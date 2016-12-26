 Боевик из Луганска добровольно сдался СБУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на СБУ
, мужчина присоединился к террористам с началом боевых действий. Позже, поняв ошибочность своего выбора, ушел от подельников и скрывался на временно оккупированных территориях.
Узнав от семьи о программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома", он решил воспользоваться ею и добровольно сдался украинским правоохранителям. Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ ликвидировала информаторскую сеть террористов в районе проведения АТО
Ответить
Ответить
Ответить
Задурить можно практически любого, для того и существую разные пропагандисты: Соловьёв - для "интеллектуалов", Киселёв - для полнейших дебилов, Минаев (передача "Большинство") - для сбивания в стадо...
Ответить
Ответить
Киселёв даже, якобы, извинялся, что сначала показал, как студенты защищаются, а потом, как перед этим на них, беззащитных, напали скоты в погонах, он сказал - "Какая разница!"...
Ответить
Ответить
Ситуация - в телевизоре пропал звук. На экране убивают кого-то без опознавательных знаков. Наша реакция?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Надеюсь Китайцы с этого корыто что то делают им еще весь дальни васток отбирать ггг
http://fdlx.com/business-world/77431-rossiya-peredela-kitayu-4-istrebiteli-su-35.html
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
Ответить