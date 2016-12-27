 В "ДНР" даже не знают, кого освободили: "Нас не поставили в известность!". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

На вопрос корреспондента LifeNews Макаренко "а кто это такие - Анжелика Преснякова и Ольга Сворак?", Елена Алексеева ответила: "Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ссорюсь. Потому что эти заявления даже не довели до нашего сведения".
Кроме того в сети появилась информация о связи двух переданных женщин с сепаратистами и их пособниками.
Так по словам, самой Ольги Сворак, которая называет себя журналисткой из Ивано Франковска, в 2015 году она поехала на оккупированную территорию к своему любимому, который является боевиком.
В друзьях у Сворак журналист Руслан Коцаба, который был осужден за призыв к украинцам отказываться от мобилизации.
В 2012 году Коцаба публиковал видео со Сворак на своем ютуб-канале.
Пару дней назад Коцаба на телеканале на NewsOne активно выступал в поддержку Савченко.
Вторая женщина, которую боевики передали украинской стороне Анжелика Преснякова - бывшая судья из ныне оккупированного Новоазовска.
В 2009 году она вела дело по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде Коваленко. Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.
Список родственников: муж, сестра и дочь.
Сестра Светлана Емельянова оккупированный город Новоазовск считает Россией:
Сестре Пресняковой нравятся картинки террористов "ДНР":
Дочь сестры бывшей судьи из Новоазовска проживает в Ростове на Дону:
Дочь Пресняковой Лена Яровая живет в Донецке, постит постоянно новые фотографии и не пишет о том, что ее мать в плену:
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Напомним, утром 27 декабря боевики передали руководителю общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рублану гражданок Украины Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.
Надежда Савченко не относится к официальной группы переговорщиков. Вместе с Владимиром Рубаном они участвовали в сепаратной встрече с главарями боевиков в Минске.
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колошади?
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1-Противник даже не знает что кого-то там освободили - лол!
2-"освобожденные" оказались сепарами/с сепарскими связями - лол!
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по тому же упрощенному сценарию через гадя еще 2 впихивают
скоро блеааать всех сепаров к нам передадут под темой патриотов. только не понятно чего.
а наши пленные ишачат там на козлов...
вернуть им нах тех телок сказать спасибо мы передумали.. чтобы они сами акуели !
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- за 2х сепарш отдали 15 сепаров
- потом выяснится, что они точно сепарши и их снова обменяют на других сепаров
и так по кругу
А наши пленные будут оставаться в плену...!
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