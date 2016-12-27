 "Построить можно все. Сколько это стоит и сколько это простоит? При СССР этот проект завернули", - российский ученый о Керченском мосте. ВИДЕО

"Там очень сложная геология. Там грязевой вулканизм. там шесть водоносных горизонтов. И, плюс ко всему, там карсты. Сейчас, как говорят, будут бить сваи. Ребята, там ничего бить нельзя. Это море плюс 80 метров донных отложений. Вы наверное в курсе, что там утонул кран плавучий. Его найти не могут потому, что там колоссальные донные отложения... Плюс ко всему прочему, там же две реки впадают - Дон и Кубань, и происходит рассоление морской воды. Там идет замерзание акватории. Построить можно все. Это я согласен. сколько это будет стоить и сколько это простоит? Пример вам, в Ростове там два моста рухнуло. Еще лучше пример, Борисоглебск. Я видел лично сам. Там сделали мост, он рухнул и утопил того, кто стоял под ним. А вы знаете, что когда принимается мост под него ставится главный проектировщик. Тоже самое там. Куда там бить? Там не будут бить никаких свай. Там будут буронабивные сваи. Будут бурить скважины и туда закачивать бетон. А там карстовые полости. Туда можно качать бетон вечно. Он туда уйдет и ничего не останется... Построить его нельзя. Он там не простоит, если его, не дай Господь, сделают", - объясняет ученый.
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Кацапские деньги на ветер это то что надо.
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я только учусь...
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От основанья... и затем
Россию до конца уроем-
Чтоб стало в мире легче всем!
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и еще два моста энергетический и газотрубопроводный!
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Вітаю пєнсіонєров, лікарі, вчителів і інших прихильників руцкава царя!
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Кацапом стал.
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