EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины, Общество
  18348  173
Материалы по теме:
Все про:война (2702) Россия (64365) Донбасс (11569) коллаборационизм (5)

 "Влево, 135 градусов, на поле стоит п#дарасня. Е#аните, сразу попадете. Укропов накрошили! Орден мне дадут?", - СБУ ликвидировала сеть информаторов боевиков в Торецке. ВИДЕО

СБУ ликвидировала сеть агентов боевиков, которые месяцами системно сливали боевикам информацию о линии нашей обороны в Торецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, украинские спецслужбы выяснили, что координатор сети - бывший офицер украинского МВД Роман Коровин. Он управлял агентурной сетью из оккупированной Горловки.

Большинство задержанных денег за свои услуги не получали.

"Я скучаю за Советским Союзом. Мы жили хорошо. Мама работала на шахте. Отца зарезали, когда мне было два года", - пытается объяснить свои действия одна из информаторов.
Загрузка видео...
Читайте также: Побратимы рассказали, как погибли бойцы 54-й мехбригады, тела которых сегодня забрали у боевиков
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
СБУ ликвидировало, надеюсь после допроса их реально ликвидировали. А если серьёзно таких нужно десантировать без парашута в прифронтовые посёлки, вместо листовок как наглядное пособие остальным свинособакам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лично я за лишение гражданства, конфискацию и принудительное выселение. Но не могу не заметить, что власть тоже виновата. Если бы с начала войны каждый случай такого предательства серьезно наказывался, лет 15-20 с конфискацией, а сам судебный процесс был быстрым - месяц - два и громко освещался, то думаю многие из этой ваты шипели бы себе по кухням, но ничего не делали - своя шкура ближе к телу. А с нашими гуманными судами, да еще по 2-3 года, и наказанием в основном условно - конечно можно и предавать страну. Уроды. И эта вата и наше "гуманное" правительство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этим и таким, как они, никаких амнистий. На из руках кровь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
свет и воду этим скотам за наш счёт подают, ибо власть украиножеров в Украине
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мы жили хорошо. Отца зарезали.... Нет слов... На кол падлу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ДА ПРИСТРЕЛИТЬ ЕЁ СЛУЧАЙНО И ВСЁ !!! НАФИГ ЕЁ КОРМИТЬ НА ЗОНЕ !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Соскучились за совком...По "савецки"их уничтожать...по заветам великого Сталина..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно таких тварей отправлять на Рашку. Никогда ети паскуды деградированные не дадут нам покоя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тільки відрізати голови - інше не допоможе!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цих істот не треба навіть вбивати- живими закапувати в землю!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они просто не боятся, пока суды потом обменяют, вот если шкуру содрать это бы они поняли.или хотя бы лишить гражданства и выкинуть в днр и погранцы что бы потом не пускали за украинской пенсией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только гляньте на эти имбецильно-алигафренские рожи. Типичные кацапы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я скучаю за Советским Союзом. Мы жили хорошо. Отца зарезали, когда мне было два года"
No comments
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
СБУ только под НГ работает? Складывается впечатление, что это разовый рейд выявил столько наводчиков-предателей. Но стреляют то каждую ночь уже 3 года!
Зарплату вы, СБУшники, получаете каждый месяц. А значит таких тварей необходимо постоянно отслеживать и садить!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что нормальное могло родиться от дерьма,которое навезли сюда после Голодомора и после войны ? Сейчас потомки этих ублюдков живут в Украине и продолжают ненавидеть не только эту страну в которой их произвели на свет Божий но и...Россию,куда некоторая часть
сбежала обгадившись после того,как освободили такие города как Славянск,Краматорск,Константиновку и тот же Дзержинск-Торецк так как кто-то стоял на блокпостах,кто-то успел побеспредельничать похуже,но посчитали более безопасным сдрыснуть на любимую рассею!И теперь воют как им там хреново:работы нет,отношение к ним "аборигенов" мягко говоря,весьма и весьма,сплошное пьянство,жратва-говно...
И вот сидит такая лахудра,получающая украинскую пенсию,работающая и жалуется,как её сыночку в этой рассее тяжело и он не доедает,спивается,однако срётся(слава Богу) вернутся!
И вы думаете для этой суки когда-нибудь эта земля станет родной и близкой?
Этот,так называемый," народ Донбасса "-деграданты без роду и племени ненавидящие Украину,где родились,выросли,налупили такого же ...себе подобного ...и не нужные на россии,не нужные даже своим дальним родственникам в Мордоре!
И когда,глядя в эти пустые глаза задаёшь вопрос:"Что тебе,сука не хватало,тебе кто-то мешал разговаривать на русском,тебя притесняли,в чём-то ограничивали?" В ответ блеяние,как и от этой старой суки про то,как было хорошо раньше,нам не нужны европы-америки и т.д. Нет,только граница,стена,визовый режим,жёсткий закон о коллаборационизме,поражение в правах заслуживающим и максимально-"чемодан-вокзал-на все четыре стороны"! А по другому без ассенизации-дезинфекции,увы-никак!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот такие самые опасные, одно дело за деньги сливать инфу, другое дело идейные как эти. Такие и после тюрмы не исправятся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По словам сотрудника спецслужбы, в ходе проверки оказалось, что статус переселенца был даже у работников «органов власти» ОРДЛО и боевиков, которые, тем не менее, ни разу не въезжали на подконтрольную Украине территорию.
В СБУ отдельно отметили, что в самопровозглашенных «республиках» действуют посредники, которые обещают за 2-5 тыс. грн обещают обеспечить фиктивную регистрацию и статус переселенца вне очереди, и посоветовали не пользоваться услугами «решал», поскольку это, мол, только приведет к трате денег.пока мы их будет кормить до тех пор они будут работать на сепаров и скучать по ссср
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Києві теж можна порішати про закордонний паспорт длдя кримчан(((( от так і кому війна кому бабло
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сделайте доброе дело каждого убитого и вот такие видео Топольской посылайте почтой и каждый раз на её страницу добавляйте !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто знає як - створіть петицію про позбавлення громадянсва за такіі подібні випадки- думаю люди підтримають
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Карати кацапське бидло на місці по законах військового часу. І досить гратися в гуманізьм з зрадниками і ворогами України
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиоты спившиеся. "Хочу как раньше , мама работала на шахте, папу зарезали когда мне было 2 года"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше бы дома у себя поубирали и ремонт какои то сделали, гнидье блохастое. За чем они это делают? Да все просто, они никто , а тут вдруг почувствовали себя важными персонами которые решают судьбу о гибели украинских солдат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
набирают базу для обмена. 700 человек. никто из них не будет сидеть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таких пусть меняют только предварительно пенсий и гражданства лишат, ну изжить им в горловке не стоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КАЦАПСКИЕ ХОЛУИ ОТДАЮТ ХОЗЯЕВАМ КРЫЛАТЫХ Су-35 !!!!




