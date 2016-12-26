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 Водитель легковушки сбил насмерть студента, перебегавшего столичный проспект. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве легковой автомобиль сбил студента. Он погиб на месте. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, около 7:00 на проспекте Победы студент НТУУ "КПИ" 1992 года рождения перебегал дорогу в неположенном месте. Водитель Daewoo не успел остановиться и сбил нарушителя. В результате сильного удара парень погиб на месте. Изуродованное тело зацепилось за стекло автомобиля и полчаса висело на нем.

По предварительным данным, студент перед происшествием находился в ночном клубе. Зафиксирован запах алкоголя.

Загрузка видео...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабушка-нарушительница спровоцировала ДТП на столичном проспекте и погибла под колесами. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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Куча проблем водителю и горе родителям...

Давно пора внести изменения в законодательство, по принципу развитых стран. Пешеход должен сам нести ответственность за свое здоровье на дороге вне пешеходного перехода
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Тода это -- естественный отбор. Виживет умнейший.
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надо на всех разделительных ставить дополнительные сетки против оленей!!!
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Лень было спуститься в подземный переход!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
По фоткам -- событие напротив парка им.Пушкина, угол просп.Победы и Янгеля, там есть поздемный переход.
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В районе КПИ нужно быть всегда предельно сконцентрированным. Я сам каждый день там езжу, студенты ведут себя на дороге, как неандертальцы, ПДД для большинства из них не существует. А жаль, потом вот такая беда случается.
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Сочувствую родителям и близким погибшего. А также водителю Ланоса - надолго теперь пропадет спокойный сон и "картинка" еще долго будет перед глазами.
Но! Виноват то сам пешеход, к сожалению, теперь уже бывший. Трагедия произошла прямо над подземным переходом. Неужели быстрее и проще было перескакивать через препятствия, чем спуститься в подземный переход и спокойно перейти на другую сторону проспекта Победы? А там 8-мь полос оживленного движения.
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Ну как в том месте можно перебегать дорогу ? КАК ?

Переход ровно 55 метров в сторону ...
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Молодую жизнь безусловно жаль...Горе родным невосполнимое. Послужит ли это уроком? Надо учиться .В ночном клубе хорошему не научат.
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Жесть. Такое ощущение, что в машину попала чунунная чушка. А ведь это так от человека разворотило.
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Это потому что водитель лайноса летел со скоростью 140-150 по проспекту,как голый ибаться
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О ПДД и законопослушности по-европейски.
Польша. Пешеходы в тёмное время суток, двигаясь по дорогам общего пользования вне населенных пунктов, обязаны носить светоотражающий жилет безопасности, либо иные элементы одежды.
Обязаны - и носят!
Не только потому, что штраф за неподчинение закону до 500 злотых (3500грн), который первый же встречный полицейский выпишет неумолимо, но ещё и потому, что люди считают эту меру необходимой для личной безопасности.

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Швидкісні траси не повинні проходити містом. Пішоходам ходити ніде, немає де переходити ці шалені магістралі!! Хочете швидкостей в місті - спускайте дороги під землю. А краще їздити велосипедом - в Хельсінках вже так і є.
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Каждый человек, в первую очередь, должен нести ответственность за СВОЮ жизнь сам! И не надо эту ответственность перекладывать на других,
ПыСы: в Киеве достаточно места для пешеходов.
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то ви, мабуть, дуже давно не відвідували концтабір Київ
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Я в Киев регулярно езжу.

Рабссия твоя - это "концтабiр".
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не розумію чому в деу позаду м'ятина та скло розбите
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Водію горе тепер і проблеми. Дебіла студента не шкода. Бухе та тупе було. Життя не цінував.
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Куди ж ти так бігло, горечко, неначе той заєць під час гону!
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Как можно сбить днем человека.Пер за рулем такой же болботрах как и тот который перебегал.
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Виноват, конечно, пешеход. НО это же с какой скоростью надо было нестись, чтобы ТАК разворотить тело и свою машину? Что же это за сила удара была, чтобы ТАК искорежить свою железяку о человеческую плоть??? Носятся по городу неадекваты. Наверняка водила попал. Пусть посмотрят на спидометр. Потому и не справился с управлением- летел!
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7 утра, ровный прямой почти пустой участок 4-полосной магистрали с отличным покрытием. Все условия для V => 100 км/ч.
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Просто арифметика.Там можна їхати 80км/год, або 22 м/с, швидкість реакції 0,5 сек швидкість спрацювання 0,2 сек = 17,4 м/с. Якщо він вискочив з-за машини лівого ряду під машину 2 або 3 ряду при повному швідкісному потоці, то ніяких шансів у нього не було. Цей студент КПІ вчив вищу математику, не знаючи арифметики. Така муйня малята.
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Виноват конечно как обычно Алкоголь --- собирает свой ужасный урожай, молодая жизнь оборвана, горе родителям, вырастили и в один миг спиртное забирает жизнь и будущее, соболезнование. Алкоголь тяжелейший легализованный наркотик, --- статистика смертей по нему просто огромна остальные отдыхают, все начинается с политики государства, а там гос-бизнесмены и заканчивается семьей, где с детства за частую дети наблюдают бесконтрольный прием родителями алкоголя, конечно и уровень жизни играет огромную роль в выборе человека, когда копеешная заработная плата от офшорных а цены вперед + давит психологически и часто люди что бы хоть чуть чуть снять стресс и повеселится делают этот выбор в каждодневном приеме вечером или на праздники в дозах--- забыться и повеселиться в дурмане, выбор с такими доходами не велик в Европу в горы не слетать и к екватору тоже как наши слуги народа кровосиси
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Це вже третя резонансна смерть дві біля торгового центру на Троєщині, ну не хочуть люди жити, як їх можна заставити?
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Штудєнт не ту бігову доріжку обрав... Дивно лише на що він розраховував та на жаль він вже цього нікому не скаже..А от водія шкода.......😕
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Жалко хлопця, батьки втратили саме дорогоціне. Та ця втрата не повинна пройти даремно, це має бути уроком і черговим застереженням всім, хто схильний до необачності і легковажності на дорогах. Водій хоч і не винен але, мав би теоретично уявити, що з любого боку може хтось вискочити і бути готовим до непередбачуваного. Мобільні телефони,розмови з пасажиром настроювання автомагнітоли, цигарка і навіть безкінченна реклама на узбіччях відволікає водія, забиає значну частину уваги і конценрації.
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