненных уже отсидел походу
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видно скоро янукович обнародует свою книгу - бухгалтерию
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хоть баллотироваться ему в ЗРаду не дайте!))))))))))
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скоро Порошенко майдан соберет в Поддержку Проффесора
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Все має бути згідно норми закону. Аби потім і комар носа не підточив.
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Ну тогда он не сядет ни заочно ни очно ,потому как законами суды крутят как цыган солнцем
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"Суд отложил принятие решения о заочном осуждении Януковича на неопределенный срок."
Засудити на невизначений термін?
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Овощ не у чем не увиноват,он лепший друган Барыги.
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В Европе раньше с судей шкуру сдирали, хорошая традиция...
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помните лаптеноса который заявлял что белоруский язык придумали в 26 году. На него наехали белоруские власти и высказали протест. этот хмырь закатал видео-ответ. послушайте.

https://www.youtube.com/watch?v=L34tK3tdCd4
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Что там расследовать, если одной статьи достаточно: 408 ("дезертирство").
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Все що треба знати про шоколадну судову реформу....
Ця шмара ще у 2007 розглядала справу мами.
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