 Мы все провели скрытно для противника. Выдвинулись и заняли позиции, - комбат "Филин" об освобождении Новолуганского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Военного телевидения
Комбат отметил: "Для того, чтобы выровнять линию соприкосновения было принято решение продвинуться вперед на три с половиной километра. В зону ответственности 46-го батальона "Донбасс-Украина" попал и поселок Новолуганское, который до этого находился в серой зоне, считался как бы подконтрольным нам, но реально никаких военнослужащих не было. Мы выдвинулись южнее этого населенного пункта, заняли позиции, закрепились, организовали встречу с головой сельрады, с местным населением, которые до этого к нам обратились с письмом, где говорилось, чтобы мы переместили блокпост за Новолоуганское, что мы в принципе и сделали".
Он продолжил: "Сложность ситуации была в том, что в самом населенном пункте очень много находится лиц мужского пола, воюющих на той стороне, которые часто возвращаются туда, там живут там находятся их семьи. Это первое. И второе, южнее Новолуганского на высотах находятся позиции противника, просматривается хорошо вся территория. Поэтому мной было принято решение скрытного выдвижения".
"Мы все провели скрытно и незаметно для противника. Стали на позиции, выдвинувшись в районе 16-00. Они осознали ближе у 20-00. В 21-00 они провели разведку боем, используя стрелковое оружие пытались нас спровоцировать на ответный огонь, чтобы мы обнаружили свои позиции, свои огневые точки. Мы на это не поддались, у нас достаточно большой опыт в батальоне ведения войны, при чем в прямом соприкосновении с противником. После этого стало понятно, что там среди местного населения находятся и разведчики, наши позиции были обнаружены - это не так сложно сделать, поэтому в 21-45 они нанесли артиллерийский удар, а именно гаубицами 152-мм, десять мин положили по позициям, после этого еще две мины 120-мы минометами. Мы не стали открывать огонь в ответ, потому что согласно минских договоренностей, последних с 00-00 часов наступал режим тишины", - резюмировал "Филин".
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Захватить точку в серой зоне, когда там никого нет... Это точно кому то надо было, чтобы отвести глаза от чего то другого в этот момент. Может порадовать сомнительным "успехом" после Светлодарской дуги, а может и отвлечь от рейдерского захвата Барыгой Привата и возможностью на этом еще и влесть в государственный бюджет для личного обогащения.
Да и сточки зрения обострения обстановки - оно нам надо сейчас? Держать оборону пока у кацапов деньги не кончатся - вот мне кажется разумный план.
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с бодуна видать
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