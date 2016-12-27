 "Разницы нет. Все как обычно. Вчера был РПГ, СПГ, ВОГи, стрелкотня и дашка". Боевики подходят к окопам", - российские террористы не соблюдают перемирие. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, украинские защитники в районе Водного говорят, что удары по их укреплениях наносят три огневых батареи по два-три минометы в каждой. Используют террористы и другие виды оружия. Группы российских боевиков подходят к позициям украинских воинов и те вынуждены открывать огонь из стрелкового оружия.
"Особой разницы мы не заметили. Вчера работало РПГ, СПГ, закидывали сюда же ВОГами, потом стрелкотня, "дашка", - говорит боец с позывным Коба. Читайте также: С начала суток боевики обстреливают Марьинку, Широкино, Луганское и Авдеевку: это был не провокационный, а прицельный огонь по позициям, - пресс-офицер
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