Надеюсь Китайцы с этого корыто что то делают им еще весь дальни васток отбирать ггг

http://fdlx.com/business-world/77431-rossiya-peredela-kitayu-4-istrebiteli-su-35.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
счастливые обладатели лишней хромосомы...нужно использовать таких как обменный материал для освобождения украинских людей с плена лугандонцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПУТЛИР КАРЛОВИЧ КРАСАВА

ТЕПЕРЬ Боярышника" БУДЕТ В АВТОМАТАХ ПРОДОВАТЬСЯ ТРАВЯ КАЦАПОВ ЭТО КЛАССНО!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Які вони всі страшні, опухші, беззубі та криві. Якісь люмпени. Ніщук правду казав, про донбасню та те, що вони генетичне сміття. Грубо звичайно, але правда. Шкода що не розстріляли цих бабок,тьольок та мужиків, які ненавидять Україну та українців але регулярно отримують пенсії, соц виплати та скуповуютсья в українських магазинах і жруть українські продукти. Унікальні довбойоби.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Торнадовцев" пересажали за то, что вот с такими гнидами в подвалах проводили уроки патриотизма. Заходи сепар, а выползал патриот до мозга костей, пусть даже и со сломанными костями. А этих обменяют по схеме 1 : 50
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меня бесит, когда пишут донбасские, даунбасские, нет красивых женщин (полный бред). Такая ситуация всюду там, куда массово завозили рабсилу из Московии. Это и Харьков ( проедьте в харьковском такси и поговорите с водилой, да и один Гепа чего стоит), Запорожье, Днепр, Александрия. Всюду, где есть потомки тех завезенцев такая ситуация. На Донбассе ситуация гипертрофированная потому, что туда завезли в свое время очень много угро-финнов. Что делать? Для Донбасса: жесткая фильтрация, принудительная высылка в Кацапстан, паспорт негражданина оставшимся, безусловное лишение права голоса всех, кому за 60.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Господа" А знаете,что интересно?
ВОт когда я,публикую посты о том,что необходимо полностью закрыть динию разделения и САМОЕ ВАЖНОЕ,прекратить ЛЮБОЕ перемещение с оккупированными территориями,меня.....банят!! То есть,на цензоре,ватага Липецких Засранцев,делает свое черное дело,под прикрытием ЛЮБВИ к Украине.
Это ЛЮБОВЬ? Кормить,поить,обогревать вот всю эту сволочь...любовь к Украине?
А там,в прифронтовой зоне,должно быть блокировано ВСЕ!!!!
В том числе,любые переговоры по сотикам. И хер на них сволочей!
Жизни украинских солдат важнее!!!
Речь не только про Лугандонию,но и про Крым! Про все территории прилегающие к фронту.
Никаких поставок туда быть не может. Это предательство.
Вы не обратили внимание какая тишина,по поводу электроэнергии в Крым?
А ларчик просто открывается,новых энергоносителей из РФ в Крым нету. Но и перебоев нет.
Сами с трех раз угадаете или подсказать?
А сколько за тепло,воду,электроэнергию,задолжала Лугандония? Никому не интересно?
Но самое важное,кто за эту халяву платит? ВСЕ МЫ!!!! Тарифами повышенными.
каждый из нас.
И,что будет с этими пособниками сепаратистов? Как в России с ними поступают? Какие сроки им дают? А здесь? Понять и простить? Это вы матерям и женам убитых скажите. Детям их в глаза посмотрите. А потом еще раз подумайте,что каждый из нас может сделать.
А то комбаты там,что-то обещали и сдулись! А эти шляются. И звонят,звонят,звонят.
