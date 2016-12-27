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Все про:Кличко (2497) Новый год (603) праздник (1465) Рождество (214) ярмарка (56) Гройсман (1907)

 "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко посетили рождественскую ярмарку на Софийской площади в Киеве, где выпили глинтвейна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Посетил сегодня Рождественский городок на Софийской площади в Киеве в компании с Виталием Кличко. Кто-то подходил поздороваться, кто-то сделать селфи, кто-то задать вопрос. Много молодежи, много детей, много людей, которые улыбаются.
Мы с Виталием попробовали рождественский глинтвейн и даже попробовали себя по другую сторону прилавка в роли продавцов. Спасибо киевлянам и гостям столицы за отличное настроение и новогодний оптимизм! Пусть Новый год будет благосклонен к нашей государства и добрым для каждой семьи!"

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В столице торжественно зажгли праздничную елку. ВИДЕО+ФОТО



Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время новогодних праздников провокаций не ожидают, но меры безопасности усилят, - Аваков
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Надо было смолы налить...пусть привыкают...
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После распития глинтвейна, Кличко заговорил с Гройсманом на баварском диалекте.
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Не , разговаривали на родном , на иврите Там Клычко не запинается .
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В Мак-Доналдс только не ходите-это фишка Обамы.
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В Екатеринбурге 59-летняя женщина умерла после того, как выпила косметический лосьон «Вита-септ космо +», купленный в продуктовом магазине. http://www.rosbalt.ru/russia/2016/12/27/1579368.html Налейте и им немного.
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