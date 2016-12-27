 "Новая победа донецких ополченцев!", - как россияне "скорбели" о сбитом украинском АН-26, который оказался малайзийским "Боингом". ВИДЕО

"Новая победа донецких ополченцев! В городе Торез сбит еще один самолет украинских сил. СМИ???", - рапортует ведущая российского пропагандистского канала.
"Ополченцы сообщают, что им удалось сбить еще один транспортный самолет украинских военно-воздушных сил. Это произошло над городом Торез самопровозглашенной Донецкой республики. Все произошло около пяти часов по московскому времени. Над городом пролетал АН-26, внезапно в него врезалась ракета, раздался взрыв, самолет начал падать. В небе можно было наблюдать черный дым. АН-26 упал в стороне от жилых кварталов, в районе шахты. Добавлю, что Торез находится около города Снежное и кургана Саур-Могилы. Эти территории контролируют ополченцы", - сообщает ведущая.
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