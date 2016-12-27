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Все про:боевик (17637) Медведчук (654) освобождение (917) провокация (1074) Савченко (2353)

 В "ДНР" даже не знают, кого "освободила" Савченко: "Нас не поставили в известность!". ФОТОрепортаж+ВИДЕО

"Освобождение" двух гражданок Украины Надеждой Савченко координировалось непосредственно из Москвы, а в ОРДЛО даже не знали, кто это такие.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это следует из записи телефонного разговора так называемого руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью "администрации главы" "ДНР" Елены Алексеевой с корреспондентом LifeNews, которая попала в YouTube.




На вопрос корреспондента LifeNews Макаренко "а кто это такие - Анжелика Преснякова и Ольга Сворак?", Елена Алексеева ответила: "Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ссорюсь. Потому что эти заявления даже не довели до нашего сведения".

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Кроме того в сети появилась информация о связи двух переданных женщин с сепаратистами и их пособниками.

Так по словам, самой Ольги Сворак, которая называет себя журналисткой из Ивано Франковска, в 2015 году она поехала на оккупированную территорию к своему любимому, который является боевиком.

сепаратизм

В октябре 2015 года Сворак ездила в оккупированный Крым, где провела с ним отдых. На фото стоит вместе с Сворак мужчина, на его груди значок "новороссия".

В друзьях у Сворак журналист Руслан Коцаба, который был осужден за призыв к украинцам отказываться от мобилизации.

сепаратизм


В 2012 году Коцаба публиковал видео со Сворак на своем ютуб-канале.

сепаратизм

Пару дней назад Коцаба на телеканале на NewsOne активно выступал в поддержку Савченко.

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Вторая женщина, которую боевики передали украинской стороне Анжелика Преснякова - бывшая судья из ныне оккупированного Новоазовска.

сепаратизм


В 2009 году она вела дело по иску жителя села Безыменное Василия Коваленко, который судился с районной газетой "Родное Приазовье". Газета в одном из материалов утверждала, что голодомор 1932-33 годов не был геноцидом, что и пытался оспорить в суде Коваленко. Коваленко в удовлетворении иска было отказано полностью.

Список родственников: муж, сестра и дочь.


сепаратизм


Сестра Светлана Емельянова оккупированный город Новоазовск считает Россией:

сепаратизм


Сестре Пресняковой нравятся картинки террористов "ДНР":

сепаратизм


Дочь сестры бывшей судьи из Новоазовска проживает в Ростове на Дону:

сепаратизм


Дочь Пресняковой Лена Яровая живет в Донецке, постит постоянно новые фотографии и не пишет о том, что ее мать в плену:


сепаратизм </a>


Напомним, утром 27 декабря боевики передали руководителю общественной организации "Офицерский корпус" Владимиру Рублану гражданок Украины Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак.


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Надежда Савченко не относится к официальной группы переговорщиков. Вместе с Владимиром Рубаном они участвовали в сепаратной встрече с главарями боевиков в Минске.
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савченко и здесь показала себя "во всей красе" - "освободила" двух сепаратистских боевичек...
пиар.. он такой лоховской, в стиле расейского ТВ.
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То не піар,то її праця з найму группи підтримки.
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Савченко "освободила " таких же предателей Украины как и она сама. Очень сомнительно,что они сидели вообще в плену,по ним не скажешь.Видимо это подсадные утки. Настоящие пленные больные побитые изможденные ,а эти как с курорта.
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Кого Хуйло своей подруге отдал, того и освободили. Царь не должен отчитываться перед холопами
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И генерал казачьих войск Рубан, тут как тут...
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Просто какой-то табун троянских кобыл намечается...Надя,как я понимаю-коренник,а эти,две-пристяжными пойдут-"... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?" (с)
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Троянские кобылы - новое слово путинской дипломатии. Троянские жеребцы вроде шуфричей-медведчуков давно трудятся в поте лица.
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Зато мы знаем. И этого достаточно. "Шмары" боевиков возвращаются на родину? На задание, детки.
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В хазяйстві все знадобиться-там воно і згниє.
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так гадя ж "по блату" у боевиков выпросила себе в подмогу, вести сепарскую деятельность в тылу, вешать лапшу на уши людям, сеструха верка удже не управляется...
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Украине - незачем. Но как и раньше писали - типа хотели шумиху поднять, мол, власть не может никого освободить даже по цене 1 жополченца за 4 наших, а тут Ґадя на коне выезжает и освобождает целых двух женщин, да еще и забесплатно. Люди носят Ґадю на руках, она даже как-то президентом стать хотела. Скромно так заикнулась, что не хочет, но раз люди захотят, то что поделать. И получаем еще одного Додона женского пола в Украине. Хряк возвращается назад и все живут счастливо. Кроме народа.
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только гадя и здесь лоханулась - "товар" ей поставили некачественный, с душком...
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Пусть побольше приветы передает и на оккупированную территорию катается.
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Это нормально для марионеток. Ниточки то в Кремле дёргают, а вы только пасть открываете.
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вы сначала в реале повстречайтесь, а то в инете бывает одно, а при встрече можно испугаться
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Да их там всем ОРДЛОМ ... допрашивали и склоняли к сотрудничеству... Так что прежде,
чем везти ее куда-либо, выучи стишок (коротенький) на дорожку:
Вокруг света, как ракета
Пронеслася спирохета.
А за нею - гонококк -
Прыг-скок, прыг -скок.
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Картинку создали "Савченко попросила - пацаны освободили". Можно теперь так сказать "на правах рекламы" печатать в газетах и крутить по тв.
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В друзьях у Сворак журналист Руслан Коцаба, который был осужден за призыв к украинцам отказываться от мобилизации.


