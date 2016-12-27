 2017 год станет переломным в вопросе освобождения оккупированных территорий, - Турчинов. ВИДЕО

Загрузка видео...
"Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе (освобождения территорий)" - сказал он.
Турчинов отметил, что 2016 стал первым годом за период войны, когда Украина не потеряла свои территории, отразила все атаки боевиков и начала освобождать свои земли.
"Мы сейчас видим, что Россия и подконтрольные ей российско-террористические группировки не собираются выполнять никакие договоренности, они и дальше пробуют дестабилизировать ситуацию", - цитирует Турчинова УНИАН.
"В то же время, что очень важно, на что бы я хотел обратить внимание, когда мы говорим о об уходящем 2016 годе. Это первый год, когда Украина не лишилась ни одного метра своей территории. Все попытки продвинуться вперед, продвинуться на запад, все попытки прорвать нашу оборону в 2016 году были обречены, и, более того, враг понес очень серьезные потери, а Вооруженные силы Украины улучшили свои позиции", - заявил он.
В связи с этим Турчинов подчеркнул, что "метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кроме того, там воруют на порядок больше, чем уходит на военку, если Путя сильно захочет, и с друзьями станут воровать меньше хотя бы на четверть, то на Донбасс и Сирию хватит на много лет еще. Поэтому не расслабляться надо Украине, а дальше качать свое ВСУ.
Ответить
Ответить
https://strana.ua/articles/analysis/47419-krym-rossii-donbass-ukraine.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Денис Рафальский 16:54, сегодня
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
(испугано так) -Да, Турчинов. А шо?
(настойчиво) - Ты собрался с Аваковым Домбас освобождть в 2017 году?
(робко) - А вы хто и шо хотели сказать?
(ответ) - Мы - народ Украины. Хотели сказать, что пошёл ты на#уй вместе с
Накаковым, "домбасским народом" и самим Домбасом!!!.
Тебе надо - ты и освобождай.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить