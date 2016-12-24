 Офицера 72 мехбригады Романа Мамасуева, погибшего под Авдеевкой, похоронили в Запорожской области. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Роман отслужил шесть лет по контракту - демобилизовался в 2009 году. Но вернулся в армию и в феврале этого года снова подписал контракт с 72-й механизированной бригадой. В четверг, 22 декабря, погиб от пули вражеского снайпера во время ночного боя вблизи Авдеевки. В последний путь героя провожали, стоя на коленях.
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Вот они . Карлов - посол , Польшиков - министерство международных дел( этого видимо в Москве ) и третий представитель от раши в Нато .
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