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Все про:животные (750) ТВ (1989) съемка (7)

 "Охренеть! Бл#, стремно ваще!", - медведь во время съемок напал на сотрудницу кремлевского пропагандистского канала. ВИДЕО

Во время съемок программы "О любви" на российском "Первом канале" участницу съемочной группы атаковала медведица.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео момента нападения опубликовал один из свидетелей съемки.

Медведица стояла рядом с дрессировщиками в красной юбке не проявляя агрессии. Вдруг к ней сзади подошла сотрудница канала и протянула руку. Животное резко ударило женщину лапой и свалило на пол лицом вниз.

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Этож ихний национальный-добрый зверь, чего бояться то? Такой милый пушистик. Ньяшка
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а медведи хоть знают, что они ихний символ?
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Эта няшка скальп снимает за пару секунд. Наверное самый коварный зверь. Львы и тигры выступают в цирке без намордника, а медведи строго в намордниках.
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Эхх,бля-жаль что бошку не оторвал одним ударом...
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если бы разодрала эту блять - какой бы нам ещё один замечательный подарок на Рождество был бы.
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Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с американским спутником связи EchoStar 21 предварительно перенесен на вторую декаду января 2017 года
Причиной переноса мог стать обнаруженный в двигателе ракеты мусор, сообщил источник.
"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор. Двигатель производства Воронежского механического завода, куда будет направлена проверяющая комиссия. Принято решение заменить двигатель и ведущие к нему топливопроводы, провести полную дефектацию изделия", - сказал собеседник агентства.
Подробнее на ТАСС
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"В рулевых двигателях одной из ступеней ракеты-носителя обнаружен мусор"- в звании капитан
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А хто сказав, що визитівка "Правий Сектор" це мусор
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Задовбали з Каломийським сіоністським Правим сектором, розкрученим Кремлем.
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Люди!, а на Солнце, на Солнце когда они полетят?
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Пропагандоны - они такие... От них так воняет, что даже медведям в западло их возле себя терпеть.
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чи не новина для цензора... та хай би вони всі по ...хали - от то б була новина. Ведмедика шкода
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Она протянула руку к любимому лакомству Потапыча, за что и получила!
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Та да ....заразил ея "медвежьей балезнью"...толька прививки животнотварящим
"БОЯРЫШНИКОМ" и пять памперсов (в сутки) памогут балезной....
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИВОТНЫХ В ЦИРКАХ УЖЕ ДАВНО ЗАПРЕЩЕНА В ЦИВИЛИЗОВАННЫХ СТРАНАХ.
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Это зверь, для которого мышцы - средство существования. Знаете какая мощность у орла? - четверть лошадиной силы!
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медведь-фашист, затевает вот эту русофобию вот затевает...
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Тварь телевизионная не подумала,что к животным вообще сзади нельзя подходить,и уж тем более,когда он ест,если бы не дресировщик,её тупая голова лежала бы в гробу рядышком )))
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все типично по-русски.
и "я только поглажу, ничего не будет".
и пофигизм дрессировщика.
и несоблюдение безопасности организаторами.
и хихикание оператора..
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Да, к стати, ни тени сочувствия. Чисто на приколе и поржать.
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А воя по самалету то было - бедные упали и потонули - а мерзкие фошызды украинцы - ржали.
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Есть малая медведица, есть большая медведица, а это бандеровская медведица.
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Дрессировщик угощал медведицу вкусняшками, а тут какая то тетка протянула руку. Естественно животное начало отгонять попрошайку.
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Сотрудница кремлевского пропагандистского канала, а если проще то пропутлинская фашистка ! Видно что и звери подсознательно ощущают кровавых фашистов и ненавидят их как и все нормальные люди особенно те кто пострадал от этих кровавых кремлёвских фашистов.
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у ведмедиці і сила, і реакція звірячі - молодець!
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медведю респект, уважуха и горшочек меда!

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А корреспондентке горшочек? Он ей точно понадобился.
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Далее реальный случай из русской истории. Это продолжение о "любви" медведей к русским.

Один из русских царей (во времена Пушкина но имя забыл) прогуливался по своему саду. В это время там выгуливали на цепи медведя. Проходя мимо царя медведь бросился на него - ну видимо тоже жыдобандеровец был . Царь не пострадал - медведя оттянули. Но слухи прошли по всему городу и история стала известной. А.Пушкин, узнав о случившемся, изрек:"Нашелся один нормальный человек - и тот медведь".
Так что и в нашем случае можно повторить эту крылатую фразу - "Нашелся один нормальный человек - и тот медведь".
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Кацапи явно тупі. Дискутують щодо реальності чи нереальності Йеті, А насправді це - життєздатні гібриди бурого ведмедя (74 хромосоми) і рузгіх баб (47 хромосом).
Коли у 30-ті роки в Сухумському розпліднику мавп планувалися експерименти щодо схрещування мавпи з людиною, були запрошені доброволки з числа комсомолок, спортсенок, з ідеальним здоров'ям. Уявіть собі, рузгі дівки тисячами слали свої "резюме" і дуже засмучувалися, якщо їм відмовляли з якихось причин. Нажаль, не збереглися кіноархіви про сам процес коїтусу комсомолок із безпартійними абізянами.
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кацапню даже их национальный символ ненавидит)))
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изначально медведь -символ финский, прежде всего. тупая кацапня все только ворует- матрешку у японцев, вареники и борщ у украинцев, водку у украинцев и поляков, пельмени и самовар у китайцев. у кацапсин свое , наверное, только лапти да репа.)
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Сколько борщ не воруй, - все равно щи получаются! Вот и поговорочку придумал, какую-никакую.
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Кстати о водке: - это не наше. В Украине - горілка, оковита, сивуха, и т.д.
Кстати, у кацапов всегда проблемы с самоварами и репой. Никак не определятся, что сперва чистить - репу или самовар. Самоваров сейчас мало, поэтому на любом торжестве в основном чистят репы друг другу. Флешмоб такой.
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для мене у роліку було головним підгодування ведмедиці дресерувальником після нападу
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Мишка почувствовал рядом протухшее мясо и решил это утилизировать.
ЗАЧЕМ ОСТАНОВИЛИ ЖИВОТНОЕ???!!! СУКИ КАЦАПСКИЕ!
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Это ж какой нужно быть тупорылой, чтобы подойти к животному сзади и свою культяпку протянуть, лишнехромосомное.
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))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ЖИВОТНЫЕ В РОССИИ ЛУЧШЕ ЛЮДЕЙ РАЗБИРАЮТСЯ КТО ШВАЛЬ !!! И КАК ШВАЛЬ КИДАЮТ МОРДОЙ В ПОЛ !!!
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А какая реакция у Мишки. Вот и верьте, что кто то на медведя с ножом ходил. Не понятно еще, с чего эти придурки смеялись.
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Мишка отомстил за собрата из влдивостока. Сори если ошибаюсь. Там где мишку давили джипом.
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Я подумал, судя по заголовку, что это медведь сказал: " Охренеть! Бл#, стремно ваще!". Разочарован...
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Программа "О любви".

Роисся тоже лезет ко всем с любовью. Исподтишка и в наглую. Используя пропаганду.

Ну и получает...

ПРЕКРАСНО!
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Этот ихний символ их и сожрет. А вообще-то удачный символ: он иногда от страха страдает медвежьей болезнью.
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Последние кадры, снятые оператором телеканала "Звезда".


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Чомусь пригадався дитячий віршик про ведмедика....
На смереці у гіллі поселитись москалі. То наш вуйко з лісу їх туди повісив...😐😐😐
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