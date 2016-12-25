 Отделение реабилитации для бойцов, потерявших конечности, создано в Ирпене. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, пострадавших в зоне АТО воинов будут готовить к протезированию и учить приспособляться к жизни с протезом. В отделение принимают военнослужащих как Вооруженных сил Украины, так и Министерства внутренних дел и других силовых структур.
Напомним, 16 декабря Государственная служба по делам ветеранов войны и участников АТО сообщила, что в 2016 году 29 участников АТО получили протезы.
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"Идея создания такого центра возникла у специалистов, медиков, по инициативе депутата Оксаны Харчинской. Решили создать Центр, где можно возвращать бойцов к нормальной жизни", - сказал Руснак на открытии отделения реабилитации пациентов с ампутированными конечностями.
Первый заместитель министра добавил, что на ремонт и оборудование этого отделения были привлечены средства волонтеров, народных депутатов и Министерства обороны, и теперь переходит на финансовое обеспечение МОУ.
Идея создания Центра на ТРЕТЬЕМ году войны государству не принадлежит, средства государство дало частично, но дебилы тупорылые утверждают, что заслуга государства! Идиоты. Центр на 10 человек, созданный волонтерами!
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