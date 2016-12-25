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 Отделение реабилитации для бойцов, потерявших конечности, создано в Ирпене. ВИДЕО

В Ирпене (Киевская область) открылось отделение реабилитации для бойцов, потерявших конечности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, пострадавших в зоне АТО воинов будут готовить к протезированию и учить приспособляться к жизни с протезом. В отделение принимают военнослужащих как Вооруженных сил Украины, так и Министерства внутренних дел и других силовых структур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канадские специалисты обучили и сертифицировали украинских коллег в изготовлении и установке бионических протезов предплечья, плеча и кисти рук, - волонтер Антонина Кумка. ФОТО

Напомним, 16 декабря Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО сообщила, что в 2016 году 29 участников АТО получили протезы.


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Гройсман, Климкин, Луценко, Гонтарева, Муженко, Шокин, Гелетей - КОМАНДА ШОКОЛАДНЫХ ЛУЗЕРОВ ПОРОШЕНКО
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Наконец государство начинает ценить своих граждан, а это еще один шаг от вонючей засРашки в сторону цивилизованного мира.
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Нашему государству пох, это либо пиар либо распил бабла
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Твоё государство Хуйлостан и я с тобой согласен, ему пох на людей, для него они мясо.
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Твое государство это муженко порошенко гонтарева кернес труханов добкин, медведчук в переговорах от Украины, кивалов в Венецианской комиссии от Украины, новинский в ПАСЕ от Украины, глава МИД климкин открыто поддерживает ХАМАС и выступил против Израиля - и я презираю такое "госудасрство" и тех. кто его поддерживают
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Подрочи на старую манду бабу Йулю и успокойся или боярышника с залупеной наверни.
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я тебе в рот потрочу, пороховатник конченный, презираемый народом Украины
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То что ты пидор я не сомневался, но у тебя пасивная роль в удовлетворении кадыровских овцелюбов.
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Твое возмущение лишь в том, что пилят без тебя. Старайся булькать дальше, может услышат и дадут и тебе похлебки с отбросов.
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Военный госпиталь стал частным? Вата не показывай свою тупость.
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Главный врач Центра Андрей Ких рассказал, что сейчас отделение готово принять 10 пациентов, но в случае необходимости, подобные заведения будут открываться и в других регионах.

"Идея создания такого центра возникла у специалистов, медиков, по инициативе депутата Оксаны Харчинской. Решили создать Центр, где можно возвращать бойцов к нормальной жизни", - сказал Руснак на открытии отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями.
Первый заместитель министра добавил, что на ремонт и оборудование этого отделения были привлечены средства волонтеров, народных депутатов и Министерства обороны, и теперь переходит на финансовое обеспечение МОУ.

Идея создания Центра на ТРЕТЬЕМ году войны государству не принадлежит, средства государство дало частично, но дебилы тупорылые утверждают, что заслуга государства! Идиоты. Центр на 10 человек, созданный волонтерами!
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а там не говорится на чьи деньги отремонтировали и оборудовали отделение? посмотри еще раз внимательно. кто вата? тебе переводчик нужен судя по всему что бы понять что говорят в репортаже
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Это шоколадная тварь, достучаться до разума бесполезно
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Вся суть: Добкин в Раде, мэр Кернес, Труханов в Одессе, Новинский в ПАСЕ, Климкин в команде Хамаса, но все следят за """зашкварами""" Трампа и никаких Майданов!!
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КацапскоЙулины мудила пытаются насрать и этой теме.
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Позитивна новина. Це вам не рашка з їх "ихтамнетами".
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Потерявшие конечности бойцы сейчас в полном акуе. Жизнь без рук и без ног на существующие пенсии представляется крайне проблематичной. Вопрос, Когда наконец патриоты с этого ресурса пойдут отдать долг своей Родине? Патриоты понимают, что брызгать слюной на монитор это не то же самое, что стрелять в агрессора из засыпанного окопа?
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Кацап езжай на Дамбац или Сирию и защищай рузьге мир, хватит кукарекать.
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