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Все про:боевик (17618) СБУ (12874) связь (180) терроризм (19583) Донецкая область (3442)

 СБУ прекратила деятельность несанкционированного канала связи, который использовали террористы. ФОТО+ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Донецкой области деятельность несанкционированного международного канала связи, который использовали террористы.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска.

Злоумышленники по технологии IP-телефонии перенаправляли телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: СБУ в Киеве разоблачила оператора телекоммуникаций, предоставившего магистральные каналы связи боевикам "ЛНР": во время обысков изъяты 1 млн грн, $320 тыс. и 5 кг золота. ФОТОрепортаж

Во время проведения обысков по местам проживания дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и более трех тысяч Sim-карточек мобильных операторов.

связьсвязь

Со слов задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР".

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ. ВИДЕО

Продолжаются неотложные следственные действия.

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У всьому світі IP телефонія це легальний бізнес і тільки в Україні це досі злочин і за це досі арештовують підприємців! І це в країні яка вже немає деражвних операторів зв'язку! Раніше заборона на IP телефонію обумовлювалась тим що Укртелеком не заробляє гроші на міжнародних та міжміських дзвінках, а це впливає на недоотримання грошей державою! Але ж зараз Укртелеком проданий в приватні руки і має конкурувати з іншими операторами на рівних! Навіщо нам ці заборони на IP телефонію! Взагалі має бути виключене з кримінального кодексу поняття "несанкціоноване порушення встановленого порядку маршрутизації каналів зв'язку" бо це маячня повна! Маршрутизація це складний процес роботи протоколів та налаштуваннь обладнання і технічно визначити коли ця маршрутизація порушена санкціоновано чи несанкціоновано просто неможливо, це нереально! Взагалі судити людей за такі злочини - це ідіотизм, бо маршрутизація це процес роботи мережі і не може людина впливати на цей процес організовуючи свої канали IP телефонії які ажніяк не касаються інших каналів та інших мереж! Цей правовий абсурд треба ліквідувати і перестати вже арештовувати людей за те що вони вміють користуватись Інтернетом!
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Этого гоблина, взяли не за это.
Да и не слышал я о запрете IP телефонии. Дело в том, что оказание услуг связи, это лицензируемая деятельность со всеми вытекающими
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Ага, засекретили свои декларации - красавцы!
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Лаббораторна робота для студентів спецфакультету Одеського інституту зв'язку чи як він зараз називається.
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Ну все "человек" раскаялся, получит условно и будет дальше "честно" жить. Кто то слышал, что бы хоть одну такую кацапскую мразь посадили? Я нет. Да здравствует наш суд....
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А суд тут причем? Дальше задержания дело обычно не идет - дальше канал связи перестает быть "неконтролируемый" и честно платит СБУшникам за крышу.
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Фуух, я уже подумал, шо долбасюрам-ониженашелюдям отключили украинскую мобильную связь
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