Ай да Цензор. А ничего, что Коцаба был полностью оправдан Апелляционным судом ИФ области? Хотя, какое дело до таких нюансов, если надо заказного говнеца подбросить.
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унас суды, к сожалению, много кой-кого оправдывают из тех, кому место на нарах...
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Залупчівий, как погодка в Горловкє? Ти сєгодня нє на дєжурствє, ілі проста на блок-пасту с планшєтіка строчіш?
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УПА было оправдано Нюрнбергским трибуналом , где можно прочитать твои гневные посты в поддержку УПА ?
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нормальная такая шмара
из судейских
один вопрос, нахер сепары её отпустили?
пусть её Грицак хорошо допросит на всякий случай
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Эти 2 тела никто и не пленял. Они там работали.

А это у них командировка такая. Заброска в тыл.
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думают раз с Надькой прокатило
так тут вообще все дибилы
хитрые кацапы
к пастору их, но допрос. обоих
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Завтра Гадя новых туда завезет. Чтобы потом "освобождать".
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экс судья теперь станет хенеральным судьёй))
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За что не возьмется, все косо. Кого оно выпустило...
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Кремль с учётом спешки решил контактировать с агентом напрямую, минуя посредников и вышла накладочка.
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молодец гадя, себе проблядей наосвободждала таких же как сама
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Эти "освобожденные" - подмога Гаде.
Вернуть их взад на место. И точка.
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А зачем их было брать?СБУ не может заранее пробить ,что это за лярвы или оно только с ex.ua спроможнє сражаться?
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скоро на всех экранах увидим этих телок с рассказками о хороших ополченцах и гражданской войне
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пепець.. Ну і гадя.. ну і вустриця...
То може вона і уплотницького з захєрчєнкм так само "освободит"??))
Це правда, чи я сплю ?? ..
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да у них на мордах написано кто они такие, особенно у первой.
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Интересно были ли случаи когда "освобожденных " сажали освободители ?
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А никто и не сомневался. В очередной раз гадька и Ко решила показать, какие все идиоты, а она Д`артаньянша.
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Теперь эти гадины подружки вступят в её партию.
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мені здається шо гадя нікого не "асвабаждала".. То тіх тьолок ій в аренду дали щоб вона попіарилася.. типо, мені віддають, а більш нікому не віддають.. Та не всі про це знали в лугандонах)))
А хіба ми хочемо щоб таких сєпарських підстилок та коблил визволяли?? Чи ми всеж таки хочемо, щоб наших захисників визволяли з полону??
От сучка драна..
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С таким же успехом ватаны могли "освободить " Гиркина с Гиви и передать их нам .
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Да чего уж там , пусть сразу Захерченко вместе с Плотвой отдают , ведь они тоже граждане Украины . С этими хоть поржать можно - про тигров и войска НАТО на передке .
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Верните их обратно ! И все же я был прав - ну ватные рожи, хоть убейте .
Мне все чаще кажется что я экстрасенс , еще ни разу не ошибся в своих выводах .
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то це для "визволення" тих шльонд гадя "навіть з чортом буде домовлятись"?? ..
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ааа, так это же список Надюхиной партии пополняется, не удивлюсь если и Медвеуд, и сепары там, явные, окажутся!
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лучше истребить.. ну или на рашку отправить.. Можна частями, в кравчучках.
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стратегия пиара - простой депутат из низов народа, может договориться о передаче пленных, а киевские власти - не могут... вывод: гнать киевскую власть и привести к власти представителей народа.. хотя цена тех пленных, копейка в базарный день... и киеву все подходит по ходу, ведь народ уже озабочен совсем не нужными ему вопросами...
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вистачить нам і однієї такої гаді, щоб ще 444 таких самих в Раду запустити)))
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Темные лошадки, одна из них любовница терориста , просто замечательно, почему Ее любовник Ее из плена не спасает?. И вообще вы видели их лица на фото, не сильно они и угнетенные может я и ошибаюсь
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то нехай гадя "визволяє" з полону таких дівок, та тільки не заважає волонтерам та державним органам визволяти хлопців.. Хай, гидото, тішиться, аби тільки не заважала.
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Мы с нетерпением ждём прессухи, где эти "героини" будут мызамирить и доказвать, что бедный Донбасс не слышат. Нужны прямые переговоры...
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да не будет никакой прессухи. Или их выпустят на пять минут, где они прочитают заготовленный текст и все, вопросов не дадут задать. Ибо, если журналистам разрешить им задавать вопросы, то теткам писец, разорвут блядей тупорылых.
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о связи двух переданных женщин с сепаратистами и их пособниками - супер, хотели впехнуть в Украину две мандовошки, увы, украинцы уже не вчерашние и могут теперь предложить обменять эти две мандовошки на реальных патриотов Украины, погорели офигенные шпионки - интернет в помощь и всё - разкрываетса любители рюске мира - супер.
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Хреново другое.Эти твари через сми будут пытаться создать "общественное" мнение.
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Это все просто выходит уже за пределы разумного! Хотя говорить о разуме там, где Гадя с Мертветчуком не совсем правильно. Пиздец какой-то.
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ну,значит вариант самой надюхи,с выступлениями "освобожденных" в ПАСЕ отпадает...маргинез банальный
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представляю, как жрут ГБшники, сколько они уже троянских коней неграмотным селюхам подсунули и наменяли
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я же говорил, не нужны нам эти телки... отправьте их назад в лугандон. одна просто влюбленная дура а вторая сепар...
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Я все-таки не понимаю, зачем этот спектакль? Ну народ же не тупой. Бляха муха, хотите постанову, ну так не судью лугандонскую с семейкой в рашке, и не журнашлюху с ебырем новохуесосским надо было назначать на роли.
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Протягом 14 днів Україна має право їх повернути .
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