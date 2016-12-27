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 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ВИДЕО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий.

Об этом он сказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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турчинов

"Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождения территорий)" - сказал он.

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Турчинов отметил, что 2016 стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки боевиков и начала освобождать свои земли.

"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", - цитирует Турчинова УНИАН.

турчинов

турчинов


"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", - заявил он.

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В связи с этим Турчинов подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".
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СССр сдох с 15 % мирового валового продукта,РАБссия сегодня имеет 1%,вопрос когда сдохнет рассчитайте сами..
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Теж саме говорив Сєня закатай вату,що 2015рік буде вирішальним в економіці України,а потім і 2016....

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А может он и есть решающий. Экономические последствия имеют большой лаг по времени и наступают не сразу. Может у нас уже коллапс (хотя бы из-за того же привата, ставшего последней каплей), но мы об этом просто ещё не знаем. А узнаем через полгода, когда в очередной раз "миллионерами" станем.
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Не, все же не в 2017, а в 2019, увы.
Кроме того, там воруют на порядок больше, чем уходит на военку, если Путя сильно захочет, и с друзьями станут воровать меньше хотя бы на четверть, то на Донбасс и Сирию хватит на много лет еще. Поэтому не расслабляться надо Украине, а дальше качать свое ВСУ.
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Обговорюване повідомлення викликає безліч абсолютно протилежних почуттів. По-перше і насамперед маємо бути всім серцем згодними з Турчиновим і сподіватися на висловлену ним думку - звичайно, хто не ворог свого народу і своєї країни. Але, хоча здивованих питань до Кривавого Пастора куди менше, ніж до будь-кого при владі, хочеться "економії на побажаннях", щоб "весь пар в гудок не втік". Тим більше, що архітектори усіляких "мінських процесів" своїми зловісними дурощами поки що не здоволилися.
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Переломным моментом в Украине будет считаться,когда вся влада повиснет на столбах.Всё остальное-балачки.
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- именно так. Сейчас слушаю лекцию о квантовой интерференции.
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Савченко призвала народ выйти на дорогиЧто стало понятно о партии депутата-летчицы после ее пресс-конференции во Львове
Денис Рафальский 16:54, сегодня
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Насчёт тренда согласен с Турчиновым. Насчёт именно 2017 - ну fifty-fifty.
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(в кабинете звонок) -Алё!!! Это Турчинов?
(испугано так) -Да, Турчинов. А шо?
(настойчиво) - Ты собрался с Аваковым Домбас освобождть в 2017 году?
(робко) - А вы хто и шо хотели сказать?
(ответ) - Мы - народ Украины. Хотели сказать, что пошёл ты на#уй вместе с

Накаковым, "домбасским народом" и самим Домбасом!!!.

Тебе надо - ты и освобождай.
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Чего мне кажется что Турчинова к концу 2017 на Украине уже не будет?
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це тобі з твого Усть-ужопінську так "кажется"??))
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Из Киева, придется драпать Турчинову как Сене в Америку виллы покупать, не вилы, как вы могли подумать, а именно виллы

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то дуже дорого коштує той "метр".. 9 життів, 26 поранених.. і це лише за метр?
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Вот это малина, я гляжу. Сегодня, товарищи патриоты, пришла сверху распоряга отменить приказы командиров на назначение материальной помощи военнослужащим за 2016 год. Военнослужащим ЗСУ, не мусорам, нацгвардейцам; они получили, и мат помощь, и премию в день Вооруженных Сил Украины, хоть сами к ним не относятся, а относятся к МВД. И это хуйло может говорить о том, что за год не сдали ни одного километра земли. Кто? Нацгвардия? Да пошел ты в жопу, уебан. Если и вы, ослы, потакающие этим говнюкам, будете такие новости писать, попиздите сами Украину защищать
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