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Все про:авиакатастрофа (1016) пропаганда (1746) СМИ (3135) терроризм (19588)

 "Че плакать по 49 погибшим?!", - как российские СМИ "сожалели" о сбитом террористами украинском самолете Ил-76 с десантниками на борту. ВИДЕО

Освещая авиакатастрофу украинского военно-транспортного самолета ИЛ-76, который сбили пророссийские террористы в Луганске 14 июня 2014 года, российские СМИ не выражают ни сочувствия, ни сожаления, ни соболезнования, лишь подавая сухие факты и комментарии террористов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в 2014 году российские СМИ не выражали какого-либо сожаления из-за сбитого возле Луганска украинского Ил-76 с 49 военными на борту, среди которых было 40 десантников 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.

Так, пропагандистский телеканал Lifenews рапортует о сбитом самолете, называя террористов "силами ополчения" и выпускает в эфир комментарии боевиков.

"Ополченцы заявили, что им удалось подбить украинский военный грузовой самолет", - говорится в сюжете Lifenews.
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"Эх хорошая новость!! я ночью по радио на работе услышал и так радостно на душе стало!", - пишет под новостью на сайте один из российских комментаторов.

В другом сюжете Lifenews о сбитом украинском самолете Ил-76 корреспондент телеканала на месте катастрофы заявляет, что "восстановить что-то или забрать ценное здесь уже по сути не возможно".

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В выпуске программы "Вести" телеканала "Россия-1" говорится о погибших: "Всего 49 человек. Не выжил никто".
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Корреспондент телеканала ходит по полю рядом с разрушенным террористами самолетом со словами: "От самолета не осталось практически ничего. Куски фюзеляжа разметаны по полю в радиусе сотни метров. Он садился на брюхо, не успев выпустить шасси...".

"Ополченцы активных действий не предпринимают. На днях выдвинули ультиматум - все заходящие на посадку самолеты будут сбивать", - описывает журналист действия террористов. Он также берет комментарий у одного из пособников боевиков, так называемого пресс-секретаря "ЛНР". "Если уж война, то война. Че плакать по 49 погибшим... Значит они сами виноваты, что сюда прилетели", - такими словами спикера боевиков завершается сюжет официального российского телеканала "Россия-1", который вышел в эфир в 2014 году.

Смотрите также: "Новая победа донецких ополченцев!", - как россияне "скорбели" о сбитом украинском АН-26, который оказался малайзийским "Боингом". ВИДЕО

В свою очередь, рупор Кремля - Первый канал в своем выпуске новостей также называет террористов, сбивших украинский Ил-76 "ополченцами".
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"Власти признали - потеряно подразделение, которое должно было сменить силовиков, атакующих населенные пункты на Востоке страны...", - говорится в пропагандистском сюжете.

Официальный российский телеканал также выдает в эфир комментарий боевика с закрытым лицом с признанием в совершенном теракте: "Ребята на блокпосту ночью его заметили. Подбили ему двигатель. До аэропорта он не дотянул - разбился".

Напомним, 14 июня, около часа ночи, пророссийские террористы подбили военно-транспортный самолет Воздушных Сил ВСУ Ил-76 во время захода на посадку в аэропорту Луганска. Следствием установлено, что самолет был сбит террористами из переносного зенитно-ракетного комплекса. На борту самолета Ил-76 находились десантники 25-й Днепропетровской воздушно-десантной бригады.
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приезжай-ка Вова, к нам - вот, будешь нашим королем...
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Атеистам на заметку..Бог есть........той и Вам отмеряно будет...
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Знаете ребята,шо напрягает?Шо во множестве материалов,в том числе посте Бутусова в блогах,присутствует тема "объяснения" почему мы "не сочувстуем".Та какого хера?С какого буя я должен объяснять пидоруснявой падали почему я сцал,сцу и буду сцать на их могилы?Может лучше сосредоточиться на выявлении доморощенных сострадальцев-плакальщиков и на их взъёбе?Не далее как вчера,ближе к полуночи наткнулся на МУРЛОевском кацапо-сепарском анале с "пиндосским" названием "Ньюзван" на некоего...чи Сильверблата,чи Голденблата...короче - на очередного Штангенциркуля,которые размазывал слюни и сопли по своех харе,изливаясь в сочувствии и соболезнованиях этим пидороссам.Вот про этого и таких же пидаров нужно писать.И плющить их,тварей,плющить.
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Вот если посчитать наших погибших в сбитых самолётов и ихних, интересно, каких больше будет?
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Александр Тверской
4 хв ·

Дорогомиловский суд Москвы (судья Анна Шипикова) признал Украинскую революцию государственным переворотом. Из цикла: "Как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров".
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І тепер ці тварюки хочуть від українців співчуття. Нехай горять всі росіяни в пеклі. Ніхто за вами тварюками з українців сумувати не буде. Окрім хохлів тупорилих ( а їх на жаль багато в Україні).
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А вы заметили, как большинство ольгинских троллей и прокси-изза-поребрика сменили риторику с откровенных угроз и оскорблений на упреки и призывы к человечности? Дело не только в том, что крыть нечем, и что по случаю на многих форумах их начали укладывать мордами в собственное дерьмо.

Есть еще и другой аргумент. За 10 календарных дней два военных самолета (Ил-18 и ТУ 154, посол, три дипсотрудника, глава секретариата "Роснефти"), и наверняка это только начало. Что показательно - битью подвергаются не простые смертные. По крайней мере пока. Замес показательном пошел с элиты. Но это совсем не означает, что простых смертных обойдут стороной.
Видимо неуютно стало.
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певцы ансамбля им александрова были военнослужащими или служащими ВС Рф т.е не настоящими артистами а бойцами идеологического фронта раши. так чего мы должны оплакивать их?
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Да кто ж их оплакивает? Улеглись на дно морское и ладно. Хотя я лично предпочел бы увидеть на их месте совсем других нелюдей. А потом уж пусть и эти. Лужа большая, на всех хватит.
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Поняття співчуття москалики не мають.
Навіть стосовно своїх ординців кажуть "по@ую ще баби народять".
Капелу вже відродили ....... чи полетять вони.... було б правильно щоб так само долетіли - якщо полетять.
А на рахунок військових -то чим їх більше гине, тим легше Україні, де б армія ворога не подихала!!!!!!!!!!!!!!!!
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Вы шо это, оправдываетесь перед кацапами?
Бросьте.
Будьте самим собой, то есть украинцами.

Радуйтесь, шутите, острите...
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непременно.
У нас много для этого поводов..
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любители ванноочистителей с боярышником, самолет набитый пропагандонами, посол кацапский.. О-о-о-о!!
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О, бачу справжньего Украинца! Дякую.

Просто радуйтесь.

Не надо ставить на одну доску военно-траспортный самолет, сбитый в зоне военных действий в ходе обьявленной АТО, и пассажирский самолет, погибший в авиакатастрофе... выглядит натяжкой.
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Действительно грустить тут нет причины .. Вот если бы упал самолёт с людьми , было бы очень жалко . !! .
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забыли ещё про "птичкопад" с гражданскими пассажирами в Боинге написать..
Там тоже чрезвычайно красноречивые "комментарии" страшно, страшно удрученных гибелью 298 пассажиров комментаров..
Что там "сочувствие" к вукраинским военным, эти упыри кацапские даже к гражданским погибшим сочувствия не испытывают..
Они такие, дикари.. Что с них взять!?.. Живут по законам джунглей, только нефть научились продавать..
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Сухие факты это диспетчер Карлос который видел Миг на высоте 10тыс метров?
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