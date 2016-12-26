 "На красный не останавливается! Скорость очень большая!", - черкасские патрульные после погони задержали пьяного водителя. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, инцидент произошел около шести утра. Правонарушитель не остановился по требованию полицейских и попытался убежать.
Остановили нарушителя возле одного из сел возле Черкасс. Экспресс-тестирование на алкоголь он пройти отказался. Полицейские составили административные протоколы, а автомобиль был доставлен на штрафплощадку.
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Халтурщики, короче!
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