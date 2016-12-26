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 Порошенко подписал закон о государственном бюджете на 2017 год. ВИДЕО

Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Главы государства.

В сообщении отмечается: "Петр Порошенко подчеркнул, что с самого начала, разрушая традиции, которые были в предыдущие годы, Правительство своевременно подало Государственный бюджет в Верховную Раду.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков. ВИДЕО

Президент напомнил, что бюджет своевременно и детально был обсужден на заседании СНБОУ в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо подчеркнул, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".



"Впервые те новые образцы вооружения, которые были разработаны за последние два с половиной года, перейдут из процесса испытания к непосредственной постановки на вооружение, что значительно усиливает боевые возможности наших Вооруженных Сил", - сказал Президент. При этом он подчеркнул, что другие силовые ведомства будут также обеспечены достаточным финансированием.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парубий подписал закон о бюджете на 2017 год

Глава государства особо отметил, что Правительством, Президентом, Премьер-министром и Парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда - подняли минимальную заработную плату до 3200 грн.

"Очень важно, что поднимается заработная плата учителей, врачей, в первую очередь квалифицированных работников. И мы наконец имеем возможность, чтобы человек, который работает, в первую очередь имела соответствующее материальное обеспечение", - подчеркнул Президент.

Петр Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в государству.

Глава государства отметил, что в бюджете 2017 года заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко

Президент подчеркнул, что проведение реформы децентрализации в стране уже третий год подряд привело к существенному росту местных бюджетов и возможностей местных бюджетов. Глава государства отметил, что бюджеты развития местных общин выросли в 5-6 раз. Президент выразил надежду, что после тщательного анализа наших изменений законодательства инвесторами, международными экспертами продолжится улучшение позиций Украины в рейтинге Doing Business.

"Это завершение важного этапа, который доказывает эффективность и важность согласованных и скоординированных действий Правительства, Премьера, Парламента и Президента", - отметил Глава государства.

Президент также подписал Законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3200 гривен, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".
Также читайте: "Деньги, которые мы получили, они достаточны, чтобы поддержать уровень и двигаться вперед", - Полторак о бюджете Минобороны на 2017 год
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ВОР который держит курс на геноцид УКРАИНСИХ ГРАЖДАН (украинцы,русские,татары,беларусы и т.д.) и обогощения ЖИДОВ и ДРУЗЕЙ это ИУДА которого надо вешать на майдане.
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Какая же тяжелая ноша! Да бросай, Петя! Надiрвися!
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ФСЁ !!! Тука-сука спалилась ! он против блокады контрабаса в Ордло ! Говорит гос.учереждения не дали добро ...ааааааа...какой пи3дец !
https://www.youtube.com/watch?v=YPgnbe2QEx8
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Украиницы уже почти 3 года живут по-новому...
Осталось так пожить еще лет 7 с небольшим (Пеца на второй срок метит) и, может быть, еще лет через 5 заживут по-человечески...
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"Карнавальная ночь" в Раде, была скреплена подписью Огурцова.
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И это должно быть нормой.
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Зрада! мы все умром!
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зарплата повышается ,а уровень жизни снижается
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А как это сделает жизнь в Украине лучше? Думай о своем.
Как говорит Соскин *Свiй до свого по свое*.
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Для тебя кацап, ху** ло - это фффсссё! Иди с**ка и молись на него !
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19:19 С таким президентом.............. Совпадение? Не думаю..............
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С таким президентом, а врага не надо. Если помните он еще в ноябре взял курс на повышение покупательской способности населения. Соледенького на Новый год купили?
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А вот была бы Йуля...она бы не подписала......
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И не говори...я как на тебя глянул...так тоже сразу пришел к такому же выводу...
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А я одним глазком....и мне этого хватило.....
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Американец украинского происхождения, "поющий дальнобойщик" Вадим Дубовский находящийся на отдыхе в Перу, рассказал, что в городе древних инков Мачу Пикчу у него произошла схватка с российским туристом из-за его футболки с надписью "Путин - х...йло". Об этом он написал в Facebook.
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"Треск рвущейся ткани, матерщина русского "Вани" и топот убегающего субъекта. Все длилось секунды полторы-две, не более. Я даже не успел испугаться падения с лестницы. Тишину сменили крики подбежавших туристов, которые на разных языках спрашивали, в порядке ли я", - рассказал он.
Дальнобойщик рассказал, что окружающим объяснили суть произошедшего.
"Я едва успел надеть обычную футболку с коротким рукавом, как к нам прибежал один из охранников и сказал, что они поймали нападавшего и вызвали полицию. Сотрудники комплекса видели, как он напал на меня. Нам следует идти за ним, чтобы объяснить все полицейским", - продолжил он.
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Порванная футболка и последующее падение с лестницы на перемогу над руссо-туристо тянут с трудом...
Хорошо хоть, шо испугаться не успел.
Даже в Перу достали этого поющего долбоебщика.
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Интересно - а руссо- туристо- пидорасо получил массаж ребер с помощью ног ! Я бы такой шанс не упустил.
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Самолет утонувштй в море сочувствия. 1942 год.