Своим! А мы для них чужие. Только вот пенсию им платить не забывайте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какие сотики, о чем ты говоришь? У меня братан в АТО в районе Горловки находился, так говорил подключаешь обычный тюнер Т2 через сетку (антенну) и вуаля - все сепарские каналы у тебя в телевизоре на ровне с украинскими. И это все на нашей территории происходит, наша страна не может или не хочет даже это дерьмо заблокировать, которое делает и без того дебильных ватников на Донбассе еще более дебильными отморозками узкого мира.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина,даже не хочет вводить визовой режим со страной-агрессором.
Не говоря уже про полную блокаду всей границы!
Это.....хохлизм!!!
Пока украинцы гибнут на фронте (которого нет официально),эта сволочь делает бабло.
Ну соберите всех этих информаторов,отвезите на КПВВ и пинками в ту сторону,предварительно отобрав паспорта.
Еще лучше,арест и в списки на обмен! Опять же,паспорта изьять.
Их там примут и обогреют (за счет украинцев,не забыли кто поставки делает?),а вот назад им дорога будет закрыта.
Как можно больше арестовывать информаторов (шпионов по простому) и в списки!
Всех их в списки на обмен. А до обмена,пусть в тюрьме посидят.
И никаких на волю. Только туда их всех,откуда они,попрутся потом в Россию.
Мечтали о камнях с неба? Получите камень из-за пазухи.
Они не наши и никогда ими не будут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не хохлизм, а зрада Парашенко!
Майдан и народ требовали одно, а он всех предал и сделал по другому!
Ни одно требование Майдана не выполнено! И как это исправит все знают, а вот тут уже можно говорить о хохлизме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зато у меня через Т2 наши украинские каналы хер словишь, хотел бабульке своей хоть какое-то ТВ сделать, а румынские берутся в отличном качестве без какой-либо антены)) Это на юге Укераины
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот биомусор -результат умственной кастрации ,проведенной мацковским ТВ. Мерзавцы грезят "союзом",которого никогда не было и совершенно НЕ ПОНИМАЮТ .что миллиардер ху и ло , вместе с подельниками, возвращать ТАКОЙ СОЮЗ не собираются.....Империю -ДА!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Точно так же все передвижения дыровских банд и техники фиксируется. Известны все точки, где спрятана техника. В Донецке любое появление военной машины орков на улицах, через минуту уже становится известным там, где надо. Достаточно заглянуть в твиттер. И это только видимая часть айсберга. Также, известны ВСЕ точки, откуда ведутся арт. обстрелы по украинским позициям. Думаю, и координаты имеются с точностью до метра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот смотришь на эти ипальники и панимаешь..это тупиковая ветвь эволюции!
Ну вот зачем эти недолюди нужны стране!!!??????
Лишить гражданства и отпустить за поребрик!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Оговариваюсь сразу - текст покажется для очень многих из вас неоднозначным. Кое-кто начнет в меня тапки бросать, обвиняя во всех семи смертных грехах. Нет у меня никакого злорадства. Есть лишь печаль и недоумение: доколе? Вопрос этот я вынесу в конец публикации, а пока - по сути.
Ту-154 с кучей пропагандистов «Русского мира» не мог не упасть. Не мог не упасть именно в море. Потом что, только вода смывает скверну. Только вода уничтожает Зло. Недаром в старину ведьм топили. Недаром все нечистое бросается в воду. Ансамбль песни и пляски Александрова, он куда летел? Говорят, в Сирию, выступать перед «русскими витязями». Оставим в стороне сам факт моральной поддержки летчиков, которые кассетными бомбами убивают там детей; техников, которые подвешивают эти бомбы к самолетам; операторам электронных систем, которые наводят эти самолеты на цель или солдатикам, которые охраняют аэродромы от «супостата».

