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Все про:боевик (17624) СБУ (12881) связь (180) терроризм (19584) Донецкая область (3447)

 СБУ пресекла деятельность несанкционированного канала связи, который использовали террористы. ФОТО+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска.

Злоумышленники по технологии IP-телефонии перенаправляли телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ в Киеве разоблачила оператора телекоммуникаций, предоставившего магистральные каналы связи боевикам "ЛНР": во время обысков изъяты 1 млн грн, $320 тыс. и 5 кг золота. ФОТОрепортаж

Во время проведения обысков по местам проживания дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и более трех тысяч Sim-карточек мобильных операторов.

связьсвязь

Со слов задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ. ВИДЕО

Продолжаются неотложные следственные действия.

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У всьому світі IP телефонія це легальний бізнес і тільки в Україні це досі злочин і за це досі арештовують підприємців! І це в країні яка вже немає деражвних операторів зв'язку! Раніше заборона на IP телефонію обумовлювалась тим що Укртелеком не заробляє гроші на міжнародних та міжміських дзвінках, а це впливає на недоотримання грошей державою! Але ж зараз Укртелеком проданий в приватні руки і має конкурувати з іншими операторами на рівних! Навіщо нам ці заборони на IP телефонію! Взагалі має бути виключене з кримінального кодексу поняття "несанкціоноване порушення встановленого порядку маршрутизації каналів зв'язку" бо це маячня повна! Маршрутизація це складний процес роботи протоколів та налаштуваннь обладнання і технічно визначити коли ця маршрутизація порушена санкціоновано чи несанкціоновано просто неможливо, це нереально! Взагалі судити людей за такі злочини - це ідіотизм, бо маршрутизація це процес роботи мережі і не може людина впливати на цей процес організовуючи свої канали IP телефонії які ажніяк не касаються інших каналів та інших мереж! Цей правовий абсурд треба ліквідувати і перестати вже арештовувати людей за те що вони вміють користуватись Інтернетом!
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Этого гоблина, взяли не за это.
Да и не слышал я о запрете IP телефонии. Дело в том, что оказание услуг связи, это лицензируемая деятельность со всеми вытекающими
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Надавання послуг зв'язку це продаж послуг на ринку телекомунікацій! А створення каналів зв'язку через Інтернет ніяких ліцензій не вимагає! Вчить законодавство України! Будь яка людина може придбати два роутера, підключити їх в Інтернет і налаштувати на них VPN тунель, це не є злочином!
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мова йде про налагодження звязку для москалів, які воюють проти нас
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Ні мова про це не йде, москалі не просто мають звязок з Україною, москалям належать ВСІ ОПЕРАТОРИ та магістральні ПРОВАЙДЕРИ в Україні! Москалі тотально контролюють весь телефонний трафік та Інтернет в Україні і СБУ нічого не робить щоб припинити цей бардак, бо немає політичної волі у Президента! МТС це російська компанія, Київстар це російська компанія, Лайф належить Турселу а Турксел москалям! Магістральні провайдери Інтернет такі як РЕТН це російські агенти, бо вони надають нам Інтернет через Москву і там фільтрують наш трафік! Останнім часом зявились повідомлення що російські Інтернет провайдери беруть внутрішній український трафік Інтернет, який циркулює між містами України і відправляють його в Москву і там фільтрують, тобто переглядають все листування та всі Скайп дзвінки українських користувачів! А СБУ мовчить бо навіть не знає про це, а це КАТАСТРОФА!
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якщо ти не вкурсі, то листування і скайп іде в зашифрованому вигляді, вони можуть переглядати тільки листування сру сервісів
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Так то оно так! Только есть маленькое но:
само создание таких каналов и прогон через них данных действительно не требует лицензий и разрешений, но только до тех пор, пока вы не делаете "мостов" (например между "Киевстаром", "Укртелекомом" и инетом). Поскольку "Киевстар", "Укртелеком"....оказывают именно услуги требующие лицензирования (надеюсь тут не будите спорить) и после того, как вы загоняете ее в инет она мистическим образом, не перестает быть таковой, она просто идет у вас транзитом (вы одновременно и получаете услугу и оказываете ее)

