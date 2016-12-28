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"Я бережу славні традиції українського війська", - на Днепропетровщине простились с погибшим на Светлодарской дуге офицером Никитой Яровым. ВИДЕО
В поселке Мелиоративное на Днепропетровщине провели в последний путь 21-летнего офицера украинской армии Никиту Ярового.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, командир третьей роты 54-й механизированной бригады погиб на Светлодарской дуге 18 декабря от пули вражеского снайпера во время выполнения боевого задания. Несколько дней Никиту считали без вести пропавшим.
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Царствие небесное, тебе Герой-защитник!
Слава Украине!
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После того , как парни гибнут защищая Украину- так противно слышать от знакомых,что на границе с россией таможенники , как брали так и берут взятки!!! Хочеться рассказать родственникам какое путин ху...ло и что на самом деле происходит!!!! КАК У НАС ВСЕ МЕНЯЕТСЯ!! Но так потом стыдно объяснять , что не всех паразитов мы успели выловить!!!!!
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