 "Бюджет системы МВД на 2017 год - это бюджет развития и прогресса", - Аваков. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на странице МВД в Facebook.
В частности, по словам министра, денежное обеспечение ГСЧС на 2017 год является прогрессивным и предусматривает расходы в сумме 3878,8 млн грн, что на 1431,5 млн грн больше, чем в прошлом году.
"Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен", - отметил Аваков.
Государственная миграционная служба, Нацгвардия и Госпогранслужба, по его мнению, получили бюджет для развития и роста.
"Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу следующего года - это обеспечение выдачи индивидуальных ID-карт, которые придут на замену старым паспортам", - отметил Аваков.
Относительно Госпогранслужбы, то, по его мнению, уровень финансирования на 2017 год позволит повысить мотивацию работников и улучшить профессиональное развитие.
"Пункты пропуска мы оснастили современными системами, которые интегрированы с системами Интерпола, Европола и нашими базами. Наша граница не должна быть проходным двором и должна отсекать преступников", - подчеркнул глава МВД.
По словам министра, чтобы обеспечить динамику заработной платы, которую будут получать переподготовленные офицеры полиции, дополнительное финансирование в размере 3 млрд грн потребуется Национальной полиции Украины.
"Мы на эту тему говорили с Премьер-министром и депутатскими фракциями. Поэтому я думаю, что от того, какое развитие будет иметь бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов", - добавил Аваков.
Он отметил, что бюджет также позволит до июля 2017 года завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.
"По всей системе МВД, а это около 360 тысяч человек, мы имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год", - подытожил он.
1615 75
Материалы по теме: Бюджет-2017
Зарплаты спасателей вырастут на 80%, - Аваков(33)
Парубий подписал закон о бюджете на 2017 год(45)
Госбюджет-2017 - самый социальный за последние три года, - Розенко(45)
Результат принятых изменений в Налоговый кодекс можно будет увидеть уже через полгода, - Южанина(39)
Події в Княжичах не призведуть до жодних політичних наслідків для Авакова - політтехнолог(0)
"Есть соответствующие позитивные сдвиги, но плохо, что снова под Новый год и до 5 утра", - Гопко объяснила, почему не голосовала за Госбюджет-2017. ВИДЕО(29)
Зарплата прокуроров после принятия бюджета будет стартовать с 7 тысяч гривен, - Луценко(184)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Во кацахолу понДравиться...
Ответить
Верю. Наверное и на текущий год бюджет был не хилый. У Авакова морда уже, как жопа - в монитор не влезает..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В связи с этим призываю наших бойцов-в плен не брать!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Этот сколько напилить можно будет!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И сразу: "За ЧТО им зарплату поднимать? "
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Германия - численность полиции 250 000 (насселение 82 млн.)
Франция - численность полиции 220 000 (насселение 66 млн.)
Украина - численность сотрудников "системы мвд" 360 000 (насселение 45 млн.)
Ответить
Ответить
Ответить
Такую реакцию российского оппозиционера вызвал призыв Бирюкова нести «Боярышник» под посольство РФ в Киеве в связи с крушением самолета Ту-154:
«К нашим таким я привык и не обращаю внимания - прислуга авторитарных режимов вынуждена обходиться не только без чести, но и без ума», - отметил Ходорковский.
Однако, продолжил он, «предпочитаю верить, что здесь мы имеем дело с платным кремлевским провокатором».
Также Ходорковский добавил, что начал блокировать некоторых украинских подписчиков: «Не хочу общаться с такими людьми».(с)
Это я к тому, что щас кое-что начнется, как я, несколькими страничками ниже- и предположил.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь ещё больше полицейских настреляют и рынков подожгут, разрушат, отожмут.
Ответить
А вот кто пробовал вызвать это быдло на кражу или при нападении бандюков тот знает сколько от них толку...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Троян представил Лютого личному составу в субботу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить