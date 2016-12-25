 "Вежливые люди": российский ансамбль, артисты которого погибли из-за крушения самолета Минобороны РФ, воспевал оккупацию Крыма. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись выступления демонстрировал пропагандистский телеканал RT.
"7 мая на сцене "Лужников" Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова впервые исполнил гимн "Вежливые люди", посвященный воссоединению Крыма и России", - сказано на официальной странице телеканала в YouTube.
Напомним, самолет Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 5:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников "Первого канала" и телеканала "Звезда", а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии (в целом 84 пассажира и восемь членов экипажа). По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
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- И не говори, сусід, як гарный праздник!
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Кацапня настолько завралась что перевирает даже смысл слов:
защитники от парашных оккупантов у них - фашисты,
мерзавцы и ублюдки лезущие на чужую землю - вежливые,
плешивый ублюдок-педофил-убийца - "ихнее всё".
За что жалеть этих скотов ?
А Бог всё видит... получайте, мрази, и это только аванс...
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Об этом в комментарии "Коммерсантъ" заявил майор военно-воздушных сил РФ, летчик-инструктор Андрей Красноперов.
По словам эксперта, о том, что лайнер взорвался в воздухе, свидетельствует слишком большой разброс обломков, достигающий 15 км. Он подчеркнул, что если бы самолет падал целым, такого бы не произошло.
Вторым аргументом майор ВВС РФ привел тот факт, что полет прервался слишком быстро после взлета. Он отметил, что "резкое падение бывает в том случае, когда что-то нештатное случилось, что-то взорвалось или отвалилось".
По мнению эксперта, пилот спокойно мог передать информацию или включить сигнал бедствия, однако, если этого не случилось, значит, ему помешало что-то. Он также сравнил авикатастрофу Ту-154 с крушением лайнера А321 в Шарм-эш-Шейхе (Египет).
Красноперов подчеркнул, чтоТу-154 является очень надежным самолетом, поскольку имеет три двигателя и современную систему управления. Он также отверг предположение о том, что в самолет могло что-то врезаться, поскольку за ним следила электронная система наблюдения аэродрома и могла это зафиксировать.
Летчик отверг версию, при которой у самолета могли бы быть проблемы с топливом. Если бы это было так, то проблема возникла бы на взлете, уточнил он. Самолету же удалось взлететь и пробыть в воздухе семь минут.
Авиаэксперт Вадим Лукашевич в беседе с Русской службой "Би-би-си" подтвердил, что версию теракта на борту самолета исключать не стоит. Он уточнил, что если выяснится, что "обломки самолета лежат на большой площади, то это будет означать, что разрушение Ту-154 началось в воздухе".
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Больной перед смертью потел? Это хорошо!
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Ніфіга собі! Тупі гідравлічні бустери і пружини, які створюють штучне зусилля на штурвалі. Не кажучи вже про навігаційні пристрої та автопілот типу "палички-мотузочки-колесики". 50-ті роки минулого століття. І ергономіка сигнальних табло та аварійних кнопок-ламп - вкрай дурна. У критичній ситуації пілот та бортінженер не в змозі правильно локалізувати несправність.
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На вопрос "Что Вас больше всего порадовало в 2016 -ом" каждый нормальный укрокаратель-фашист должен отвечать:"Боярышник" и ТУ-154"
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На самолете минобороны РФ в Сирию летели съемочные группы "Звезды", "Первого канала" и НТВ, в каждой из которых было по три человека. Имена российских журналистов уже опубликованы: корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов, помощник оператора Валерий Ржевский (телеканал "Звезда");
корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов, звукооператор Александр Сойдов ("Первый канал");
корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов (НТВ).
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Дійсно держава-катастрофа. Катастрофа у всьому, і в першу чергу в місках.
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