 "За что воюет Россия? За мир во всем мире. Жертвы еще будут", - жители Москвы объясняют присутствие армии РФ в Сирии. ВИДЕО

Прохожие в центре российской столице попытались объяснить журналистам,понимают ли они, зачем Россия воюет в Сирии и оправданы ли такие потери армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на Дождь
, ответов на вопрос о конкретных задачах российской армии получить от россиян не удалось.
"Зачем воюет Россия? Чтобы во всем мире был мир", - ответила одна из опрошенных. Читайте также: "Самолет, посол, десятки военнослужащих. И будут еще. Нам нечего делать в Сирии", - бывший пресс-секретарь Путина
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https://www.youtube.com/watch?v=A-nIcMRcvPQ
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И замерла Земля.
Я все расскажу Аллаху!!!!!!! -
И пуля насквозь прошла.
Я все расскажу Аллаху!!!!!! -
И хуже проклятья нет.
Я все расскажу Аллаху!!!!! -
И нам не спастись от бед.
Я все расскажу Аллаху!!!! -
И сволочь уж не убьет.
Я все расскажу Аллаху!!! -
И падает самолет.
Я все расскажу Аллаху!! -
И слов тех страшнее нет.
Я все расскажу Аллаху! -
И выписан в ад билет.
Я все расскажу Аллаху…
Пусть мальчик тот снится вам…
Он все рассказал Аллаху
О худшей стране из стран.
Ольга Беляевская
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улыбнуло))))
АРАБЫ ПРАВОГО ТОЛКА!!!))))))))))))
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Двоемыслие
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вата в башке какая-то
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Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи благослови! (с) "12" А. Блок
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Почему упал российский самолет, летящий в Сирию? - Чтобы во всем мире был мир! Жертвы еще будут!!!
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