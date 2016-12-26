 СБУ прекратила деятельность несанкционированного канала связи, который использовали террористы. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре СБ Украины, организовали канал с использованием специального телекоммуникационного оборудования трое жителей Покровска.
Злоумышленники по технологии IP-телефонии перенаправляли телефонный трафик через сеть Интернет в обход международных центров коммутации.
Во время проведения обысков по местам проживания дельцов сотрудники спецслужбы изъяли GSM-шлюзы, через которые был организован неконтролируемый канал связи, компьютерную технику и более трех тысяч Sim-карточек мобильных операторов.
Со слов задержанных, заказчиками создания несанкционированного канала выступили представители незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР".
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
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Да и не слышал я о запрете IP телефонии. Дело в том, что оказание услуг связи, это лицензируемая деятельность со всеми вытекающими
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