 "Налейте что-нибудь покрепче!", - Гройсман и Кличко выпили глинтвейна на рождественской ярмарке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Посетил сегодня Рождественский городок на Софийской площади в Киеве в компании с Виталием Кличко. Кто-то подходил поздороваться, кто-то сделать селфи, кто-то задать вопрос. Много молодежи, много детей, много людей, которые улыбаются.
Мы с Виталием попробовали рождественский глинтвейн и даже попробовали себя по другую сторону прилавка в роли продавцов. Спасибо киевлянам и гостям столицы за отличное настроение и новогодний оптимизм! Пусть Новый год будет благосклонен к нашей государства и добрым для каждой семьи!"
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