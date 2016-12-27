 "Че плакать по 49 погибшим?!", - как российские СМИ "сожалели" о сбитом террористами украинском самолете Ил-76 с десантниками на борту. ВИДЕО

Так, пропагандистский телеканал Lifenews рапортует о сбитом самолете, называя террористов "силами ополчения" и выпускает в эфир комментарии боевиков.
"Ополченцы заявили, что им удалось подбить украинский военный грузовой самолет", - говорится в сюжете Lifenews.
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"Эх хорошая новость!! я ночью по радио на работе услышал и так радостно на душе стало!", - пишет под новостью на сайте один из российских комментаторов.
В другом сюжете Lifenews о сбитом украинском самолете Ил-76 корреспондент телеканала на месте катастрофы заявляет, что "восстановить что-то или забрать ценное здесь уже по сути не возможно".
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В выпуске программы "Вести" телеканала "Россия-1" говорится о погибших: "Всего 49 человек. Не выжил никто".
Корреспондент телеканала ходит по полю рядом с разрушенным террористами самолетом со словами: "От самолета не осталось практически ничего. Куски фюзеляжа разметаны по полю в радиусе сотни метров. Он садился на брюхо, не успев выпустить шасси...".
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"Ополченцы активных действий не предпринимают. На днях выдвинули ультиматум - все заходящие на посадку самолеты будут сбивать", - описывает журналист действия террористов. Он также берет комментарий у одного из пособников боевиков, так называемого пресс-секретаря "ЛНР". "Если уж война, то война. Че плакать по 49 погибшим... Значит они сами виноваты, что сюда прилетели", - такими словами спикера боевиков завершается сюжет официального российского телеканала "Россия-1", который вышел в эфир в 2014 году.
В свою очередь, рупор Кремля - Первый канал в своем выпуске новостей также называет террористов, сбивших украинский Ил-76 "ополченцами".
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"Власти признали - потеряно подразделение, которое должно было сменить силовиков, атакующих населенные пункты на Востоке страны...", - говорится в пропагандистском сюжете.
Официальный российский телеканал также выдает в эфир комментарий боевика с закрытым лицом с признанием в совершенном теракте: "Ребята на блокпосту ночью его заметили. Подбили ему двигатель. До аэропорта он не дотянул - разбился".
Напомним, 14 июня, около часа ночи, пророссийские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорту Луганска. Следствием установлено, что самолет был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. На борту самолета Ил-76 находились десантники 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
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4 хв ·
Дорогомиловский суд Москвы (судья Анна Шипикова) признал Украинскую революцию государственным переворотом. Из цикла: "Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров".
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Есть еще и другой аргумент. За 10 календарных дней два военных самолета (Ил-18 и ТУ 154, посол, три дипсотрудника, глава секретариата "Роснефти"), и наверняка это только начало. Что показательно - битью подвергаются не простые смертные. По крайней мере пока. Замес показательном пошел с элиты. Но это совсем не означает, что простых смертных обойдут стороной.
Видимо неуютно стало.
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Навіть стосовно своїх ординців кажуть "по@ую ще баби народять".
Капелу вже відродили ....... чи полетять вони.... було б правильно щоб так само долетіли - якщо полетять.
А на рахунок військових -то чим їх більше гине, тим легше Україні, де б армія ворога не подихала!!!!!!!!!!!!!!!!
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Бросьте.
Будьте самим собой, то есть украинцами.
Радуйтесь, шутите, острите...
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У нас много для этого поводов..
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Просто радуйтесь.
Не надо ставить на одну доску военно-траспортный самолет, сбитый в зоне военных действий в ходе обьявленной АТО, и пассажирский самолет, погибший в авиакатастрофе... выглядит натяжкой.
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Там тоже чрезвычайно красноречивые "комментарии" страшно, страшно удрученных гибелью 298 пассажиров комментаров..
Что там "сочувствие" к вукраинским военным, эти упыри кацапские даже к гражданским погибшим сочувствия не испытывают..
Они такие, дикари.. Что с них взять!?.. Живут по законам джунглей, только нефть научились продавать..
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http://www.youtube.com/watch?v=AQb8yqK_X70
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