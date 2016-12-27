 В "ДНР" даже не знают, кого освободили: "Нас не поставили в известность!". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ , это следует из записи телефонного разговора так называемого руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью "администрации главы" "ДНР" Елены Алексеевой с корреспондентом LifeNews, которая попала в YouTube На вопрос корреспондента LifeNews Макаренко "а кто это такие - Анжелика Преснякова и Ольга Сворак?", Елена Алексеева ответила: "Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ссорюсь. Потому что эти заявления даже не довели до нашего сведения".Кроме того в сети появилась информация о связи двух переданных женщин с сепаратистами и их пособниками.Так по словам, самой Ольги Сворак, которая называет себя журналисткой из Ивано Франковска, в 2015 году она поехала на оккупированную территорию к своему любимому, который является боевиком.

украинцам отказываться от мобилизации

В октябре 2015 года Сворак ездила в оккупированный Крым, где провела с ним отдых. На фото стоит вместе с Сворак мужчина, на его груди значок "новороссия".В друзьях у Сворак журналист Руслан Коцаба, который был осужден за призыв к

В 2012 году Коцаба публиковал видео со Сворак на своем ютуб-канале.Пару дней назад Коцаба на телеканале на NewsOne активно выступал в поддержку Савченко.Вторая женщина, которую боевики передали украинской стороне Анжелика Пресняковабывшая судья из ныне оккупированного Новоазовска.В 2009 году она вела дело по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде Коваленко. Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.

Список родственников: муж, сестра и дочь.

Сестра Светлана Емельянова оккупированный город Новоазовск считает Россией:

Сестре Пресняковой нравятся картинки террористов "ДНР":

Дочь сестры бывшей судьи из Новоазовска проживает в Ростове на Дону: