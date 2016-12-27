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"Дави его, дави! Живой еще!", - российские вахтовики в Якутии грузовиком задавили медведя. ВИДЕО
Российские вахтовики в Якутии задавили грузовиком медведя, умышленно переехав животное несколько раз. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как водитель одного из грузовиков "Урал" несколько раз намеренно переезжает медведя грузовиком. На заднем плане слышен голос "Дави, дави его". Медведь пытается подняться, но в итоге оказывается зажатым между двумя машинами.
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Суть даже не в том что они убили шатуна - они хвастаются методом убийства, сняли на видео и сами же выложили. Проблема не в медведе - она в людях.
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Дави его ! Дави ! Это так па-рузге !
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Гѻԉоҫ Мѻϸдѻϼа
отвечает pedant71 на комментарий сегодня в 14:14 #
когда медведь-шатун оторвет тебе голову......его (медведя) скорее всего наградят.
А вахтовики обезопасили себя и это правильно.Желаю, чтобы все!
отвечает Гѻԉоҫ Мѻϸдѻϼа на комментарий сегодня в 14:54 #
Ну так и надо было застрелить, а не издеваться.
Ты тоже ездишь в ближайший лес на грузовике подавить медведей?
Скрепы-живодёры-кацапы.
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pany T
отвечает Желаю, чтобы все! на комментарий сегодня в 15:10 #
Вы точно знаете, что у них было оружие?
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Old Meat
отвечает Желаю, чтобы все! на комментарий сегодня в 15:13 #
вахтовики оружием обвешаны?
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Alex
отвечает Желаю, чтобы все! на комментарий сегодня в 15:29 #
Твой совет для кацапафф не прокатит, живодёры его не заценят, ведь весь смысл сего высокодуховного промысла был именно в проявлении "лучших"кацапских нечеловеческих качеств. Об их "доброте" душевной и тонкой душевной организации в Алеппо легенды слагают! пуйло не даст соврать .Гыы!
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https://www.youtube.com/watch?v=ovuxvYLU1A0
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https://my.mail.ru/mail/vladimirkopilkov/video/_myvideo/16.html
не говорите что не видели.
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https://www.youtube.com/watch?v=PNN5lbfrfGY
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И они думают, что они - люди...
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Валить до самого востока, за Украину, Сирию и Мишку.
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А вы что думали что русские такое прастят?
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