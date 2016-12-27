"Чего вы меня за руки дергаете!? Я - пешеход. Запрещаю меня снимать!", - пьяный водитель устроил три ДТП в столице и спровоцировал погоню. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве пьяный водитель попал в три ДТП. Нарушитель задержан.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, на Воздухофлотском проспекте, 1 водитель Hyundai Tucson на светофоре столкнулся с Renault службы охраны. Началась погоня, в ходе которой нарушитель зацепил троллейбус, развернулся, выехал на тротуар и, пытаясь скрыться, врезался в опору рекламного щита.
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После аварии водитель вышел из автомобиля и сказал, что не был за рулем. Его доставили в райотдел полиции. У мужчины были заметны явные признаки алкогольного опьянения.
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