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Все про:Киев (15680) Метрополитен (339) пожар (2880) рынок (390)

 Масштабный пожар в столице: на Лесном массиве горит склад секонд-хенда, закрыты две станции метро. ВИДЕО

Данных о пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Лесном массиве горят склады с секонд-хендом вблизи «Дарынка». Об этом сообщают очевидцы происшествия.

Причины пожара пока неизвестны.

Однако ГосЧС уже подтвердило информацию о возгорании. Спасатели активно работают на месте возгорания и пытаются локализовать пламя. Данных о пострадавших пока нет.

пожар

пожар


Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, есть пострадавший. ФОТОрепортаж

Киевский метрополитен сообщает о закрытии двух станций метро из-за пожара.

Очевидцы выкладывают многочисленные видео с места происшествия.




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Смотрел видео начала пожара - это какая-то полная безнадега. Будка с тряпками здорово дымила, но еще огня не было. Мимо фонтанирующих со всех дыр шлангами бродят плохоодетые обреченного вида пожарники и ждут, когда эти тряпки дотлеют и можно будет съе..ся. Прибегает пара продавщиц и просят пожарника спасти человека из туалета секонда, а он им, в ответ, показывал оплавленый пластик забрала на каске и говорил, что никуда не пойдет. Потом кто-то предложил пройти с заднего хода но эта идея как-то самоликвидировалась. Пожарники продолжают ходить, снимают/одевают противогазы, приносят и устанавливают столик с табличкой, потом второй, приезжает еще парочка машин - это просто сюр какой-то. А тем временем начинает полыхать уже не по детски и в итоге пожар превращается в ЧП городского масштаба. А в туалете тетя поджаривается ЖИВЬЕМ, занавес..
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Для того ,чтобы был пожар ,нужен свой пожарник ! Неужели это не понятно любому здравомыслящему человеку .За хорошую мзду ,они могут тушить бензином ,керосином !
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Есть такая примета: Если горит рынок, значит на его месте скоро построят ТЦ.
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что в Киеве часто стали склады воспламенятся
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