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 Пешеход-нарушитель попал под машину на столичном проспекте. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В столице легковой автомобиль сбил пешехода. Пострадавший госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, около 22:00 на проспекте Комарова, 46 нетрезвый пешеход, перебегая дорогу со стороны трамвая, попал под колеса Suzuki. Мужчину в критическом состоянии, без сознания госпитализировали в реанимацию 17-й больницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Женщина-водитель сбила мужчину на переходе в столице. ФОТО

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Не поможет уже подорожник,
если въехал в тебя внедорожник...
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Премию дарвина посмертно идиоту, а семью заставить возместить материальный ущерб водителю.
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Коли таке біжіть під колеса,що воно думає,взагалі!

потім їздиш, півдня руки трусяться!
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