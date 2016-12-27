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 В "ДНР" даже не знают, кого освободили: "Нас не поставили в известность!". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Освобождение" двух гражданок Украины координировалось непосредственно из Москвы, а в ОРДЛО даже не знали, кто это такие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из записи телефонного разговора так называемого руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью "администрации главы" "ДНР" Елены Алексеевой с корреспондентом LifeNews, которая попала в YouTube.




На вопрос корреспондента LifeNews Макаренко "а кто это такие - Анжелика Преснякова и Ольга Сворак?", Елена Алексеева ответила: "Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ссорюсь. Потому что эти заявления даже не довели до нашего сведения".

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Кроме того в сети появилась информация о связи двух переданных женщин с сепаратистами и их пособниками.

Так по словам, самой Ольги Сворак, которая называет себя журналисткой из Ивано Франковска, в 2015 году она поехала на оккупированную территорию к своему любимому, который является боевиком.

сепаратизм

В октябре 2015 года Сворак ездила в оккупированный Крым, где провела с ним отдых. На фото стоит вместе с Сворак мужчина, на его груди значок "новороссия".

В друзьях у Сворак журналист Руслан Коцаба, который был осужден за призыв к украинцам отказываться от мобилизации.

сепаратизм


В 2012 году Коцаба публиковал видео со Сворак на своем ютуб-канале.

сепаратизм

Пару дней назад Коцаба на телеканале на NewsOne активно выступал в поддержку Савченко.

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Вторая женщина, которую боевики передали украинской стороне Анжелика Преснякова - бывшая судья из ныне оккупированного Новоазовска.

сепаратизм


В 2009 году она вела дело по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде Коваленко. Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.

Список родственников: муж, сестра и дочь.


сепаратизм


Сестра Светлана Емельянова оккупированный город Новоазовск считает Россией:

сепаратизм


Сестре Пресняковой нравятся картинки террористов "ДНР":

сепаратизм


Дочь сестры бывшей судьи из Новоазовска проживает в Ростове на Дону:

сепаратизм


Дочь Пресняковой Лена Яровая живет в Донецке, постит постоянно новые фотографии и не пишет о том, что ее мать в плену:


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Напомним, утром 27 декабря боевики передали руководителю общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рублану гражданок Украины Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.


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Надежда Савченко не относится к официальной группы переговорщиков. Вместе с Владимиром Рубаном они участвовали в сепаратной встрече с главарями боевиков в Минске.
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Сміялися зараз,що би було, якщоб завалити цю гадю цеглиною, як би застріти? Де би то судили в Україні чи вислади би на московію?
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Видно же что кобылы засланные. Гадя Украине гадит серьёзно, её нужно изолировать нафиг
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A NELYZYA SDELATY HOHMOCHKU DATY TREM BOGATYRYAM LET 15 A POTOM OBMENYATY NA ALEKSANDROVA KOTORYI SOBIALSA NANESTI UDAR PO NASHIM STRATEGICHESKIM OBEKTAM OCHENY BY HOTELOSY S NIM POBESEDOVATY
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Ну что же вернули теперь пусть наши компетентные службы займутся ими.
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и стоило освобождать этих, ватных дур, от которых в итоге можно ожидать чего угодно, как от троянского коня
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Кто пишет для Гади эти ПиаР акции?
1-Противник даже не знает что кого-то там освободили - лол!
2-"освобожденные" оказались сепарами/с сепарскими связями - лол!
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кароче по хоуд втолкнули нам гадю...
по тому же упрощенному сценарию через гадя еще 2 впихивают
скоро блеааать всех сепаров к нам передадут под темой патриотов. только не понятно чего.
а наши пленные ишачат там на козлов...
вернуть им нах тех телок сказать спасибо мы передумали.. чтобы они сами акуели !
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А прикол в следующем :
- за 2х сепарш отдали 15 сепаров
- потом выяснится, что они точно сепарши и их снова обменяют на других сепаров
и так по кругу

А наши пленные будут оставаться в плену...!
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нахер они тут нужньі? да я думаю, что они и сами сюда не хотят. короче, орки гаде еще раз подосрали
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САВА-ЧЕНКА, ТЫ ЧЕ ДУМАЕШЬ НАРДЕП ТЫ В МУСОРНЫЙ БАК НЕ ПОМЕСТИШЬСЯ? ЛЕГАНЬКА....................
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Если допустить, что за гадей никто не стоит-ее нужно просто лечить от мании величия.Крышу ей снесло от всеобщего внимания.Если надо-стану президентом...Ну не дура ли?
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освободили ватниц.. сука.. проще эту вату было прикопать
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Так на то и расчет. Надо же всему миру показать "неадекватность" украинцев. Путен, сдохни!
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Увижу труну у себя в городе успею до приезда полиции
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короче. в след обмен спаковать гадю и этих двух сук и на след обмен. хоть какойто толк будет от проебаных на ее рашистов.
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