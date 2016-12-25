 С бойцом 54-й мехбригады Андреем Широковым, погибшим на Светлодарской дуге, простились на Днепропетровщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Широков защищал донецкий аэропорт, служил в Песках и вблизи шахты Бутовка. Дважды был ранен, и каждый раз после выздоровления возвращался на передовую. Подписал контракт и служил в 54-й механизированной бригаде. Свой позывной - "Семьянин" - Широков получил, потому что имел пятерых детей, двое из которых - приемные.
В гибель 46-летнего бойца поверили не сразу, предполагали, что он попал в плен боевиков. Но 22 декабря тело бойца нашли на месте ночного боя.
Сотни людей пришли в храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Ясное Синельниковского района на Днепропетровщине, чтобы проводить в последний путь Андрея. Прощались с бойцом 54-й механизированной бригады, стоя на коленях.
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На заборе у посольства рашки должны быть развешаны фото солдат и граждан Украины, которых убили рашистские оккупанты.
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2 год. ·
Сегодня ночью от нас ушел ещё один побратим. Будучи активистом "Революции достоинства" прошел весь Майдан, оттуда сразу добровольцем вызвался на защиту родины, 2-я штурмовая "Афганская" рота, "Айдар".
А как иначе когда дом остался в отжатом Крыму? Ему давно положена пенсия, но категорически отказался её оформлять, ведь тогда уволят с армии, не будет возможности на передовой приближать столь желанную победу. Ещё несколько дней назад заходил в гости, из-за стеснения во времени отказался от предложения "Братишка, давай крепачка выпьем" (чифир), если бы знал...
Придя с поста среди ночи он присел, взялся за сердце и умчался в небо.
В свои 60+ находил в себе силы сражаться, и несмотря на причину погиб как ВОИН, на 3-ем году, в блиндаже на линии соприкосновения...
В то время когда дети и внуки по возрасту, с рельефными мышцами бьют себя в грудь, мол герои бесстрашные, потягивают пивасик у подьездов, носят взятки, отводят взгляд когда ближнему нужна помощь...
Мы сделаем всё, для ТВОЕЙ победы! Зямля пухом "Татарин"...
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Герої завжди з нами. В наших серцях.
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Вечная память, тебе, воин долга и чести Андрей.
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Спава тобі, земляк.
Вічна пам"ять.
Дякую за мирне небо в нашому Дніпрі.
То тільки дуже ціна завелика. Життя Героїв.
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