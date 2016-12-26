 "Возил продукты и боеприпасы со складов. Денег не заплатили и я ушел", - пособник боевиков задержан в Красногоровке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на СБУ
, в 2014-2015 годах мужчина находился в составе незаконного вооруженного формирования, где, в частности, подвозил боеприпасы боевикам. Не получив обещанных денег, он сначала уехал в Россию, а затем перебрался к родственникам в Красногоровку, скрываясь там длительное время.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности незаконных вооруженных формирований). Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ. ВИДЕО
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https://www.youtube.com/watch?v=jkrJmHj-hBA
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ВОПРОС! Кому они приносили боеприпасы и готовили еду если НИКТО из из них НЕ СТРЕЛЯЛ - а все стояли на блокпосту (и как я подозреваю блокпост был один и тот же) - какой же величины СЕЙ блокпост - и кто же стреляет в военнослужащих Украинской армии?
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да, заплатили бы может и не ушёл бы, так и с украинской стороны,
или вы думаете там идейные)?
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https://goo.gl/aQhJHJ
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Денис чеПушилин опроверг циркулирующие слухи об объединении ДНР и ЛНР по приказу Москвы, которая как известно ни разу "не сорона конфликта":
"Мы никогда считали этих пидоров из ЛНР полноценными людьми", - отметил чеПушилин.
ПС
чеПушила! Гитлер с Геббельсом просто крутятся в гробу, как пропеллеры!
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Но у нас на это мораторий.
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Глава аппарата Игоря Сечина найден мертвым в машине в центре Москвы
Та шож у них там такое?!! Как за разворованное баблище торчать - так дохнут один за другим!
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