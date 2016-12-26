 Четыре государства бывшего Советского союза почти готовы признать Крым не территорией Украины, -Чубаров. ВИДЕО

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"Для меня болезненно, четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поступков, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - отметил он.
При этом Чубаров подчеркнул, что Крым остается не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса. "Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе. - Ред.), а в Крым они (оккупационная власть. - Ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, какие находятся на материковой Украине", - сказал он.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму.
Помните нашего парня, который разрисовал звезду в мАцкве?Украинский руфер Mustang Wanted ушёл добровольцем на фронт сейчас воюет в Широкино
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МЗС знатно насрал Украине и молчок! Это уже второй серьезнейший прокол на ровном месте от МЗС за полгода. Первый, когда сложили все яйца в корзинку Клинтон.
Барыга еще ни разу не ошибся с назначениями! На кого работаешь, падла?
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Ил-76. Луганск. 2014 год. Напомните, пожалуйста, объявлялся ли тогда в Беларуси траур?
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В Сочи прибило к берегу секретный груз , находившийся в ту-154
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