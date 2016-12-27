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 "Дави его, дави! Живой еще!", - российские вахтовики в Якутии грузовиком задавили медведя. ВИДЕО

Российские вахтовики в Якутии задавили грузовиком медведя, умышленно переехав животное несколько раз. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как водитель одного из грузовиков "Урал" несколько раз намеренно переезжает медведя грузовиком. На заднем плане слышен голос "Дави, дави его". Медведь пытается подняться, но в итоге оказывается зажатым между двумя машинами.
Загрузка видео...
Смотрите также: "Охренеть! Бл#, стремно ваще!", - медведь во время съемок напал на сотрудницу кремлевского пропагандистского канала. ВИДЕО
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комментарий отмечен как спам  
 
Всё правильно они сделали. Смотреть тяжело, но шатун чрезвычайно опасен и до весны ему всё равно не дожить.
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Животное , усыпляется и в схрон укладывается до весны спать! Или в питомник, до весны , а потом выпускается ! Нелюди же поступают ПАРУСКЕ - давят Уралами и пляшут !
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Можно и так. Но пока Вы в тайге будете ждать биологов со снотворным и долбить схрон в вечной мерзлоте, шатун сам вас сожрёт или его сожрут волки. Тем более это не краснокнижное животное.
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Я думаю - это уже проблемы волков и "шатуна", не так ли ? Кому в Тайге угрожает блуждающий медведь ? Я понял, сей пост должен меня навести на мысль из разряда " мачить на дальних рубежах, пока ани не пришли к нам " ? Придут , обязательно придут, но от нас уже помощи не будет !
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Эта мысль из разряда - шатунов всегда убивают. Ни разу не слышал чтобы где-то в мире их отлавливали и усыпляли.
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Ситуация : Едет автобус, один пассажир берет и разбивает другому голову молотком "на фарш", тот естественно - жмур. Потом первый заявляет на суде : " А я откуда знаю , что он там себе думал про меня, может он меня хотел замочить ?" . "Ну вот я его и как шатуна - порешил !". Занавес! Мораль кацапа !
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Они бы его и летом так же.
Суть даже не в том что они убили шатуна - они хвастаются методом убийства, сняли на видео и сами же выложили. Проблема не в медведе - она в людях.
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Это так духовно !


Дави его ! Дави ! Это так па-рузге !
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Вобще по нынешней поре нормальные медведи давно комотозят в берлоге. Тут же або шатун або с заразой противной, который не кислой беды может с лихуем наделать, потому валить его было однозначно нада , другое дело, шо сам метод этого валить выбраный кацапами более чем спорен.
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Вахтовики скорее всего. Похоже огнестрела не было под рукой.
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Сомневаюсь, в тех местах без ствола даже по нужде в кусты не ходят.
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В природу не лезь, сама разберется. Другое дело твари двуногие - там отстрел нужен как минимум через одного.
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О, господи, дай їм побільше можливості напитися бояришніка.
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С кацапскава форума :
Гѻԉоҫ Мѻϸдѻϼа
отвечает pedant71 на комментарий сегодня в 14:14 #
когда медведь-шатун оторвет тебе голову......его (медведя) скорее всего наградят.

А вахтовики обезопасили себя и это правильно.Желаю, чтобы все!
отвечает Гѻԉоҫ Мѻϸдѻϼа на комментарий сегодня в 14:54 #
Ну так и надо было застрелить, а не издеваться.
Ты тоже ездишь в ближайший лес на грузовике подавить медведей?
Скрепы-живодёры-кацапы.

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pany T
отвечает Желаю, чтобы все! на комментарий сегодня в 15:10 #
Вы точно знаете, что у них было оружие?

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Old Meat
отвечает Желаю, чтобы все! на комментарий сегодня в 15:13 #
вахтовики оружием обвешаны?
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Alex
отвечает Желаю, чтобы все! на комментарий сегодня в 15:29 #
Твой совет для кацапафф не прокатит, живодёры его не заценят, ведь весь смысл сего высокодуховного промысла был именно в проявлении "лучших"кацапских нечеловеческих качеств. Об их "доброте" душевной и тонкой душевной организации в Алеппо легенды слагают! пуйло не даст соврать .Гыы!
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Точно так нужно давить это гребаное кацапье...Вот скот...
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вы думаете это дно?! Вы правда думаете что это "дно"!?
https://my.mail.ru/mail/vladimirkopilkov/video/_myvideo/16.html
не говорите что не видели.
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Вот так и живет русское быдло, убивая все живое, неся смерть и горе всюду, где эти выродки и ублюдки появляются. И так уже много сотен лет... "Святая русь" ?
И они думают, что они - люди...
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кацабы знают толк в извращениях. Снимают "счастливые" моменты жизни в семейную видеотеку?
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И от этих моральных уродов вы ждете сочувствия на Донбассе.
Валить до самого востока, за Украину, Сирию и Мишку.
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Приют "Hope For Paws"( Надежда Четырех Лап). В ютюбе очень много видео спасателей четырех лап. Это позитивное видео:
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Русские мужики ответку дают за вчерашнее накозание мидведицей русской бабы.
А вы что думали что русские такое прастят?
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