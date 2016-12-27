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 "Построить можно все. Сколько это стоит и сколько это простоит? При СССР этот проект завернули", - российский ученый о Керченском мосте. ВИДЕО

Российский ученый, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий Медовар ставит под сомнение успешность реализации проекта строительства моста через Керченский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ученый рассказал, что во времена СССР подобный проект рассматривался и был отклонен советскими специалистами.

"Там очень сложная геология. Там грязевой вулканизм. там шесть водоносных горизонтов. И, плюс ко всему, там карсты. Сейчас, как говорят, будут бить сваи. Ребята, там ничего бить нельзя. Это море плюс 80 метров донных отложений. Вы наверное в курсе, что там утонул кран плавучий. Его найти не могут потому, что там колоссальные донные отложения... Плюс ко всему прочему, там же две реки впадают - Дон и Кубань, и происходит рассоление морской воды. Там идет замерзание акватории. Построить можно все. Это я согласен. сколько это будет стоить и сколько это простоит? Пример вам, в Ростове там два моста рухнуло. Еще лучше пример, Борисоглебск. Я видел лично сам. Там сделали мост, он рухнул и утопил того, кто стоял под ним. А вы знаете, что когда принимается мост под него ставится главный проектировщик. Тоже самое там. Куда там бить? Там не будут бить никаких свай. Там будут буронабивные сваи. Будут бурить скважины и туда закачивать бетон. А там карстовые полости. Туда можно качать бетон вечно. Он туда уйдет и ничего не останется... Построить его нельзя. Он там не простоит, если его, не дай Господь, сделают", - объясняет ученый.
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Мы строили, строили и наконец... построили!...
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и к чм по футболу пусть строятся, за месяц перенесут в Европу
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Путинский телепорт существует =) Секретная разработка =)
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Ты сделал мой день.."" !!! Кацапопульту!!..))))))))))
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я касабам на ютюбе предложил два года назад строить телепорт, так мне до сих пор прилетают куски разорванных пердаков в личку.
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Вроде учёный - ан не понимает сколько на строительстве такого моста, на котором можно вечно закачивать бетон, можно заколотить бабок на приобретение виолончелей для Ролдугина... Ну нельзя же так поверхностно оценивать проект - сколько стоит, сколько простоит... Не это в нём главное!
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Мосты которые не стоят, заводы которые не работают, дороги которые уходят со снегом.
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...дачу Медведеву, дворец хуйлу, поместье Миллеру, падающие ракеты, нелетающие самолеты, газопровод китайцам... кацапы умные - только строем не ходят )
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Я тут вижу вообще мечту ротенбергов - вечный откат за вечную стройку. Да о таком строительстве можно только мечтать.
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Вот-вот и я поддерживаю! Это тот самый случай, когда важен не результат, а сам процесс.
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ну так они и нашли нетупящююся пилу для распила бюджета .это же здорово,когда бетон можно закачивать вечно
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Пускай строят, не отговаривайте.
Кацапские деньги на ветер это то что надо.
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Ну поскольку статья о кацапском мега-проекте, ознакомьте нас с ростом благосостояния ее граждан хотя бы за последние 5 лет. В цифрах, графиках,статистических данных.
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админ его хорошо подсёк...\спасибо, ато много гадил...\
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Это как русские газопроводы в никуда - только для распила денег
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Пусть строят. В стране вечно зелёных помидоров так принято: сначала делают, а потом думают.
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Эксперт - фошизд , у него наверняка украинские корни или друзья в Украине , стройте кацапы , стройте .
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Ты на литвинуса внимание не обращай - та еще вата и троль. Вот причем здесь где он живет. В рашке только игра на виолончелях хорошо оплачивается.
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Та знаю , давно с ним спорю , просто не понимаю смысла взять и обгадить человека .
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Нам все это только на пользу,чем больше денег они зароют в песок,тем меньше мин и снарядов упадет на головы жителей Украины и Сирии.
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Мы рождены чтоб сказку сделать былью.Жду завершения сложнейшей инженерного сооружения в сторону Троещины.Мост.Даже не подводный сталинский..Любой.
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Сьогодні в російських новинах Путін урочистими словами запустив газопровід із Кубані в Крим. Лише словами. Навіть у Аксьонова був напружений вигляд: "Хоч би вистава не зірвалась!"
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Ну теперь значит в Крыму должен быть кубанский газ. Нету?! - Укропская дрг своровала
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Скорее наоборот , будут тырить наш газ с Крыма , у них же дефицит .
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Есть там в Крыму какой-то газ, может из Геническа сворованный, но его явно не хватает. Иначе не пытались бы они тянуть туда коммуникации, какие если возможно было бы построить построили б еще при совке
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Мы наш,мы новый мост построим
От основанья... и затем
Россию до конца уроем-
Чтоб стало в мире легче всем!
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Эта правакация. Путин построит. Кругом враги а ученый агент Госдепа.
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На мацковии главное процесс, картинка по зомбоящику. Каждый раз показывать экскаваторы и какие-то конструкции, похожи на опоры моста, пролёты. И текст за кадром. Это вызывает ассоциации с могуществом мацковии, уверенностью, что всё-таки мост построят, неважно когда. Это вызывает уважение и поддержку режиму карлика. Поддержка Раша Тудей обходится не дешевле.
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так вроде бы уже Керченский мост почти построили!
и еще два моста энергетический и газотрубопроводный!
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Вот что за ученый?? Не мог сказать что бетон нужно армировать?? В бухту возле Нью-йоркс (и не только) целые вагоны сбрасывают - так что мост ксцапский для морской флоры и фауны в самый раз!!))
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Класно, можна вічно туди заливати бетон до безкінечності і до безкінечності красти при тому гроші з бюджету РФ..................... Україні вигідний цей міст, чим більше путлєр і КО влиють туди бетону тим краще для вялічія расєйськіх пєнсіанєров.....................
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Газпром повинен всі гроші вкладати в бетон для цього мосту!

Вітаю пєнсіонєров, лікарі, вчителів і інших прихильників руцкава царя!
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Там не мост строится,там деньги воруются
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Пусть строят , это минус деньги с кацапской казны и когда мост рухнет то еще за собой на дно кацапов потянет для компании ансамблю Александрова . Вот тогда действительно будет праздник для нас не счета рухнувшему самолету
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Пукло строит быдлу мост,знает что недостроит.бо в кндр2 мосты не нужны.
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Онвсеврет! Путин сказал будет мост , значит будет!
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засирают только наше море. а скоро они там начнут топить машины и поезда с кацапами.
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В России пилят на мегастройках - супер сложные мосты, космодромы. в Украине пилят на патриотизме. Пару раз Путиным напугать, карманы сами выворачивают. Украинцы настолько тупые, что покупают российский газ в Словакии и верят что так дешевле, чем напрямую без посредников
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Сваи там не планируют бурить, а давно уже бурят - профессор хоть бы новости на Ютюбе посмотрел по теме.
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вот почемуесли кацап - то оязательно дурак? Репоед, ты не в курсе?
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