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Все про:авто (3848) Азовское море (114) добыча (223) пограничники (985) Запорожская область (467) изъятие (262) ископаемые (15)

 На берегу Азовского моря пограничники пресекли незаконную добычу песка. ВИДЕО

В Запорожской области пограничники пресекли незаконную добычу песка.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, пограничники Бердянского отряда в районе Молочного лимана (Азовское море), неподалеку от поселка Кирилловка, обнаружили 3 грузовых автомобиля и экскаватор.

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При подъезде к месту добычи наряд остановил два полностью загруженных песком автомобиля Foton, которые выезжали со стороны лимана. А по прибытию к самому карьеру пограничники обнаружили и третий грузовик, который загружали песком с помощью экскаватора.

Автомобили вместе с песком, а также экскаватор пограничники передали представителям Национальной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятие в Кривом Роге незаконно добыло 150 тыс. тонн железной руды на 100 млн грн. ФОТОрепортаж
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Да вы издеваетесь ? уже голова кружится от успеха ))
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Это что-то типа незаконного сбора снежинок в Арктике. Совсем охренели со своими разрешениями!
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Пограничники передали полиции, полиция - прокуратуре. Тут и сказочки конец...
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НАРОД ЕСТЬ И БУДЕТ НОСИТЕЛЯМ ВЛАСТИ ДО НАНЕСЕНИЯ ЯДЕРНОГО УДАРА

http://informator.media/archives/199469
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странно... а у нас на жд. вокзале перевалка круглосуточная. Эшелонами грузят. И "Фотоны" эти - детский лепет. Колонны идут длинномеров! Наверное все законно... Вопрос откуда такие объемы? Или кому то в глаза песочек попадает, что бы не замечали?
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