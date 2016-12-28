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 "Я бережу славні традиції українського війська", - на Днепропетровщине простились с погибшим на Светлодарской дуге офицером Никитой Яровым. ВИДЕО

В поселке Мелиоративное на Днепропетровщине провели в последний путь 21-летнего офицера украинской армии Никиту Ярового.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, командир третьей роты 54-й механизированной бригады погиб на Светлодарской дуге 18 декабря от пули вражеского снайпера во время выполнения боевого задания. Несколько дней Никиту считали без вести пропавшим.
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Выбросить поганую нечисть с родной Украины! Погибает цвет нации! Трагедия каждого украинца в этой гибридной войне!

Царствие небесное, тебе Герой-защитник!
Слава Украине!
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коли вжеУкраїна проститься зі зрадниками крадіями та вбивцями вальцманом гріцаком аваковим полтораком бо тількі українці платять життям а ці потвори жирують
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Герои не умирают!!!!
После того , как парни гибнут защищая Украину- так противно слышать от знакомых,что на границе с россией таможенники , как брали так и берут взятки!!! Хочеться рассказать родственникам какое путин ху...ло и что на самом деле происходит!!!! КАК У НАС ВСЕ МЕНЯЕТСЯ!! Но так потом стыдно объяснять , что не всех паразитов мы успели выловить!!!!!
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