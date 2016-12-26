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 "Возил продукты и боеприпасы со складов. Денег не заплатили и я ушел", - пособник боевиков задержан в Красногоровке. ВИДЕО

В городе Красногоровка (Донецкая область) сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали боевика террористической организации "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, в 2014-2015 годах мужчина находился в составе незаконного вооруженного формирования, где, в частности, подвозил боеприпасы боевикам. Не получив обещанных денег, он сначала уехал в Россию, а затем перебрался к родственникам в Красногоровку, скрываясь там длительное время.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований).

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ. ВИДЕО
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Денег не заплатили и я ушёл. А заплатили бы - хер ушёл бы. А если в следующий раз предложат - опять пойдёт. Нахер, этот человеческий шлак, тут нужен?
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Тут - точно не нужен. А вот на разборке на органы - очень может быть. Ну, если не сильно бухал и ширялся.
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Какие там органы? Первичные не выражены, вторичные ничего не значат. А внутренние - сильно воняют.В Кировоградской области на руднике пусть епошит. Руду на ядерное оружие добывает, оно нам нужно в этом мире, где ничего не значат договора а значит только угроза получить по морде.
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2 года русофобии и никто ещё не получил клаптика земли и двух рабов. Мне кажется нас наебали.
https://www.youtube.com/watch?v=jkrJmHj-hBA
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Я вот довольно давно слежу вот зв этими вот, может вы меня просветите - всех кого ловят, или кто приходит сдаваться либо стояли на блок постах с дубинами из дерева или же приносили/готовили еду, или же приносили боеприпасы.
ВОПРОС! Кому они приносили боеприпасы и готовили еду если НИКТО из из них НЕ СТРЕЛЯЛ - а все стояли на блокпосту (и как я подозреваю блокпост был один и тот же) - какой же величины СЕЙ блокпост - и кто же стреляет в военнослужащих Украинской армии?
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мани мейкс зы ворд гораунд,
да, заплатили бы может и не ушёл бы, так и с украинской стороны,
или вы думаете там идейные)?
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так послушать их то и войны совсем не было, никто не стреляет, все только машины водят и жратву развозят.
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Возил снаряды, ими убивали но он не причем, даунбасская логика
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#Авдеевка - начальником угрозыска назначен сливший Дебальцево нач. милиции Мрихин! "В десна целовался с сепарами"
https://goo.gl/aQhJHJ
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Он шо себе погоны на реглан с макеевского рынка пришил? Чы це реФФормированная форма?
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Какой же ты все таки скот жесть кацапское наследие
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Новости Дыры. )))

Денис чеПушилин опроверг циркулирующие слухи об объединении ДНР и ЛНР по приказу Москвы, которая как известно ни разу "не сорона конфликта":
"Мы никогда считали этих пидоров из ЛНР полноценными людьми", - отметил чеПушилин.

ПС
чеПушила! Гитлер с Геббельсом просто крутятся в гробу, как пропеллеры!
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А если бы не кинули на деньги,то продолжал бы и дальше воевать против украинского народа.
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А если бы заплатили, то продолжал бы возить. Что с этими долбоеб.ми делать ?
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Я знаю. Да и Вы, пожалуй, тоже.

Но у нас на это мораторий.
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Новости из Дурдома.

Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы

Та шож у них там такое?!! Как за разворованное баблище торчать - так дохнут один за другим!
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Ни кто не воюет все грузы возят и злятся когда не платят зарплату , на заработки приехал , убивать за деньги , контрактник .
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Продукти скінчилися і...пішов....кусать шибка хатєлось, аднака...
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Не сдался, а задержан по программе "Тебя ждут не дома".
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Такий вже у ватоголових патріотизм. Все за гроші...
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Что они нам гонят, эти херойские сбушники?Почитайте Цаплиенка.По нашим тылам там шароебятся стада этой шелупони,а они поймали одного идиотаи делают из этого сенсацию.
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Необходимо провести очень жесткую фильтрацию освобожденного, надеюсь в недалеком будущем, населения. И опыт балтийских стран нам очень пригодится. С одной стороны - паспорт негражданина и лишение возможности голосовать-избираться-занимать должности, а с другой - незапятнанность и знание языка, а, главное, истории Украины. Хрен там кто экзамен по истории сдаст, особенно советские бабушки. Вот они автоматически и отсеются, за 85-летнего Звягильского голосовать будет некому.
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