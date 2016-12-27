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Все про:боевик (17634) война (2706) Донбасс (11598) перемирие (931)

 "Разницы нет. Все как обычно. Вчера был РПГ, СПГ, ВОГи, стрелкотня и дашка". Боевики подходят к окопам", - российские террористы не соблюдают перемирие. ВИДЕО

Противник не выполняет договоренности о прекращении огня. Хотя режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует уже более 48 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, украинские защитники в районе Водного говорят, что удары по их укреплениях наносят три огневых батареи по два-три минометы в каждой. Используют террористы и другие виды оружия. Группы российских боевиков подходят к позициям украинских воинов и те вынуждены открывать огонь из стрелкового оружия.

"Особой разницы мы не заметили. Вчера работало РПГ, СПГ, закидывали сюда же ВОГами, потом стрелкотня, "дашка", - говорит боец с позывным Коба.
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Частина відео виглядає постановочним. На 3.06 - вогонь у білий світ як у копієчку
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Ну нарешті прозвучало з вуст публічної людини, з ким реально маєм справу - ординці. Орда і ординці , немає ніякого "сруского мира" , є ординський світ.
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