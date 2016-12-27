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Все про:Винница (428) задержание (4707) заказное убийство (32) киллер (109) Нацполиция (5234) убийство (4510) Харьковщина (956) Троян (154)

 "Я ему за папу и маму отомстить хотел. Он напился и бил их битой", - Нацполиция инсценировала убийство для предотвращения заказного преступления. ВИДЕО

Винницкая полиция предотвратила убийство мужчины, которого "заказал" родной брат, а на Харьковщине правоохранители задержали двух киллеров, которые несколько месяцев следили за своей жертвой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в. и. о. главы Национальной полиции Вадим Троян.

По его словам, в семье винничан возник конфликт из-за права собственности на квартиру. Отец, который проживал в квартире с младшим сыном, отказывался зарегистрировать там дочь и старшего сына, которые также претендовали на жилье. Владелец квартиры даже через суд пытался лишить дочь ее доли. Старший сын, защищая сестру, поднял руку на отца. Чтобы отомстить старшему брату, младший заказал его убийство.

"Цена вопроса - 10 тысяч гривен. Исполнитель - ранее судимый. Сначала планировалось убить всю семью старшего брата вместе с женой и дочерью. "Помиловали" и ограничились лишь мужчиной", - отметил Троян.

По его информации, 22-летний винничанин передал киллеру аванс в размере 2 тысячи гривен. Полицейские инсценировали убийство, а в качестве подтверждения передали заказчику фотографии якобы окровавленного брата вместе с его паспортом. После этого мужчину задержали бойцы спецподразделения КОРД.



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По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка умышленного убийства на заказ) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по информации Трояна, в Харькове оперативники задержали участников криминальных "разборок" за передел сфер влияния. "Злоумышленники планировали преступление почти три месяца и заранее присоединили к автомобилю потерпевшего устройство для слежения. Цена вопроса - 8 тысяч гривен. Во время покушения потерпевший получил огнестрельные ранения грудной клетки и руки, был госпитализирован", - сообщил он.

Оперативники изъяли у злоумышленников два автомата Калашникова, пистолет ТТ и патроны к ним. Указанное оружие и боеприпасы подозреваемые закопали на пустыре, а неподалеку оставили автомобиль, на котором следили за потерпевшим. Заказчик и ранее судимые исполнители этого преступления - выходцы из Донецкой области.

По данному факту также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (попытка умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины.
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дибил конченый не мог просто в темноп переулке зубы повыбивать
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всегда пессимистично настроен к подставным мусорским киллерам и продавцам оружия, наркотиков... создают рынок сами и арестовывают за то что сами создали)))
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сильно испортил людей квартирный вопрос...
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Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их… (с) Мастер и Маргарита.
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МЕНТЫ СПРОВАЦИРОВАЛИ,И НЕ ЗАХ ЗАКРОЮТ,ТАКЖЕ ДЕЙСТВУЮТ ПУТИНСКИЕ ХАЛУИ
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та, дешево оцінюють зараз життя людини...
Раскольникова спрашивают, стоило ли убивать бабушку за 20 копеек.
- А что? Одна бабушка 20 копеек, а 5 - уже рубль!
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