Если же вы используете IP в чистом виде (без мостов), то никто вас не нагнет. Но опять таки до тех пор пока вы начнете обеспечивать связь сепаратистам. Но тут уже другой разговор не имеющий вообще отношение к IP телефонии
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Немає жодних обмежень в законодавстві України брати послугу Укртелекому, Київстару та МТС і "продовжувати" її за допомоги IP тунелів! За послугу Укртелеком, Київстар та МТС так само отримує гроші, тобто все законно! Ви лише допомагаєте абонентам скористатись послугами їх операторів, це скрізь законно, але в Україні це законно тільки якщо так хоче СБУ і це треба припинити раз і назавжди і викрислити цю дурню з кримінального кодексу України! А якщо ми почнемо зясовувати хто надає послуги терористами то це виявиться як раз Укртелеком, Київстар та МТС, бо вони надають свої послуги безпосередньо терористам прямо на окупованих територіях!
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И шо тогда делать СБУшникам ?
Закрывать МТС (киевстар, Лайф), котрым пользуются террористы ?
Так, по соплям же дадут и попиариться не получится...
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СБУ має відключити всі кабелі зв'язку які йдуть в Крим та окуповані території та ліквідувати всі радіорелейні канали звязку з України до окупантів! Це мали зробити ще три роки тому!
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не перебільшуйте
так можна дійти до того щоб зробити острів з півострова.
те що належить росянам всі оператори факт.навіть укртелеком, по ходу теж майже їх...
тільки 1 нпз українське..
більшість заводів мають часткову власність росіян...
так шо робити ? нас пугали МВФ що ми будемо віддавати інаші діти...
а по ходу нам вже нема чого віддавати, бо вже все продали/віддали без нас...
то треба робити свого оператора і всім переходити на нього, доречі мега шанс, за почтаку ставити новітнє обладнання... і абоненти можуть за законом перейти до нового оператора зі свїми номерами...
у юізнесі є свої правила... їх диктує ринок иі сопживачі... коли вони стануть свідомими, тоді ніяке СБУ не буде втурчатись у ці питання нацбезпеки на рівні бізнесу...
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Кабелі звязку з РФ мають бути відключені давно, ще три роки тому! Тоді не буде фізичної можливості будувати якісь канали через Інтернет. Напрямок на РФ має бути заблокований як в телефонії так і в мережі Інтернет! Росія має втратити будь який вплив на Україну і в першу чергу вплив інформаційний. Хто не може жити без путіна, нехай переїжджає в РФ!
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Ага, засекретили свои декларации - красавцы!
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Лаббораторна робота для студентів спецфакультету Одеського інституту зв'язку чи як він зараз називається.
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Ну все "человек" раскаялся, получит условно и будет дальше "честно" жить. Кто то слышал, что бы хоть одну такую кацапскую мразь посадили? Я нет. Да здравствует наш суд....
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А суд тут причем? Дальше задержания дело обычно не идет - дальше канал связи перестает быть "неконтролируемый" и честно платит СБУшникам за крышу.
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Фуух, я уже подумал, шо долбасюрам-ониженашелюдям отключили украинскую мобильную связь
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СБУ накрыла очередную точку "терминаторов" и не забыла как всегда приплести сюда ДНР))
Информация для дебилов.))
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Митинг в Армении против Путлера крла первого Хуй..ло оно и вафрике хуй..ло в истторию

https://www.youtube.com/watch?v=KI9HVAkceZM
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допитати і повісити, і знімки виставити в мережу для ДНР/ЛНР
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накрыли, молодцы. Работайте тихо.
Только хер кто вам верит, потому что врете, как дышите. То накрывают группу работавшую на ФСБ, а оказывается угробили патриота и агента ГУР МОУ и еще своего подпола угондошили не за что. То схрон с оружием под Киевом, то в Киеве мешок пневматики.... да иди вы на.., вам там тепловизор нужен срочно! Спросите у Матиоса, он знает.
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