СССР ошеломлен новостью о крушении на пути к Эль Аламейну транспортного самолета Люфтваффе Ju-52.

На борту находились функционеры Абвера, офицеры Вермахта, сотрудники Die Deutsche Wochenschau - киножурнала из ведомства доктора Геббельса, оркестр Гевандхауз, а так же фрау Ильза Кохкхе, представитель Национал-социалистического союза врачей.

Самолет направлялся в Эль Аламейн для поднятия боевого духа солдат Вермахта, только что нанесших тяжелое поражение союзникам в битве при Мерса-Матрухе в ходе Североафриканской кампании.

Советская общественность была глубоко опечалена произошедшим.

На улицах блокадного Ленинграда в знак скорби по жертвам авиакатастрофы включалась музыка Вагнера, а фотопортреты на школьных виньетках того года выпуска были выполнены с добавлением полупрозрачных немецких флагов со свастикой.

Так учителя и школьники выражали свою поддержку Великой Германии и сочувствие погибшим в авиакатастрофе.

В своем выступлении по поводу случившегося тов. Молотов в частности заявил:

"Несмотря на некоторые разногласия между нашими странами на данном историческом этапе, принципы гуманизма и взаимовыручки не должны быть попраны..."

Бои на Невском Пятачке в связи с трагедией были менее интенсивны.

