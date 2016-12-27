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 "Чего вы меня за руки дергаете!? Я - пешеход. Запрещаю меня снимать!", - пьяный водитель устроил три ДТП в столице и спровоцировал погоню. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве пьяный водитель попал в три ДТП. Нарушитель задержан.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на Воздухофлотском проспекте, 1 водитель Hyundai Tucson на светофоре столкнулся с Renault службы охраны. Началась погоня, в ходе которой нарушитель зацепил троллейбус, развернулся, выехал на тротуар и, пытаясь скрыться, врезался в опору рекламного щита.

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После аварии водитель вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем. Его доставили в райотдел полиции. У мужчины были заметны явные признаки алкогольного опьянения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель с гранатой разъезжал по встречной полосе в Курахово. ФОТОрепортаж

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Резина у утырка зачотная Лысая, шо головы у венских переговорщиков в лесторане
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Его машина тоже пешеход,следом за ним шла.
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Какие Законы не принимай, всегда будет 5% негодяев, которым они пофигу...
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Лишать прав на 10 лет у пьяных за рулем,а если выехал после лишения,без прав 3 года тюрьмы,другие меры не помогут,постсоветский народ слов не понимает.
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И что он не так сказал? Да, по факту он уже пешеход. Лысая резина зимой - явный признак отсутствия денег и на ремонт машины, и уж тем более - на новую.
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Ват нова поліція дає, не шоб купити чуваку колеса - хай іздить.
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Когда это №лядство закончиться Отказался проходить тест пьян в опреоре , и есть свидетили ,почему не принимаються их показания и утверждения ,что он пьян , Такое быдло надо сажать в тюрьму
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- это прокурор - его в тюрьму нельзя, своевременная быдло элита.
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А так и есть-отказался проходить проверку,склали протокол как по пьяни
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значит люстрировать на месте Украина токо скажет спасибо
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конфисковать машину и на фронт,а придурка в тюрьму на пару лет...
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Попадалово у придурка-за разбитые машины заплатит,штраф огромный,лишение и еще и свой драндулет восстанавливать.На ближайшие пару лет будет чем заняться
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кто-нибудь узнал его или нет? интересно что это за олень! кто узнает - напишите! ставлю на то, что прокурорский работник или милиционер в отставке, скорее всего - адвокат!
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