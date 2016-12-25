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 "Вежливые люди": российский ансамбль, артисты которого погибли из-за крушения самолета Минобороны РФ, воспевал оккупацию Крыма. ВИДЕО

александрова ансамбль

Российский ансамбль имени Александрова, артисты которого погибли вследствие крушения самолета Минобороны РФ в Черном море, в 2014 году исполнял песню "Вежливые люди", посвященную оккупации Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись выступления демонстрировал пропагандистский телеканал RT.

"7 мая на сцене "Лужников" Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова впервые исполнил гимн "Вежливые люди", посвященный воссоединению Крыма и России", - сказано на официальной странице телеканала в YouTube.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны РФ обнародовало список людей, находившихся на борту упавшего Ту-154

Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

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Нужно их хорошо пощупать, может претворяются, как сирийские дети?
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Необъяснимое. Ансабль Александрова, репетировавший песню "Вежливые люди", в момент падения резко перешел на "Ту-154 самый надежный самолет..."
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"Пункт назначения-2" уже скро выходит в прокат.Те, кто не попал на этот борт, не уйдут от судьбы (Кобзон очень желал слетать "до Сирии").
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Хрен с ним с ОРКестром, главное чтобы танкер с водярой долетел
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А таки добре, що стародавні укри Чорне море викопали... А то ще б вижив хто, якби була суша. Передбачливі були на багато поколінь, знали що колись придасться !
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Звертаюсь до свідомих і несвідомих українців. Люди загибли. Думаю, що треба мати невеличку повагу і до себе, і до жертв. Не треба чіпати їх. У всьому винен тільки ..уйло. Мирно сиділи б дома - було б добре. А так пригоди ....
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это не правда, во всем виноваты русские с согласия которых все это происходит! молча на все убийства смотрят а некоторые еще поддерживают и делают! если бы не молчали ничего бы НЕ БЫЛО! А нам остается только радоваться очередным кацапским смертям, т.к. меньше будет кому идти наших детей убивать!
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- Merry Christmas, Микола!
- И не говори, сусід, як гарный праздник!
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А что там за журналюги летели? Стешин и Коц успели на этот полосатый рейс?
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Идёт всепарашый чемпионат по забрехиванию преступлений Параши.

Кацапня настолько завралась что перевирает даже смысл слов:

защитники от парашных оккупантов у них - фашисты,
мерзавцы и ублюдки лезущие на чужую землю - вежливые,
плешивый ублюдок-педофил-убийца - "ихнее всё".
За что жалеть этих скотов ?
А Бог всё видит... получайте, мрази, и это только аванс...

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Если в Анапе приложить к уху ракушку, можно услышать ансамбль Александрова Минобороны РФ.
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Очень удобно. Теперь если приложить раковину с Черного моря, можно услышать хор Александрова в исполнении "Вежливые люди"
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Российский самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, взорвался в воздухе.
Об этом в комментарии "Коммерсантъ" заявил майор военно-воздушных сил РФ, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
По словам эксперта, о том, что лайнер взорвался в воздухе, свидетельствует слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км. Он подчеркнул, что если бы самолет падал целым, такого бы не произошло.
Вторым аргументом майор ВВС РФ привел тот факт, что полет прервался слишком быстро после взлета. Он отметил, что "резкое падение бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось или отвалилось".


По мнению эксперта, пилот спокойно мог передать информацию или включить сигнал бедствия, однако, если этого не случилось, значит, ему помешало что-то. Он также сравнил авикатастрофу Ту-154 с крушением лайнера А321 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).
Красноперов подчеркнул, чтоТу-154 является очень надежным самолетом, поскольку имеет три двигателя и современную систему управления. Он также отверг предположение о том, что в самолет могло что-то врезаться, поскольку за ним следила электронная система наблюдения аэродрома и могла это зафиксировать.
Летчик отверг версию, при которой у самолета могли бы быть проблемы с топливом. Если бы это было так, то проблема возникла бы на взлете, уточнил он. Самолету же удалось взлететь и пробыть в воздухе семь минут.
Авиаэксперт Вадим Лукашевич в беседе с Русской службой "Би-би-си" подтвердил, что версию теракта на борту самолета исключать не стоит. Он уточнил, что если выяснится, что "обломки самолета лежат на большой площади, то это будет означать, что разрушение Ту-154 началось в воздухе".
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Взорвался, не взорвался...
Больной перед смертью потел? Это хорошо!
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>>Красноперов подчеркнул, чтоТу-154 является очень надежным самолетом, поскольку имеет три двигателя и современную систему управления. <<
Ніфіга собі! Тупі гідравлічні бустери і пружини, які створюють штучне зусилля на штурвалі. Не кажучи вже про навігаційні пристрої та автопілот типу "палички-мотузочки-колесики". 50-ті роки минулого століття. І ергономіка сигнальних табло та аварійних кнопок-ламп - вкрай дурна. У критичній ситуації пілот та бортінженер не в змозі правильно локалізувати несправність.
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... и вежливо откусывают по кусочку, неторопясь!
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Alexey ‏@AlexeyShipov 3 ч.3 часа назад
На вопрос "Что Вас больше всего порадовало в 2016 -ом" каждый нормальный укрокаратель-фашист должен отвечать:"Боярышник" и ТУ-154"


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Рашисто-фашисткая кремлёвская хунта говорит, рашистские бабы ещё нарожают. Этим ублюдкам жизнь человека ничего не стоет, а объявление день жалобы, это для кисель тв.
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Юрий Бутусов "...Страна-катастрофа....И после каждого горя и зла, которое несет страна-катастрофа в окружающий мир, после войны в Чечне и десятков тысяч убитых, после войны в Грузии и сотен жертв, после вторжения в Украину и многих тысяч погибших, после уничтоженного малазийского "Боинга", после уничтоженного Алеппо и десятков тысяч убитых в Сирии, в мире все меньше тех, кто сочувствует катастрофам в стране катастроф..." лучше не скажешь
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На борту упавшего Ту-154 находились журналисты "Первого канала", НТВ и "Звезды"

На самолете минобороны РФ в Сирию летели съемочные группы "Звезды", "Первого канала" и НТВ, в каждой из которых было по три человека. Имена российских журналистов уже опубликованы: корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский (телеканал "Звезда");
корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойдов ("Первый канал");
корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов (НТВ).
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Как- же рашисты сожалеют, что господь бог не дал поплясать на костях детей погибших от карателей рашисто-фашистов.
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Переглянув відео (промоткою), бо слухати таке неможливо Людині. І ось що мене вразило найбілше, це овації, і кам'яні обличча. Їх (кацапів) не вражає навідь те, що відбувається навколо.
Дійсно держава-катастрофа. Катастрофа у всьому, і в першу чергу в місках.
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"Какие-то они..невежливые..." думал Антон Губанков про чертей, тащивих его к котлу...
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На католическое Рождество Бог решил родственникам погибших украинскихи сирийский граждан напомнить,что он есть справедливость!
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