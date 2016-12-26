 СБУ пресекла деятельность несанкционированного канала связи, который использовали террористы. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска.
Злоумышленники по технологии IP-телефонии перенаправляли телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.
Во время проведения обысков по местам проживания дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и более трех тысяч Sim-карточек мобильных операторов.
Со слов задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР".
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
4171 28
Договоренности о прекращении огня не выполняются со стороны боевиков, - Полторак(32)
ОБСЕ на заметку: российские оккупанты и пропагандисты фальсифицируют обстрелы Дебальцево якобы со стороны ВСУ. ФОТОрепортаж(17)
Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ. ВИДЕО(26)
Процесс передачи боевикам 15 человек находится на финишной прямой, - Тандит(107)
Видаємо бажане за реальність(0)
За минувшие сутки боевики осуществили 33 обстрела, применяя 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и БМП, - штаб(12)
За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ: Широкино и Водяное обстреляли из минометов, - штаб(26)
Ответить
Ответить
Да и не слышал я о запрете IP телефонии. Дело в том, что оказание услуг связи, это лицензируемая деятельность со всеми вытекающими
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
само создание таких каналов и прогон через них данных действительно не требует лицензий и разрешений, но только до тех пор, пока вы не делаете "мостов" (например между "Киевстаром", "Укртелекомом" и инетом). Поскольку "Киевстар", "Укртелеком"....оказывают именно услуги требующие лицензирования (надеюсь тут не будите спорить) и после того, как вы загоняете ее в инет она мистическим образом, не перестает быть таковой, она просто идет у вас транзитом (вы одновременно и получаете услугу и оказываете ее)
Если же вы используете IP в чистом виде (без мостов), то никто вас не нагнет. Но опять таки до тех пор пока вы начнете обеспечивать связь сепаратистам. Но тут уже другой разговор не имеющий вообще отношение к IP телефонии
Ответить
Ответить
Закрывать МТС (киевстар, Лайф), котрым пользуются террористы ?
Так, по соплям же дадут и попиариться не получится...
Ответить
Ответить
так можна дійти до того щоб зробити острів з півострова.
те що належить росянам всі оператори факт.навіть укртелеком, по ходу теж майже їх...
тільки 1 нпз українське..
більшість заводів мають часткову власність росіян...
так шо робити ? нас пугали МВФ що ми будемо віддавати інаші діти...
а по ходу нам вже нема чого віддавати, бо вже все продали/віддали без нас...
то треба робити свого оператора і всім переходити на нього, доречі мега шанс, за почтаку ставити новітнє обладнання... і абоненти можуть за законом перейти до нового оператора зі свїми номерами...
у юізнесі є свої правила... їх диктує ринок иі сопживачі... коли вони стануть свідомими, тоді ніяке СБУ не буде втурчатись у ці питання нацбезпеки на рівні бізнесу...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Информация для дебилов.))
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=KI9HVAkceZM
Ответить
http://www.domtele.com/dnepropetrovsk/services/telephony/ip-phone
Ответить
Ответить
Только хер кто вам верит, потому что врете, как дышите. То накрывают группу работавшую на ФСБ, а оказывается угробили патриота и агента ГУР МОУ и еще своего подпола угондошили не за что. То схрон с оружием под Киевом, то в Киеве мешок пневматики.... да иди вы на.., вам там тепловизор нужен срочно! Спросите у Матиоса, он знает.
Ответить