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 "На красный не останавливается! Скорость очень большая!", - черкасские патрульные после погони задержали пьяного водителя. ВИДЕО

Черкасские патрульные после погони задержали пьяного водителя, который привлек внимание полицейских, проехав на красный сигнал светофора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел около шести утра. Правонарушитель не остановился по требованию полицейских и попытался убежать.

Остановили нарушителя возле одного из сел возле Черкасс. Экспресс-тестирование на алкоголь он пройти отказался. Полицейские составили административные протоколы, а автомобиль был доставлен на штрафплощадку.



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Это они зря, за это матиос и посадить может. Были случаи...
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а хирурги черкасской ликарни сегодня провели 5 операций тяжело больных и всех спасли и никто ето невипячивает как победу ето будни врачей спасающих жизнь людей по всей стране и зачимость хирургов выше каихто мусоров ловящих алкашей и уже достала ета мусарная риторика победунов -но в стране почемуто ростет преступность и роскрываемость падает
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попдеш на стол к хирургу сровниш свое одно и второе и посмотриш что тебе важнее твое здоровье и твоих родных или мусорок надо тебе пройти етот етап думая бог тебе поможет
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мусора остановили потенциального убийцу., а под ножом лежит больной!
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мусора кого то убили? Задержали потенциальных убийц. Сложно понять?
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Супер видео- сначала думала- УЗИ плода, потом разглядела рукав чей-то то, кусок куртки в кабине, трава, трава в поле...ПроФФесионализьм!
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Та да! Нет бы как говноньюз - профессионального оператора с собой, да несколько дублей, да режиссуру хорошую...
Халтурщики, короче!
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