 За последние два месяца в Украине снизились общие показатели преступности, - спикер МВД Шевченко. ВИДЕО

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"Статистика последних месяцев ноября и декабря неполного дает повод для сдержанного оптимизма по стране. Это связано с повышением денежного обеспечения полицейских правительством. Это существенно повлияло на мотивацию сотрудников. Эти месяцы свидетельствуют нам о росте и показателей раскрываемости, и уменьшении общих показателей преступности. Но это только начало", - отметил он.
Ранее и. о. председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян заявлял, что в Украине стабильная криминогенная ситуация, и уже 5 лет не наблюдается рост преступности.
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Хде снизился рост..в какой стране???
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это как межсезонье...
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раскрыли - подписал бумагу, пометили зеленым - раскрыто!
красным - НЕ раскрыто..
и тогда все станет ясно, где собака, ой Авака порылась... )))
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Дебилы бля..(с)
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http://informator.media/archives/199469
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