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Все про:коррупция (6514) Одесса (5238) Порошенко (10268) Труханов (68) Сакварелидзе (268)

 "Труханов фальсифицировал выборы. Любимчик президента Леша Гончаренко получил команду поддержать ватника, сепаратиста и бывшего бандита", - Сакварелидзе. ВИДЕО

Нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов фальсифицировал выборы, получив поддержку администрации Президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, об этом заявил экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

"Он через Ковальчука (ред. - первый заместитель главы администрации Президента Украины), договорился с администрацией Президента, что они поддерживаю Труханова поскольку у них не было своего кандидата сильнее, чем Труханов. Они договорились, пожали друг другу руки. Президент Порошенко дал команду своему любимчику Леше Гончаренко,.. переключить всю инфраструктуру партии "Солидарность", то есть партии Порошенко, на поддержку ватника, сепаратиста, бывшего бандита мэра Труханова", - говорит Сакварелидзе.

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Гнать надо из власти этих барыг,предателей Украины,набивающих себе карманы на крови народной.
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Банда порошенка це невідємна частина мафії Януковича та Кучми.
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Ничего не будет. Быдло поноет, утрется соплями и дальше молча и покорно будет мечтать, что бы его не нае бали еще больше. Вы думаете, что власть этого не знает? Прекрасно знает, вот и борзеет.
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Как пятый канал выдержал такое интервью ? Это теперь , какая "реформа" начнётся на пятом.
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пригласили и он озвучил уже сотни раз сказанное преступление, но непокаранное
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не смейте трогать патриота наворованных денег Лёху Гончареннка ! Он за эти дьги продал душу чёрту порошенку....
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Хай викладе факти. На "5 канал" хай і викладе.
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Так это они только когда по ТВ выступают критикуют друг друга, некоторые вышиванки одели и строят патриотов из себя, а за кадром встретились, поделили денежные потоки, пожали друг другу руки и еще над нами посмеялись.
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фото: Костусев младший и Витя Овощ вместе разводят народ
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Шапкокрад теж був не легітимний бо результати виборів були фальсифіковані.
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Кто бы сомневался в этом.А леха проститутка политическая булет служить любому флагу,лишь бы кость бросали.Какая ж тут борьба с сепаратизмом,если они для барыги лучшие друзья.
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Леху надо отправит в рашку. В Одессе он только раздражает укропов. Пользы от него -никакой.
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шоколадная вата сейчас расскажет, что это все клевета кремля и быть такого не может.
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Вот когда Давид или Саакашвили говорят подобные вещи, то охотно верится, а нашим косатым патриотам, как и всей старо-новой гвардии веры нет
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Запроторити б їх усіх до окопів у АТО, на св`ята Новорічні, так вони на канари та мальдіви пороз`їджаються, відпочивати із награбованними нашими грішми.
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Гончаренко:сын Костусева,комсомолец,рыг.А теперь пригретый Пецей.
Как так-оказывается еврей.
По поводу Кличка вопрос,ну как он так продвинулся?Оказывается-Этинзон.
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в Украине 2 знаменитых ХАМЕЛЕОНА -Анатолий Кинах и Гончаренко,при любой власти они всегда на плаву,будет Гитлер они и с ним найдут способ быть у корыта..
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просто трухановско-киваловский синдикат контролирует приднестровскую контрабанду, а грузины ну очень мешали
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из Одесского юмора..,Если Вы согласитесь,чтобы я пожарила яичницу на вашем сале,я разрешу Вам сварить ваше мясо в моём супе..
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не ну вы гляньте на этого фраера,за полторы гривны,он мне тут такой волнорез устроил (кондуктор в трамвае)
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