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 "Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков. ВИДЕО

Бюджет Министерства внутренних дел на 2017 год является удовлетворительным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на странице МВД в Facebook.

В частности, по словам министра, денежное обеспечение ГСЧС на 2017 год является прогрессивным и предусматривает расходы в сумме 3878,8 млн грн, что на 1431,5 млн грн больше, чем в прошлом году.

"Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен", - отметил Аваков.

Государственная миграционная служба, Нацгвардия и Госпогранслужба, по его мнению, получили бюджет для развития и роста.

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"Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу следующего года - это обеспечение выдачи индивидуальных ID-карт, которые придут на замену старым паспортам", - отметил Аваков.

Относительно Госпогранслужбы, то, по его мнению, уровень финансирования на 2017 год позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.

"Пункты пропуска мы оснастили современными системами, которые интегрированы с системами Интерпола, Европола и нашими базами. Наша граница не должна быть проходным двором и должна отсекать преступников", - подчеркнул глава МВД.

По словам министра, чтобы обеспечить динамику заработной платы, которую будут получать переподготовленные офицеры полиции, дополнительное финансирование в размере 3 млрд грн потребуется Национальной полиции Украины.

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"Мы на эту тему говорили с Премьер-министром и депутатскими фракциями. Поэтому я думаю, что от того, какое развитие будет иметь бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов", - добавил Аваков.

Он отметил, что бюджет также позволит до июля 2017 года завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.

"По всей системе МВД, а это около 360 тысяч человек, мы имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год", - подытожил он.

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дак вот кому все деньги на мусоров охраняющих ворюг у власти а на армию нет на квартиры и компенсации героям погибшим в ато нет ничего все мусорам сабаков охраняющим замки воров от власти все мусорам и пйокуйоам югик алкаша - да мерзкая морда у етого сабакова
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Это, наверное, бюджет развития аваковского кошелька?
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А как по другому на фоне мазов , собранных на предприятии первого !)
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Не в тот мусор деньги вложили .Во Львове не знают что делать с мусором, а в мвд с деньгами.
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МВД в первую очеред профинансируйте, кто знает, насколько хватит терпения у украинского народа,да?!
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" Бюджет Министерства внутренних дел на 2017 год является удовлетворительным."

Верю. Наверное и на текущий год бюджет был не хилый. У Авакова морда уже, как жопа - в монитор не влезает..
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Сегодня прокремлевская сука грыцак, главарь ФСБУ, заявила что передаст в одностороннем порядке 15 боевиков лднр.
В связи с этим призываю наших бойцов-в плен не брать!
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Они их по возможности и бьют прям там, не отходя от кассы как говорят. их там наваляли за эти дни ,,мама не горюй,, морги забиты и вывозят в рашку прямым ходом.
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Прикольно а СБУ не хватает интересен принцип по которому идет финансирование
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Стесняюсь спросить - А сколько еще будет экспериментов с развитием и прогрессом? Есть шанс дожить?
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Дважды несудимый тоже в мусарню не мало вкладывал но это его не спасло.Ушел сам и мусор частично забрал с собой который смог унести.
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Я просто обожаю цензор из-за комментариев. "Мусора - плохие, набирают туда всяких". Хорошо, вывод в таком случае у человека разумного - создать мотивацию,, чтоб в МВД шли высокоморальные профессионалы. А как? Поднять зарплату, все-таки капитализм...
И сразу: "За ЧТО им зарплату поднимать? "
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Всем не угодишь. Надо просто своё дело делать.
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Он и делает, пилит бюджетные деньги, сколько ещё примеров надо...
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Аваков реально надоел уже,куда уехали грузины,хоть кто то нормальный был в стране.
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"По всей системе МВД, а это около 360 тысяч человек, мы имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год"

Германия - численность полиции 250 000 (насселение 82 млн.)
Франция - численность полиции 220 000 (насселение 66 млн.)
Украина - численность сотрудников "системы мвд" 360 000 (насселение 45 млн.)
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Боюсь- бюджет придется урезатью И намного. Не знаю- как именно МВД пострадает, правда. А вот эту заяву- ко всеобщему вниманию, от Ходорковского. А он кто? А он- человек Ротшильда:

Такую реакцию российского оппозиционера вызвал призыв Бирюкова нести «Боярышник» под посольство РФ в Киеве в связи с крушением самолета Ту-154:
«К нашим таким я привык и не обращаю внимания - прислуга авторитарных режимов вынуждена обходиться не только без чести, но и без ума», - отметил Ходорковский.
Однако, продолжил он, «предпочитаю верить, что здесь мы имеем дело с платным кремлевским провокатором».
Также Ходорковский добавил, что начал блокировать некоторых украинских подписчиков: «Не хочу общаться с такими людьми».(с)
Это я к тому, что щас кое-что начнется, как я, несколькими страничками ниже- и предположил.
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Преступник и вор во главе МВД, дивная у нас страна.....
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При том проворовался ни один раз и публично, а реакции у пети ни какой!
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МАЗики для благородного дела приспособленны ,пожары тушить.
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Сам себя не похвалишь,что оплеванный ходишь.
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Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса полицейского государства
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Зарплата у полиции должна быть высокой,это без вариантов,они рискуют жизнью и как мы видим могут не вернуться домой с дежурства,но и спрос должен быть,особенно с руководства,те,кто прикрывают расстрел полиции в Княжичах,должны слететь со своих постов,а не делать заявления.
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"Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков.
Теперь ещё больше полицейских настреляют и рынков подожгут, разрушат, отожмут.
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Это единственные цепные псы которых феодалы кормят и то за счет медицины, науки и образования... А если сравнить технику в АТО и этих цепных пидаров так вообще писец!

А вот кто пробовал вызвать это быдло на кражу или при нападении бандюков тот знает сколько от них толку...
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Вот так по финансированию и узнается , какая власть в стране, сильной стране нужна сильная армия, ворам - внутренние войска ,чтоб от народа защитили.
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И в Одессе та же картина: на каждом углу такие салоны с закрытыми яркой рекламой окнами и затемненными залами. Был хлебный магазин - стал салон. Была библиотека - стал салон.... и так далее... Это же кто и с кем борется???
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Это было видно с момента Княжичей. Достаточно откровенно. Что- огорчает.
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Убийство в Княжичах таки сошло с рук жирному армянину ....
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Цікаво, який рейтинг у Авакарсенова? Чи дотягує до 1%??
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і що, від бюджету МВС залежить прогрес України? Аваков перли видає.
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Бывшего советника Кернеса, несмотря на протесты, назначили начальником черкасской полиции
Троян представил Лютого личному составу в субботу.
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ОНИ уже не скрывают своего отношения к нам. Мы- Никто. И в каждой неделей- ОНИ- всё откровенней.
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конечно прогресс,больше денег больше кражи
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Как подобрали время!! люди теперь стоят перед выбором либо устраивать бучу перед новым годом либо забить и идти праздновать новый год!! КАК ГОВОРИТСЯ ВЫБОР ЗА ЛЮДЬМИ!!
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А ШО АВАКОВ ДО СИХ ПОР МИНИСТР.? (((( ИНЖЕНЕРИШКА! ПОЗОР!!!
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Тоесть бюджет силовиков увеличили в 1.5 раза? Прям как на Рашке главное мусора и спецслужбы, а народ как то протянет...
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Сабаков, после подведения итогов работы твоей мосорни ты должен как минимум пойти в отставку со свистом. А если еще копнуть твои воровские делишки то на пожизненное точно хватит.
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и кто его посадит?! ты что ли?! а морда не треснит?!!
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Раскрываемость преступлений общая 8 %, против прошлой милиции 65-74%, вот вся реформа на лицо!
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Бедняга, по широте физиономии уже Гройсмана догоняет!Видно пухнет с голоду, лишения всякие терпит ради любимой полиции!
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ви уже такі "реформи" наворотили що уже треба все відміняти - і реформи і міністра убивці
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У вас все развитие на словах, а на деое полный колапс в Укране, подонки.
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