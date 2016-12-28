 Суд отложил принятие решения о заочном осуждении Януковича на неопределенный срок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Видео: Олег Богачук
В начале заседания адвокаты беглого Виктора Януковича заявили отвод прокурорам. Однако, судья Кристина Тарасюк отклонила их ходатайство. После этого, защита заявила о том, что в Апелляционном суде 26 декабря было зарегистрировано ходатайство о рассмотрении дела "по сути" в другом суде и решение должно быть принято судом в течение пяти дней. В связи с этим, защита попросила отложить заседание. Так как, по мнению защиты, судьи Печерского райсуда Киева не являются объективными, и якобы зависят от прокуратуры. В итоге Печерский районный суд Киева удовлетворил просьбу адвокатов Януковича и отложил заседание до принятия решения Апелляционным судом.
Судья Кристина Тарасюк
Прокурор ГПУ Руслан Кравченко
Адвокат беглого Януковича Виталий Сердюк
Фото: Олег Богачук
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Засудити на невизначений термін?
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!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=L34tK3tdCd4
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Ця шмара ще у 2007 розглядала справу мами.
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