 "Охренеть! Бл#, стремно ваще!", - медведь во время съемок напал на сотрудницу кремлевского пропагандистского канала. ВИДЕО

Медведица стояла рядом с дрессировщиками в красной юбке не проявляя агрессии. Вдруг к ней сзади подошла сотрудница канала и протянула руку. Животное резко ударило женщину лапой и свалило на пол лицом вниз.
Загрузка видео...
Медведица стояла рядом с дрессировщиками в красной юбке не проявляя агрессии. Вдруг к ней сзади подошла сотрудница канала и протянула руку. Животное резко ударило женщину лапой и свалило на пол лицом вниз.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор, сообщил источник.
"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", - сказал собеседник агентства.
Подробнее на ТАСС
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"БОЯРЫШНИКОМ" и пять памперсов (в сутки) памогут балезной....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и "я только поглажу, ничего не будет".
и пофигизм дрессировщика.
и несоблюдение безопасности организаторами.
и хихикание оператора..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Один из русских царей (во времена Пушкина но имя забыл) прогуливался по своему саду. В это время там выгуливали на цепи медведя. Проходя мимо царя медведь бросился на него - ну видимо тоже жыдобандеровец был . Царь не пострадал - медведя оттянули. Но слухи прошли по всему городу и история стала известной. А.Пушкин, узнав о случившемся, изрек:"Нашелся один нормальный человек - и тот медведь".
Так что и в нашем случае можно повторить эту крылатую фразу - "Нашелся один нормальный человек - и тот медведь".
Ответить
Коли у 30-ті роки в Сухумському розпліднику мавп планувалися експерименти щодо схрещування мавпи з людиною, були запрошені доброволки з числа комсомолок, спортсенок, з ідеальним здоров'ям. Уявіть собі, рузгі дівки тисячами слали свої "резюме" і дуже засмучувалися, якщо їм відмовляли з якихось причин. Нажаль, не збереглися кіноархіви про сам процес коїтусу комсомолок із безпартійними абізянами.
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NWtjO0fZApI
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кстати, у кацапов всегда проблемы с самоварами и репой. Никак не определятся, что сперва чистить - репу или самовар. Самоваров сейчас мало, поэтому на любом торжестве в основном чистят репы друг другу. Флешмоб такой.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ЗАЧЕМ ОСТАНОВИЛИ ЖИВОТНОЕ???!!! СУКИ КАЦАПСКИЕ!
Ответить
Ответить
ЖИВОТНЫЕ В РОССИИ ЛУЧШЕ ЛЮДЕЙ РАЗБИРАЮТСЯ КТО ШВАЛЬ !!! И КАК ШВАЛЬ КИДАЮТ МОРДОЙ В ПОЛ !!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Роисся тоже лезет ко всем с любовью. Исподтишка и в наглую. Используя пропаганду.
Ну и получает...
ПРЕКРАСНО!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
На смереці у гіллі поселитись москалі. То наш вуйко з лісу їх туди повісив...😐😐😐
Ответить