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Все про:Крым (17827) МИД (3726) ООН (1835) резолюция (126) Чубаров (518)

 Четыре государства бывшего Советского союза почти готовы признать Крым не территорией Украины, -Чубаров. ВИДЕО

По мнению Чубарова, МИД Украины должен провести работу с послами этих стран.

Об этом в эфире "112 Украина" заявил народный депутат (БПП) Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

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"Для меня болезненно, четыре государства бывшего Советского Союза (Армения, Беларусь, Узбекистан и Казахстан), эти четыре государства якобы, если исходить из сути их поступков, можно сказать, что почти готовы признать Крым не территорией Украины. Я имел разговор в МИД Украины, я думаю, что здесь мы должны сделать какие-то очень конкретные действия, как минимум, с послами этих стран. И мы должны более четко и жестко обозначить свою позицию относительно недопустимости такого их поведения", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армения, Беларусь, Казахстан и Узбекистан, проголосовав против резолюции ООН по Крыму, по сути ставят под сомнение суверенитет Украины, - Чубаров. ДОКУМЕНТ

При этом Чубаров подчеркнул, что Крым остается не "серой", а "черной" зоной на фоне Донбасса. "Там есть ОБСЕ, там есть какие-то контакты (на Донбассе. - Ред.), а в Крым они (оккупационная власть. - Ред.) никого не допускают. Мы работаем в Киеве в режиме чрезвычайной деятельности с теми членами Меджлиса, какие находятся на материковой Украине", - сказал он.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму.
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vesik ‏@vesik11 25 дек.
Помните нашего парня, который разрисовал звезду в мАцкве?Украинский руфер Mustang Wanted ушёл добровольцем на фронт сейчас воюет в Широкино


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А что это за прокол с никому не нужным голосованием по Израилю?
МЗС знатно насрал Украине и молчок! Это уже второй серьезнейший прокол на ровном месте от МЗС за полгода. Первый, когда сложили все яйца в корзинку Клинтон.
Барыга еще ни разу не ошибся с назначениями! На кого работаешь, падла?
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ну Армению назвать суверенным государством можно только с большой натяжкой . это скорее Эриванская губерния Российской империи . да и Беларусь ( не в обиду братьям славянам ) тоже уж слишком сильно зависит от Московии . какие выгоды планируют получить от этого среднеазиатские ханства непонятно
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Белорусский партизан ‏@belpartisan 13 ч.13 часов назад
Ил-76. Луганск. 2014 год. Напомните, пожалуйста, объявлялся ли тогда в Беларуси траур?
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