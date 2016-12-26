EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  778  34
Материалы по теме:
Все про:зарплата (1597) МВД (7998) Нацполиция (5223) преступность (903) Шевченко Артем (76)

 За последние два месяца в Украине снизились общие показатели преступности, - спикер МВД Шевченко. ВИДЕО

За последние месяцы в Украине снизились общие показатели преступности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом в комментарии журналистам сообщил спикер МВД Артем Шевченко.

Загрузка видео...

"Статистика последних месяцев ноября и декабря неполного дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют нам о росте и показателей раскрываемости, и уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Создание групп быстрого реагирования в небольших городах уменьшит уровень уличной преступности, - замглавы Нацполиции Бушуев. ВИДЕО

Ранее и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявлял, что в Украине стабильная криминогенная ситуация, и уже 5 лет не наблюдается рост преступности.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кто верит етому портнеру авакяна и княжицкого с которым отжали канл тивиай и продали его жвании и ето тот бывший журналюг который представил монтированное якобы виде с саакашвили и кацапского милиардера а оказалось что туловище вити-зека прилепли голову михо и чойто етот тип тогда язык засунул подальше и терь с етой роскрываемостью он выглядит как клоун в цирке
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да выходит . Просто меньше стали регистрировать , вот и все .)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Оно и видно.Только сегодня в двух городах гранаты взрывались.- аваков, йди геть !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
бідолагу на підвалі тримають,щоб таку статистику давав
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сейчас на волне оптимизма и премии хорошие себе выпишут))) на бумаге преступность победили, правда в жизне нет но то такое
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот эго щя для кого было??????
Хде снизился рост..в какой стране???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну канєшно знизились злочини , і даже їх нема , бо в реєстр не вносят .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Варварский снос рынка на Харьковском массиве - мелкое хулиганство,а Троян - человек с Голубой Звезды
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З последние 3 месяца меня обворовали 2 раза, никого и ничего не нашли. Правда- она рядом, а не кабинете чиновника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ви знаєте , народе . Судячи по інформації зі ЗМІ , навіть тільки по тому що видавав цензор , склалося таке враження , що злочинів нема - бо реформована міліція, і сбу , усі злочини упередили . Перед Новим Роком взагалі сплошні успєхи .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всіма правдами і неправдами не хочуть брати заяв, - от і знизилось.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
холодно, да и нечего уже у простых людей воровать...
это как межсезонье...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как же, благосостояние растет, преступность падает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только ЕДИНЫЙ (онлайновый) РЕЕЕСТР о ПРЕСТУПЛЕНИЯХ сможет сказать правду...
раскрыли - подписал бумагу, пометили зеленым - раскрыто!
красным - НЕ раскрыто..
и тогда все станет ясно, где собака, ой Авака порылась... )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Скоро вобще преступность упадет, воровать уже нечего
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А преступники об этом уже знают?
Дебилы бля..(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы об этом сказали Шкиряк или Тоня Геращенко -- верить можно . А так ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто продублировал бред хачика.Типа "стали платить полицейским больше - снизился уровень преступности".Из чего делаем вывод - или понты стали совершать меньше преступлений,или стали из повышенной зарплаты отстёгивать жуликам,шоб те не ходили на делюгу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Интиресно сколько шевчюк перекрашенный мусор подал декларации хватит прокармить на месяца 3 народ одного квартала или больше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а перестрелка в Княжичах - не преступление или нам дают не ту статистику
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня неделю назад квартиру обчистили. Через 3 дня у сватов....
 показать весь комментарий
Ответить
 
пиздежъ! дачи гаражы грабят эвридэй----люди просто не обращаются в "палисию" ибо бестолку
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такий підвид попугаїв називається "долбойоб звичайний"
 показать весь комментарий
Ответить
 
НАРОД ЕСТЬ И БУДЕТ НОСИТЕЛЯМ ВЛАСТИ ДО НАНЕСЕНИЯ ЯДЕРНОГО УДАРА


http://informator.media/archives/199469
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция боевик боевые действия бюджет Грицак Василий ГСЧС Донбасс задержание Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция обмен обстрел ООН плен пленные пожар потери резолюция Россия Савченко самолет СБУ смерть Совбез ООН Черныш
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти