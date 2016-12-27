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Все про:армия РФ (5884) Москва (2750) Россия (64382) Сирия (1983)

 "За что воюет Россия? За мир во всем мире. Жертвы еще будут", - жители Москвы объясняют присутствие армии РФ в Сирии. ВИДЕО

Прохожие в центре российской столице попытались объяснить журналистам,понимают ли они, зачем Россия воюет в Сирии и оправданы ли такие потери армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, ответов на вопрос о конкретных задачах российской армии получить от россиян не удалось.

"Зачем воюет Россия? Чтобы во всем мире был мир", - ответила одна из опрошенных.
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а ум как прет))**война значит будут еще жертвы**а мы думали там водку пьют да баб ...
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«Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу, стену, останавливавшую террористов «Аль-Каиды». Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете её. Вы- идиоты. За тысячи мигрантов из Африки, за поддержку «Аль-Каиды» гореть вам в аду. И так оно будет.» (М.Каддафи).
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призрак бродит по Европе, призрак коммунизма...(с)
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Так это Каддафи завалил балалаечников из рейха ?
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Смертельная. До последнего россиянина.
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В Чечне запретили костюмы снежинок. От юных жительниц республики потребовали одеваться к Новому году в соответствии с нормами «вайнахской этики».
https://www.youtube.com/watch?v=A-nIcMRcvPQ
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... после которой камня на камне не останется.
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Ну да. В Алеппо уже мир. Русский мир, он же кладбищенская тишина.
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Та нашо їх слухати-вони завжди були раками.З цього приводу є прекрасне українське прислів"я-"Ти йому сци в очі,а воно каже "Дощ іде !". Перестаньте шукати в кацапах щось логічне та людяне-його там нема,сама лише людиноподібна оболонка наповнена вяликодяржавієм,шовінізмом та бояришником.
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и вот это спокойно может приезжать к нам не требуя от него никаких виз.
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Я все расскажу Аллаху!!!!!!!! -
И замерла Земля.
Я все расскажу Аллаху!!!!!!! -
И пуля насквозь прошла.
Я все расскажу Аллаху!!!!!! -
И хуже проклятья нет.
Я все расскажу Аллаху!!!!! -
И нам не спастись от бед.
Я все расскажу Аллаху!!!! -
И сволочь уж не убьет.
Я все расскажу Аллаху!!! -
И падает самолет.
Я все расскажу Аллаху!! -
И слов тех страшнее нет.
Я все расскажу Аллаху! -
И выписан в ад билет.
Я все расскажу Аллаху…
Пусть мальчик тот снится вам…
Он все рассказал Аллаху
О худшей стране из стран.
Ольга Беляевская
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Это до первого убитого или покалеченного родственника.
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Та фіг там. Далі вони мріють ще одного сплавити. Щоб бабки отримати.
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Дорогомиловський суд Москвы в РФ признал события в Украине в 2014 году "государственным переворотом", передает УНН
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Да кого Еб@т что там признал или не признал - суд этих уродов, Параша ДОЛЖНА БЫТЬ УНИЧТОЖЕННА!
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Слава хуйлу! Будет жестокая битва за мир. Не боись! Мы тебе еще нарожаем, только сперму для оплодотворения дай!!
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Воювати за мир - це як трахатись за дєвствєнность.)))
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Какой же надо быть сучьей страной, чтоб после каждой катастрофы весь мир вместо сочувствия говорил "так вам и надо"...(с)
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ВОЙНА - ЭТО МИР; СВОБОДА - ЭТО РАБСТВО; НЕЗНАНИЕ - СИЛА

Двоемыслие
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"мы ни при чем, но все почему-то хотят с нами воевать в Сирии и в Украине, наверно потому что мы сверхдержава" - и это говорит молодой парень, нет там перспектив
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Россия воюет за русский мир во всём мире , а не за мир вообще ...
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«Русские - народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества» - И.С. Шмелёв.
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А всу на донбассе воюет что бы Порох и ко у власти оставались.
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всех перебьют в войне за мир.
вата в башке какая-то
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Гибридная война на Донбассе закончится унизительным поражением для РФ, - Картер
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Для ГААГИ: "В ходе операции в Сирийской Арабской республике прошли апробацию свыше 160 наименований новейшего и перспективного вооружения. В целом оно доказало свою высокую надёжность", - сказал Шойгу в ходе совещания, которое транслировал во вторник телеканал "Россия-24"
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Оказывается, что это все во имя мира РФ надела всяких бомб, ядерное оружие и других средств для уничтожения мирного населения, развязала войну против Грузии, Сирии, Украины, готовится напасть на Белоруссию, Польшу, Прибалтику, Румынию. Все ради мира во всем мире. Нельзя ли мир уже оставить в покое.
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Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови -
Господи благослови! (с) "12" А. Блок
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Бомбить за мир, все равно что бухать за трезвость...
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"Зачем воюет Россия? Чтобы во всем мире был мир", жертвы еще будут.

Почему упал российский самолет, летящий в Сирию? - Чтобы во всем мире был мир! Жертвы еще будут!!!
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