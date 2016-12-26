 "Влево, 135 градусов, на поле стоит п#дарасня. Е#аните, сразу попадете. Укропов накрошили! Орден мне дадут?", - СБУ ликвидировала сеть информаторов боевиков в Торецке. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ
со ссылкой на ТСН
, украинские спецслужбы выяснили, что координатор сети - бывший офицер украинского МВД Роман Коровин. Он управлял агентурной сетью из оккупированной Горловки.
Большинство задержанных денег за свои услуги не получали.
"Я скучаю за Советским Союзом. Мы жили хорошо. Мама работала на шахте. Отца зарезали, когда мне было два года", - пытается объяснить свои действия одна из информаторов. Читайте также: Побратимы рассказали, как погибли бойцы 54-й мехбригады, тела которых сегодня забрали у боевиков
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Зарплату вы, СБУшники, получаете каждый месяц. А значит таких тварей необходимо постоянно отслеживать и садить!
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сбежала обгадившись после того,как освободили такие города как Славянск,Краматорск,Константиновку и тот же Дзержинск-Торецк так как кто-то стоял на блокпостах,кто-то успел побеспредельничать похуже,но посчитали более безопасным сдрыснуть на любимую рассею!И теперь воют как им там хреново:работы нет,отношение к ним "аборигенов" мягко говоря,весьма и весьма,сплошное пьянство,жратва-говно...
И вот сидит такая лахудра,получающая украинскую пенсию,работающая и жалуется,как её сыночку в этой рассее тяжело и он не доедает,спивается,однако срётся(слава Богу) вернутся!
И вы думаете для этой суки когда-нибудь эта земля станет родной и близкой?
Этот,так называемый," народ Донбасса "-деграданты без роду и племени ненавидящие Украину,где родились,выросли,налупили такого же ...себе подобного ...и не нужные на россии,не нужные даже своим дальним родственникам в Мордоре!
И когда,глядя в эти пустые глаза задаёшь вопрос:"Что тебе,сука не хватало,тебе кто-то мешал разговаривать на русском,тебя притесняли,в чём-то ограничивали?" В ответ блеяние,как и от этой старой суки про то,как было хорошо раньше,нам не нужны европы-америки и т.д. Нет,только граница,стена,визовый режим,жёсткий закон о коллаборационизме,поражение в правах заслуживающим и максимально-"чемодан-вокзал-на все четыре стороны"! А по другому без ассенизации-дезинфекции,увы-никак!
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В СБУ отдельно отметили, что в самопровозглашенных «республиках» действуют посредники, которые обещают за 2-5 тыс. грн обещают обеспечить фиктивную регистрацию и статус переселенца вне очереди, и посоветовали не пользоваться услугами «решал», поскольку это, мол, только приведет к трате денег.пока мы их будет кормить до тех пор они будут работать на сепаров и скучать по ссср
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Надеюсь Китайцы с этого корыто что то делают им еще весь дальни васток отбирать ггг
http://fdlx.com/business-world/77431-rossiya-peredela-kitayu-4-istrebiteli-su-35.html
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ТЕПЕРЬ Боярышника" БУДЕТ В АВТОМАТАХ ПРОДОВАТЬСЯ ТРАВЯ КАЦАПОВ ЭТО КЛАССНО!!!
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ВОт когда я,публикую посты о том,что необходимо полностью закрыть динию разделения и САМОЕ ВАЖНОЕ,прекратить ЛЮБОЕ перемещение с оккупированными территориями,меня.....банят!! То есть,на цензоре,ватага Липецких Засранцев,делает свое черное дело,под прикрытием ЛЮБВИ к Украине.
Это ЛЮБОВЬ? Кормить,поить,обогревать вот всю эту сволочь...любовь к Украине?
А там,в прифронтовой зоне,должно быть блокировано ВСЕ!!!!
В том числе,любые переговоры по сотикам. И хер на них сволочей!
Жизни украинских солдат важнее!!!
Речь не только про Лугандонию,но и про Крым! Про все территории прилегающие к фронту.
Никаких поставок туда быть не может. Это предательство.
Вы не обратили внимание какая тишина,по поводу электроэнергии в Крым?
А ларчик просто открывается,новых энергоносителей из РФ в Крым нету. Но и перебоев нет.
Сами с трех раз угадаете или подсказать?