За сутки объявленного по жертвам катастрофы траура советские войска потеряли всего лишь 1488 человек.
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Уважаемые пассажиры, пожалуйста, вырвите из ваших паспортов две первые страницы, сверните их трубочкой и засуньте себе в задницу. А то прошлый раз самолет упал, и такая неразбериха получилась...
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Красиво сказано. Что будет? Наверняка то, что происходило эти 25 лет. Система не работает системно и по законам - системы. У нас всех есть возможность увидеть революционные перемены. Вот и посмотрим, насколько они революционны и как слова - соответствуют делам.
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Всю ночь тяжко трудились,занимаясь дерибаном.Точно так же как о те кто был до них с 1991 года. Ну теперь точно учителя,врачи будут купаться в роскоши ( по круче прошмандовок из конституционного суда, прокуратуры,мусоров....).
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в центре Москвы найден меривым ведущий топ-менеджер компании Роснефть Олег Еровинкин,причину смерти выясняют..
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Кстати, по сегодняшнему роснефтьскому скончавшемуся. В 1973-м году поступил на службу в качестве помощника инспектора приёмника-распределителя (вертухай, короче). В 1980-м закончил высшую школу КГБ. До 1994-го работал в "комитете". Типичная биография кремлёвского "топ-менеджера" и гебиста !
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Подписал Петро..мАлАдец.. И вот теперь начнется с января самое интересное...
Пора тушить свет в конце тоннеля в связи с экономией электричества..
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п.с. "Всех поздравляю с новыми расходами в новом году." - Порошенко
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Благодаря неумелой политике Порошенко, мы потеряли отношения с нашим стратегическим партнером - Израилем. И оказались в одной лодке с рашистаном. Хотелось бы услышать объяснения этой очередной 'перемоги'.
Штаты воздержались, но они ж нам не указ! Нам указы раздает или больное воображение, или самомнение, или желание угодить козломордым 'Шоб не напали'
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Рашка тоже голосовала против, но их послала почему-то не вызвали к Натаньяху на ковер. Давить можно только Украину. Израиль часто голосует так как хочет Рашка, и думает только о своих интересах. Если завтра надо будет, они Украину с потрахами продадут. Думать только о своей стране, вот чему нужно учиться у Израиля.
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Мыслить гипотетически 'продаст или не продаст' , плодить на ровном месте врагов- много мозгов не надо. Мы должны были воздержаться. Этим бы вздрючили козломордию. И были бы в одной лодке с штатами. После таких очередных перемог Порошенко остается уже надеяться только на Бога. Ведь не климкин же само решило выпендриться.
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...беспрецедентные расходы и на дорожное строительство...
?!
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Вижу наконец то дождались статьи с главным и ключевым словом для комментариев это "Порошенко"
Может ЦН хотя бы 3 раза в день писать новость только из двух слов....
"Порошенко! - фассс! " ? Хотя слово фас - излишне...
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Отлично , супер, будем жить хорошо,это людоцентристский бюджет где все расписано и распределено для процветания демократии и свободы.
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Леня, надо срочно подписать до Нового года, потому как срочно нужны деньги МВФ поддерживать новый национализированный банк и курс гривны. Иначе кирдык.
А чего ты сегодня про Йулю не вспоминаешь? Это же твоя любимая тема.
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Народ верит вам и любит вас..вы лучшие руководители за все время независимости..
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Бюджет Вяликай РАБссии Путлера 247,6 миллиардов долляров,а у нас?
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Ну как? Все, что останется от того, что не скомуняздили
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25 % бюджета путлер уже скомуняздил на войну..
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Кстати бюджет РАБссии в 2012 году был 1 триллион 312 мильярдов
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"...были сделаны революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда - подняли минимальную заработную плату до 3200 грн..." - со $150 до $120, при том, что 3 года назад сначала опустили ее до $60. Кроме того, от минималки отвязали тарифную сетку, т.е. всех остальных приблизили к минималке. Про курс гривны, инфляцию, тарифы и все прочее, что влияет на реальные доходы населения можно и не говорить.
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Защита людей труда - вообще звучит как издевательство. Недавно узнала, что одесситы в поисках зароботков ездят аж на Аляску и работают там на плавучих заводах по переработке рыбы. Кто не понимает акцент на то, что именно одесситы объясню. Одесситы очень теплолюбивый народ. У нас задует слегка, и мы уже мерзнем. Потом в Одессе всегда можно было заработать на кусок хлеба с маслом. Это ж как надо доуправляться, чтоб нас понесло в этот холод и тяжелый труд?
Три двести! Та чтоб ты сам так жил!
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В 2016 году только Польша выдала ~1 000 000 трудовых виз. Только Беня и только через приват украл 160 млрд. а платить должны все украинцы. И так далее...
Эти аферисты реально достали своей хитрож@постью, считая всех вокруг тупыми лохами. Отнимут гривну, а вернут 10 копеек с пиаром и оркестром.
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...а тим часом Мама замученного боевиками Романа Капация: "От озверевших сепаратистов донецкий доктор закрыл моего сына собой"
http://antikor.com.ua/articles/143566-mama_zamuchennogo_boevikami_romana_kapatsija_ot_ozverevshih_separatistov_donetskij_doktor_zakryl_moe

одні воюють ...інші грабують...
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Она продала нас в 2009 году этим извращенцам Кремля и место ее там где она была в 2012 -13 годах..
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Леню Шифера понесло... Слабо такие фотки с кондитером выставить?
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Лучше размести фото, как порошенко Партию Регионов организовал!
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Я вот смотрю как зомбирование Украины до сих пор некоторых держит.По поводу компромата на Юльку...Уже сколько лет прошло и событий,уже этот шоколадный серет на голову открыто,а им всё Юлька поперёк горла стоит.Вот где гебельсовщина!Да никто уже вона а Пэтё и пэтиным сраколизам стрёмно...
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