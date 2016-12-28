 "Труханов фальсифицировал выборы. Любимчик президента Леша Гончаренко получил команду поддержать ватника, сепаратиста и бывшего бандита", - Сакварелидзе. ВИДЕО

"Он через Ковальчука (ред. - первый заместитель главы администрации Президента Украины), договорился с администрацией Президента, что они поддерживаю Труханова поскольку у них не было своего кандидата сильнее, чем Труханов. Они договорились, пожали друг другу руки. Президент Порошенко дал команду своему любимчику Леше Гончаренко,.. переключить всю инфраструктуру партии "Солидарность", то есть партии Порошенко, на поддержку ватника, сепаратиста, бывшего бандита мэра Труханова", - говорит Сакварелидзе.
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Как так-оказывается еврей.
По поводу Кличка вопрос,ну как он так продвинулся?Оказывается-Этинзон.
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