А сколько за тепло,воду,электроэнергию,задолжала Лугандония? Никому не интересно?
Но самое важное,кто за эту халяву платит? ВСЕ МЫ!!!! Тарифами повышенными.
каждый из нас.
И,что будет с этими пособниками сепаратистов? Как в России с ними поступают? Какие сроки им дают? А здесь? Понять и простить? Это вы матерям и женам убитых скажите. Детям их в глаза посмотрите. А потом еще раз подумайте,что каждый из нас может сделать.
А то комбаты там,что-то обещали и сдулись! А эти шляются. И звонят,звонят,звонят.
Своим! А мы для них чужие. Только вот пенсию им платить не забывайте.
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Не говоря уже про полную блокаду всей границы!
Это.....хохлизм!!!
Пока украинцы гибнут на фронте (которого нет официально),эта сволочь делает бабло.
Ну соберите всех этих информаторов,отвезите на КПВВ и пинками в ту сторону,предварительно отобрав паспорта.
Еще лучше,арест и в списки на обмен! Опять же,паспорта изьять.
Их там примут и обогреют (за счет украинцев,не забыли кто поставки делает?),а вот назад им дорога будет закрыта.
Как можно больше арестовывать информаторов (шпионов по простому) и в списки!
Всех их в списки на обмен. А до обмена,пусть в тюрьме посидят.
И никаких на волю. Только туда их всех,откуда они,попрутся потом в Россию.
Мечтали о камнях с неба? Получите камень из-за пазухи.
Они не наши и никогда ими не будут.
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Майдан и народ требовали одно, а он всех предал и сделал по другому!
Ни одно требование Майдана не выполнено! И как это исправит все знают, а вот тут уже можно говорить о хохлизме.
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Ну вот зачем эти недолюди нужны стране!!!??????
Лишить гражданства и отпустить за поребрик!
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Ту-154 с кучей пропагандистов «Русского мира» не мог не упасть. Не мог не упасть именно в море. Потом что, только вода смывает скверну. Только вода уничтожает Зло. Недаром в старину ведьм топили. Недаром все нечистое бросается в воду. Ансамбль песни и пляски Александрова, он куда летел? Говорят, в Сирию, выступать перед «русскими витязями». Оставим в стороне сам факт моральной поддержки летчиков, которые кассетными бомбами убивают там детей; техников, которые подвешивают эти бомбы к самолетам; операторам электронных систем, которые наводят эти самолеты на цель или солдатикам, которые охраняют аэродромы от «супостата».
Но люди, вдумайтесь: эти плясуны и певцы должны были выступать в Алеппо! Там еще улицы не просохли от крови женщин и детей, убитых асадовской солдатней. И вот они летели плясать на этой крови!
А еще этот ансамбль отличился исполнением гимна "Вежливые люди" в Лужниках. Гимн подлецам, которые спокойно и деловито спарывают честь гордость любого нормального офицера - погоны и знаки различия. И едут убивать в чужую страну. По крики платных журналистов по вызову "ихтаменту".
А кто же с ансамблем? А его сопровождает съемочная группа телеканала «Звезда». Это именно те «журналисты», которые, по заказу Кремля лгали настолько страшно и цинично, что иногда у нормального человека ступор наступал. Это они (не просто некий безликий «телеканал», а именно эти конкретные люди) придумали изнасилованных беременных старушек, вырубленные под корень березки в Украине, уничтоженных снегирей; операции с монтажной пеной...
Это они, глядя в камеру стеклянными глазами все видевших путан, рассказывают россиянам о том, как подлые западные журналисты залили улицы Алеппо куриной кровью, чтобы обвинить Россию в зверствах; как жители Алеппо специально обсыпают пылью своих детей, чтобы выдать их за жертв бормбардировок.
Чем знаменит Вадим Денисов, журналист Первого канала, напомнить? Да, это именно он в составе съемочной группы летом 2014 года из-под Луганска вещал о страшных «бандеровцах» и карателях», которые идут резать православно-русскоязычных младенцев. Это та самая группа, которая незаконно проникла на территорию суверенной страны; которая по глупости своей и самонадеянности попала под минометный обстрел. Это тот самый Денисов, который почти три года рассказывал об «укро-фашистах», агитируя русский люмпен идти убивать. Сколько на его черной совести людских жизней?
