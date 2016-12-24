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 Офицера 72 мехбригады Романа Мамасуева, погибшего под Авдеевкой, похоронили в Запорожской области. ВИДЕО

В Запорожской области попрощались со старшим лейтенантом Романом Мамасуевым. Воина 72-й механизированной бригады, который погиб в Донецкой области, похоронили в селе Криница.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

Роман отслужил шесть лет по контракту - демобилизовался в 2009 году. Но вернулся в армию и в феврале этого года снова подписал контракт с 72-й механизированной бригадой. В четверг, 22 декабря, погиб от пули вражеского снайпера во время ночного боя вблизи Авдеевки. В последний путь героя провожали, стоя на коленях.



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сегодня в Кривом Роге простятся с украинским воином Андреем Кравченко: в городе объявлен траур. ФОТО

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Ребята почему нет на цензоре новости про убииство в Бельгии рашиста рангом повыше посла. Только на цензоре наверно нет. И еще одного где то хлопнули .
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Это еще вчерашняя новость. А еще не называют имени в газетах, одного в Москве грохнули.
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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov'un ölümünden sonra bu kez NATO Baş Denetçisi Yves Chandelon aracında ölü bulundu. Yetkililer Chandelon'un şüpheli ölümünün intihar vakası olabileceğini söylese de ailesi bunu kabul etmiyor.

Вот они . Карлов - посол , Польшиков - министерство международных дел( этого видимо в Москве ) и третий представитель от раши в Нато .
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Спасибо Тебе Воин! Вечная память.. когда же это кончится....???
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К сожалению опять потери. Земля пухом, герою !
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