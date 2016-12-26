 На берегу Азовского моря пограничники пресекли незаконную добычу песка. ВИДЕО

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При подъезде к месту добычи наряд остановил два полностью загруженных песком автомобиля Foton, которые выезжали со стороны лимана. А по прибытию к самому карьеру пограничники обнаружили и третий грузовик, который загружали песком с помощью экскаватора.
Автомобили вместе с песком, а также экскаватор пограничники передали представителям Национальной полиции.
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http://informator.media/archives/199469
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https://www.youtube.com/watch?v=B8_Y9qmHFWQ
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