А вот Павел Обухов. Журналист «Звезды». Тот самый, который рассказывал обалдевшему миру о том, как украинские «каратели», выходя из Дебальцево зимой 2015 года, прикрывались живым щитом из насильно мобилизованных безоружных солдатиков. Он много чего интересного выдумал, этот Обухов. Говорят, когда менее циничные и продажные коллеги упрекали его в том, что выдумки его, мягко говоря, вызывают ступор, Паша только заразительно смеялся. И знаете, что самое страшное? Он ведь сичтал, что лгать - это хорошо. Что в этом нет ничего «такого». Типа все лгут, почему бы и мне не заработать на лжи немного тетрадрахм?
Теперь он уже там - перед престолом Вышнего, объясняет, что в его вранье ничего личного - только способ заработать на квартиру и машину. Расскажет и о куриной крови, и о пыли, и о том, сколько ему платили за эту мерзость.
Среди тех, кто отправился на суд Божий - Елизавета Глинкина, известная путинская лизоблюдка. «Доктор Лиза». Это она прикрывала путинские «гуманитарные конвои» на Донбассе. Это она возила боевикам патроны и бинты, снаряды и тушонку, водку и аспирин, шприцы и пятнистые штаны. Это она рассказывала о том, что санкции против России несправедливы, ибо «ихтамнет».
Теперь Лиза расскажет обо всем этом у престола Вышнего.
Не было на борту того самолета невинных овечек. Все они, приняв в компании на грудь 200 граммов с прицепом, хвалились своими подвигами и называли себя «солдатами Родины». Все они - в крови. В большой крови. Ибо не было бы ни Мильчакова, ни Павлова-«Мотороллы», ни «Бабая», ни «Гиви», если бы не пропаганда; если бы не ложь. Ложь, ложь, ложь - главное самое страшное оружие Кремля. Не танки и не «Искандеры» - перо и микрофон.
Они - солдаты информационно-пропагандистской войны. Все до единого. Доктор Геббельс тоже не стрелял в детей и не травил газами евреев в концлагерях. Но разве он не был преступником? Разве не преступники те, кто вот такие сирийские фото выдает за детей, пострадавших на Донбассе от "украинских карателей"?Мне бросят упрек: о мертвых либо хорошо, либо ничего. Позвольте возразить. Это очередная лживая сентенция, придуманная негодяями. На самом деле знаменитое выражение, автором которого был древний политик и поэт из Спарты Хилон звучит иначе: «О мертвых либо хорошо, либо ничего КРОМЕ ПРАВДЫ». А правда в том, что российский самолет с почти сотней пропагандистов на борту в день, когда в Антиохийская (Сирийская) православная Церковь празднует Рождество Господне, канул в воду. Скверна упала в воду на Рождество. Детей погибших жалко? Мне тоже. Но есть один маленький нюанс: еще вчера дети те хвастались своими «крутыми родителями». Гордились ими. Гордились именно тем, чем их отцы занимались<...>
Павло ПРАВЫЙ
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1 год ·
Якщо хтось не зрозумів.
Вчора відбулася не аби яка перемога, в інформаційній війні з РФ.
Цілий рік, ворожий агітпроп вкидав мільйони долярів в "пісні на вокзалі" і в іншу "братську" лабуду. Вкидав на стільки успішно, що навіть російська "опозиція" свято повірила в те що ми готові "панять і прастіть".
А тут, тидижь! Цілий ансамбль імені пісні і пляски утоп. А українці радіють))
Всьо. Плакали Вофкіни дєнюжки
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хоть говорите куда писать, малявы начиркаем, чтобы их пайка перепадала хоть "честным" ворам которые сидят за дело... а этих надо в землю сразу, там от них будет больше толку....
надо прерыввать генетические цепи таких уродов.
они хотят в совок ? совок давно похоронен. им туда же дорога...
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И этот конченный кампост хотят впихнуть обратно в Украину????
На ранней стадии конфликта,еще можно было совершать какие-то маневры,по возвращению этих территорий.Сегодня уже поздно.Организм поражен вирусом ненависти.
Эти питекантропы что не знали что творят,наводя на наши позиции??
Они убийцы,в УК есть статья....покушение на убийство.
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Записать это в Конституции и принять закон!
Пусть в ссср обращаются потом за гражданством, когда выйдут!
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