 Водитель легковушки сбил насмерть студента, перебегавшего столичный проспект. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве легковой автомобиль сбил студента. Он погиб на месте. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, около 7:00 на проспекте Победы студент НТУУ "КПИ" 1992 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель Daewoo не успел остановиться и сбил нарушителя. В результате сильного удара парень погиб на месте. Изуродованное тело зацепилось за стекло автомобиля и полчаса висело на нем.
По предварительным данным, студент перед происшествием находился в ночном клубе. Зафиксирован запах алкоголя.
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Давно пора внести изменения в законодательство, по принципу развитых стран. Пешеход должен сам нести ответственность за свое здоровье на дороге вне пешеходного перехода
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По фоткам -- событие напротив парка им.Пушкина, угол просп.Победы и Янгеля, там есть поздемный переход.
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Но! Виноват то сам пешеход, к сожалению, теперь уже бывший. Трагедия произошла прямо над подземным переходом. Неужели быстрее и проще было перескакивать через препятствия, чем спуститься в подземный переход и спокойно перейти на другую сторону проспекта Победы? А там 8-мь полос оживленного движения.
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Переход ровно 55 метров в сторону ...
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Польша. Пешеходы в тёмное время суток, двигаясь по дорогам общего пользования вне населенных пунктов, обязаны носить светоотражающий жилет безопасности, либо иные элементы одежды.
Обязаны - и носят!
Не только потому, что штраф за неподчинение закону до 500 злотых (3500грн), который первый же встречный полицейский выпишет неумолимо, но ещё и потому, что люди считают эту меру необходимой для личной безопасности.
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ПыСы: в Киеве достаточно места для пешеходов.
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Рабссия твоя - это "концтабiр".
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