Но люди, вдумайтесь: эти плясуны и певцы должны были выступать в Алеппо! Там еще улицы не просохли от крови женщин и детей, убитых асадовской солдатней. И вот они летели плясать на этой крови!
А еще этот ансамбль отличился исполнением гимна "Вежливые люди" в Лужниках. Гимн подлецам, которые спокойно и деловито спарывают честь гордость любого нормального офицера - погоны и знаки различия. И едут убивать в чужую страну. По крики платных журналистов по вызову "ихтаменту".
А кто же с ансамблем? А его сопровождает съемочная группа телеканала «Звезда». Это именно те «журналисты», которые, по заказу Кремля лгали настолько страшно и цинично, что иногда у нормального человека ступор наступал. Это они (не просто некий безликий «телеканал», а именно эти конкретные люди) придумали изнасилованных беременных старушек, вырубленные под корень березки в Украине, уничтоженных снегирей; операции с монтажной пеной...
Это они, глядя в камеру стеклянными глазами все видевших путан, рассказывают россиянам о том, как подлые западные журналисты залили улицы Алеппо куриной кровью, чтобы обвинить Россию в зверствах; как жители Алеппо специально обсыпают пылью своих детей, чтобы выдать их за жертв бормбардировок.
Чем знаменит Вадим Денисов, журналист Первого канала, напомнить? Да, это именно он в составе съемочной группы летом 2014 года из-под Луганска вещал о страшных «бандеровцах» и карателях», которые идут резать православно-русскоязычных младенцев. Это та самая группа, которая незаконно проникла на территорию суверенной страны; которая по глупости своей и самонадеянности попала под минометный обстрел. Это тот самый Денисов, который почти три года рассказывал об «укро-фашистах», агитируя русский люмпен идти убивать. Сколько на его черной совести людских жизней?
А вот Павел Обухов. Журналист «Звезды». Тот самый, который рассказывал обалдевшему миру о том, как украинские «каратели», выходя из Дебальцево зимой 2015 года, прикрывались живым щитом из насильно мобилизованных безоружных солдатиков. Он много чего интересного выдумал, этот Обухов. Говорят, когда менее циничные и продажные коллеги упрекали его в том, что выдумки его, мягко говоря, вызывают ступор, Паша только заразительно смеялся. И знаете, что самое страшное? Он ведь сичтал, что лгать - это хорошо. Что в этом нет ничего «такого». Типа все лгут, почему бы и мне не заработать на лжи немного тетрадрахм?
Теперь он уже там - перед престолом Вышнего, объясняет, что в его вранье ничего личного - только способ заработать на квартиру и машину. Расскажет и о куриной крови, и о пыли, и о том, сколько ему платили за эту мерзость.
Среди тех, кто отправился на суд Божий - Елизавета Глинкина, известная путинская лизоблюдка. «Доктор Лиза». Это она прикрывала путинские «гуманитарные конвои» на Донбассе. Это она возила боевикам патроны и бинты, снаряды и тушонку, водку и аспирин, шприцы и пятнистые штаны. Это она рассказывала о том, что санкции против России несправедливы, ибо «ихтамнет».
Теперь Лиза расскажет обо всем этом у престола Вышнего.
Не было на борту того самолета невинных овечек. Все они, приняв в компании на грудь 200 граммов с прицепом, хвалились своими подвигами и называли себя «солдатами Родины». Все они - в крови. В большой крови. Ибо не было бы ни Мильчакова, ни Павлова-«Мотороллы», ни «Бабая», ни «Гиви», если бы не пропаганда; если бы не ложь. Ложь, ложь, ложь - главное самое страшное оружие Кремля. Не танки и не «Искандеры» - перо и микрофон.
Они - солдаты информационно-пропагандистской войны. Все до единого. Доктор Геббельс тоже не стрелял в детей и не травил газами евреев в концлагерях. Но разве он не был преступником? Разве не преступники те, кто вот такие сирийские фото выдает за детей, пострадавших на Донбассе от "украинских карателей"?Мне бросят упрек: о мертвых либо хорошо, либо ничего. Позвольте возразить. Это очередная лживая сентенция, придуманная негодяями. На самом деле знаменитое выражение, автором которого был древний политик и поэт из Спарты Хилон звучит иначе: «О мертвых либо хорошо, либо ничего КРОМЕ ПРАВДЫ». А правда в том, что российский самолет с почти сотней пропагандистов на борту в день, когда в Антиохийская (Сирийская) православная Церковь празднует Рождество Господне, канул в воду. Скверна упала в воду на Рождество. Детей погибших жалко? Мне тоже. Но есть один маленький нюанс: еще вчера дети те хвастались своими «крутыми родителями». Гордились ими. Гордились именно тем, чем их отцы занимались<...>
Павло ПРАВЫЙ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Oleh Yermokhin
1 год ·

