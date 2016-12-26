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 Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ. ВИДЕО

Суд освободил от уголовной ответственности жителя Луганска - бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, мужчина присоединился к террористам с началом боевых действий. Позже, поняв ошибочность своего выбора, ушел от подельников и скрывался на временно оккупированных территориях.

Узнав от семьи о программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею и добровольно сдался украинским правоохранителям.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала информаторскую сеть террористов в районе проведения АТО
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Цей мабуть прав одяг і фарбував траву на газонах.
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этих "исправившихся" необходимо чиповать, как бездомных псов, что бы их сразу было видно. Кто предал единожды предаст ещё.
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А что надо было делать с немцами после второй мировой войны?
Задурить можно практически любого, для того и существую разные пропагандисты: Соловьёв - для "интеллектуалов", Киселёв - для полнейших дебилов, Минаев (передача "Большинство") - для сбивания в стадо...
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Если голова есть на плечах, то не задурят. Отпустили, опять задурят, опять пойдёт к ним. Удобно.
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Даже если не врать, то можно таким образом предоставить факты, что они окажутся ложью или приведут к неправильным выводам.
Киселёв даже, якобы, извинялся, что сначала показал, как студенты защищаются, а потом, как перед этим на них, беззащитных, напали скоты в погонах, он сказал - "Какая разница!"...
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ЭТО и ЕСТЬ структура реальности. Кто сказал, что она состоит из фактов и событий? Выбери любые - будет тебе любая реальность. И всё правда! Для Киселева реальность - его работа, сформировавшая его идеи и оценки. При чем здесь "правда"?
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Информация, подаваемая нам, состоит из "фактов и событий" и комментариев по ним и всего того, что я привёл выше...
Ситуация - в телевизоре пропал звук. На экране убивают кого-то без опознавательных знаков. Наша реакция?
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сейчас это сделать на 100 порядков сложнее, чем во времена второй мировой. Какие тогда были СМИ? Радиоприемник у очень богатых, а у остальных - рупор на столбе. Ну и газеты само собой тоже не у всех. Найти альтернативную точку зрения, докопаться до истины, найти правдивые источники информации, фото/видео доказательства и т.п. было просто невозможно. Сейчас есть интернет, найти можно что угодно, всякие там провайдерские затычки для некоторых сайтов - тоже элементарно обходятся. Найти правду можно, нужно лишь приложить немного усилий. Но куда проще вывалиться на диване и сикелев сам расскажет тебе кто друг, а кто враг. Поэтому отмазка, что их обманули не прокатит, они кроме кремлевской "правды" ничего не хотят слышать, хотя возможность такую имеют (в отличии от упомянутых немцев во 2-ую мировую).
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Надо принимать как данность, что большинство не хочет работать головой, потому и необходимо на государственном уровне осуществлять контрпропаганду. У немцев была программа денацизации, а в Украине нужна программа дерашизации.
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есть такая программа, по ICTV, кажется идет, называется Антизомби. И у ватников как на подконтрольной Украине территории, так и на оккупированной ее части есть возможность ее смотреть как по телеку, так и в интернете. Но их ведь это не заставишь смотреть, там сикелев фарева и без вариантов. Каким еще образом можно контрпропагандить?
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Что, этот тоже на блокпосту стоял? Какие доказательства есть, что оно не убивало наших людей? Какое-то тупое соплежуйство.
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Не может быть столько убийц, иначе они бы убили более 40 тысяч...
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Даже не знаешь радоваться или ещё больше ненавидеть барыгу, ведь отпустят как "непорочного"
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ЭТО и ЕСТЬ вопрос выбора для человека. Даже, если он и не сильно на человека похож. Вопрос нашего выбора - как мы к нему отнесемся. Ясно одно, эмоционально это все оценить сложно, пока не "увидишь, услышишь, поучаствуешь". Рационально проще - "сам себе этот выбор сделал, когда раньше не ушел". Эмоциональная оценка - критерий нашей похожести на людей. Даже, если это "тупое соплежуйство". Нужно только рационально понимать, на что такие способны, если их не занять ...
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КАЦАПСКИЕ ХОЛУИ ОТДАЮТ ХОЗЯЕВАМ КРЫЛАТЫХ Су-35 !!!!

Надеюсь Китайцы с этого корыто что то делают им еще весь дальни васток отбирать ггг

http://fdlx.com/business-world/77431-rossiya-peredela-kitayu-4-istrebiteli-su-35.html
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К стате виликакуй ПУЙЛО продает Боярешник в обход закона как средство для профилактики в автоматах заплатил и купил молодец Кацапы будут дохнуть не от буль а быстрей ))))
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Разведка и должна перейти на другой уровень продажных коцапов меньше на оккупированных территориях чем Украинцев про сто надо работать и все наши там знают каждую падаль



https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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