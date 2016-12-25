 Пешеход-нарушитель попал под машину на столичном проспекте. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, около 22:00 на проспекте Комарова, 46 нетрезвый пешеход, перебегая дорогу со стороны трамвая, попал под колеса Suzuki. Мужчину в критическом состоянии, без сознания госпитализировали в реанимацию 17-й больницы.
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если въехал в тебя внедорожник...
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потім їздиш, півдня руки трусяться!
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