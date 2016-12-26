 Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Главы государства.
В сообщении отмечается: "Петр Порошенко подчеркнул, что с самого начала, разрушая традиции, которые были в предыдущие годы, Правительство своевременно подало Государственный бюджет в Верховную Раду.
Президент напомнил, что бюджет своевременно и детально был обсужден на заседании СНБОУ в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо подчеркнул, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".
"Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания к непосредственной постановки на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил", - сказал Президент. При этом он подчеркнул, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.
Глава государства особо отметил, что Правительством, Президентом, Премьер-министром и Парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда - подняли минимальную заработную плату до 3200 грн.
"Очень важно, что поднимается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы наконец имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имела соответствующее материальное обеспечение", - подчеркнул Президент.
Петр Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в государству.
Глава государства отметил, что в бюджете 2017 года заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.
Президент подчеркнул, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных общин выросли в 5-6 раз. Президент выразил надежду, что после тщательного анализа наших изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.
"Это завершение важного этапа, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий Правительства, Премьера, Парламента и Президента", - отметил Глава государства.
Президент также подписал Законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".
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https://www.youtube.com/watch?v=YPgnbe2QEx8
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Осталось так пожить еще лет 7 с небольшим (Пеца на второй срок метит) и, может быть, еще лет через 5 заживут по-человечески...
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ДЛЯ ТЕРПІЛ.
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Как говорит Соскин *Свiй до свого по свое*.
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Дальнобойщик рассказал, что окружающим объяснили суть произошедшего.
"Я едва успел надеть обычную футболку с коротким рукавом, как к нам прибежал один из охранников и сказал, что они поймали нападавшего и вызвали полицию. Сотрудники комплекса видели, как он напал на меня. Нам следует идти за ним, чтобы объяснить все полицейским", - продолжил он.
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Хорошо хоть, шо испугаться не успел.
Даже в Перу достали этого поющего долбоебщика.
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СССР ошеломлен новостью о крушении на пути к Эль Аламейну транспортного самолета Люфтваффе Ju-52.
На борту находились функционеры Абвера, офицеры Вермахта, сотрудники Die Deutsche Wochenschau - киножурнала из ведомства доктора Геббельса, оркестр Гевандхауз, а так же фрау Ильза Кохкхе, представитель Национал-социалистического союза врачей.
Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта, только что нанесших тяжелое поражение союзникам в битве при Мерса-Матрухе в ходе Североафриканской кампании.
Советская общественность была глубоко опечалена произошедшим.
На улицах блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам авиакатастрофы включалась музыка Вагнера, а фотопортреты на школьных виньетках того года выпуска были выполнены с добавлением полупрозрачных немецких флагов со свастикой.
Так учителя и школьники выражали свою поддержку Великой Германии и сочувствие погибшим в авиакатастрофе.
В своем выступлении по поводу случившегося тов. Молотов в частности заявил:
"Несмотря на некоторые разногласия между нашими странами на данном историческом этапе, принципы гуманизма и взаимовыручки не должны быть попраны..."
Бои на Невском Пятачке в связи с трагедией были менее интенсивны.
За сутки объявленного по жертвам катастрофы траура советские войска потеряли всего лишь 1488 человек.
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Пора тушить свет в конце тоннеля в связи с экономией электричества..
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Штаты воздержались, но они ж нам не указ! Нам указы раздает или больное воображение, или самомнение, или желание угодить козломордым 'Шоб не напали'
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?!
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Может ЦН хотя бы 3 раза в день писать новость только из двух слов....
"Порошенко! - фассс! " ? Хотя слово фас - излишне...
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А чего ты сегодня про Йулю не вспоминаешь? Это же твоя любимая тема.
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Три двести! Та чтоб ты сам так жил!
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Эти аферисты реально достали своей хитрож@постью, считая всех вокруг тупыми лохами. Отнимут гривну, а вернут 10 копеек с пиаром и оркестром.
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http://antikor.com.ua/articles/143566-mama_zamuchennogo_boevikami_romana_kapatsija_ot_ozverevshih_separatistov_donetskij_doktor_zakryl_moe
одні воюють ...інші грабують...
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