Якщо хтось не зрозумів.
Вчора відбулася не аби яка перемога, в інформаційній війні з РФ.
Цілий рік, ворожий агітпроп вкидав мільйони долярів в "пісні на вокзалі" і в іншу "братську" лабуду. Вкидав на стільки успішно, що навіть російська "опозиція" свято повірила в те що ми готові "панять і прастіть".
А тут, тидижь! Цілий ансамбль імені пісні і пляски утоп. А українці радіють))
Всьо. Плакали Вофкіни дєнюжки
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
даунбасо-генетические отбросы - в биореактор !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
и что теперь их еще кормить за бюджетные бабки на киче ?
хоть говорите куда писать, малявы начиркаем, чтобы их пайка перепадала хоть "честным" ворам которые сидят за дело... а этих надо в землю сразу, там от них будет больше толку....
надо прерыввать генетические цепи таких уродов.
они хотят в совок ? совок давно похоронен. им туда же дорога...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну почему кормить на шару? Есть места где можно ударно трудиться.
 показать весь комментарий
Ответить
 
перевоспитать можно .....как в послевоенной Германии, когда зомбированное фашистской пропагандой население заставили ( голыми руками ) перезахоронить жертв режима...это для "упоротого" населения, а для предателей - публичный суд и справедливое наказание (если повезет и довезут)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жуть.
И этот конченный кампост хотят впихнуть обратно в Украину????
На ранней стадии конфликта,еще можно было совершать какие-то маневры,по возвращению этих территорий.Сегодня уже поздно.Организм поражен вирусом ненависти.
Эти питекантропы что не знали что творят,наводя на наши позиции??
Они убийцы,в УК есть статья....покушение на убийство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони ненавидять все українське усіма хромосомами,а МінСтець їм вишку з українськими каналами вже аж на 90 метрів підняв...ше метрів 200 і вони полюблять Україну?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в каком поколение они украинцы интересно,скорее всего предков этих завезли в 30-50х,или они сами при совке из мухосранска приехали вот твари и скучают,в КЗ таких тоже море
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гасите уже на месте етих перевертнив, ну не будет от них людины и после 5, 7 или 20 лет отсидки, типичные представители рюске мира - будет вредить стране проживания , получать благо то неё же и только платонически любить рассею - их надо гасить на месте, и всё.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А втому то й проблема, що як крисьчанам, так і донбасянам потрібна навіть не рф. Вони мріють про ссср. Тупим недоумкам здається що в Ерефії досі соціалізм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Хочу что би било как раньше", - ця тупа істота навіть не здатна зрозуміти, що після того що вони натворили, "как раньше" вже ніколи не буде. Не буде не те що ніякого СеРеСеРе, а України попередньої вже не буде. Не буде толеантності і демократії, будуть жорстокі п..здюлі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
При осуждении по определённым статьям необходимо автоматическое лишение гражданства.
Записать это в Конституции и принять закон!
Пусть в ссср обращаются потом за гражданством, когда выйдут!
 показать весь комментарий
Ответить
 
я бачу тут один вихід-привселюдний розстріл і тоді гниди будуть боятися інакшого виходу немає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
для тех у кого в голове колбаса по 2.60 рекомендую их ссылать на исправительные работы в Черкассы на химию
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 Облако тегов
авиакатастрофа авто Антитеррористическая операция армия боевик боевые действия Грицак Василий ГСЧС Донбасс Донецкая область жертвы Израиль Киев Крым Минобороны РФ Нацполиция Нетаньяху обстрел Одесская область ООН пожар потери резолюция Россия самолет СБУ Сирия смерть Совбез ООН терроризм
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти