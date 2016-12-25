 Масштабный пожар в столице: на Лесном массиве горит склад секонд-хенда, закрыты две станции метро. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Лесном массиве горят склады с секонд-хендом вблизи «Дарынка». Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Причины пожара пока неизвестны.Однако ГосЧС уже подтвердило информацию о возгорании. Спасатели активно работают на месте возгорания и пытаются локализовать пламя. Данных о пострадавших пока нет.

Киевский метрополитен сообщает о закрытии двух станций метро из-за пожара.

Очевидцы выкладывают многочисленные видео с места происшествия.