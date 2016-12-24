 С погибшим на Светлодарской дуге бойцом Владимиром Андрешкивым простились на Львовщине. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.
Отдать ему последний долг сошлись несколько тысяч человек - это родные, друзья, боевые товарищи и односельчане. Владимиру было 47 лет. У него осталось трое детей.
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Зато жиды процветают и развивают свой бизнес. В то же время в АТО не на чем вывозить раненых . Пусть волонтеры раскроют вам глаза.
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Сейчас меня жиды из цензор.ДА! заблокируют за употребление слова "жид". Однако, так в оригинале. На всякий случай прощаюсь на трое суток.
Дума про хуйло
Ще такого не було!
Завелось в кремлі хуйло
І одразу в пику всім,
спиздило в сусідів Крим,
потім відключило газ,
і мотнулось на Донбас.
Стали радитись вояки,
Сєня, Порох і Аваков,
Шо робити із хуйлом?
мо, домовитись добром?
А хуйло все не вгаває,
зброю й танки посилає,
літаки чужі збиває,
колорадосів наймає...
Тут взялися козаки,
з дуп виймати язики,
надягати вишиванки,
к бісу кинути гулянки,
брати вила, чи ломаку,
щоб хуйлу надерти сраку...
Роздуплилась Україна!
Всі, від батька і до сина,
кожен, хто не підарас,
пиздонули на Донбас.
Москалі, жиди, поляки,
навіть негри чорносракі,
піднялася тьма народу
проти путіна урода.
У хуйла всихає піська,
перемога наша близько!
Так поганеє хуйло,
Всіх до купи нас звело!
Мораль:
Як заводиться хуйло, -
Не тупи. А бий в їбло!
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Співчуття родині та побратимам.
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