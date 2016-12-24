EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  15801  219
Материалы по теме:
Все про:армия (7154) Донбасс (11546)

 Мы все провели скрытно для противника. Выдвинулись и заняли позиции, - комбат "Филин" об освобождении Новолуганского. ВИДЕО

Командир батальона "Донбасс - Украина" с позывным "Филин" рассказал подробности операции по возвращению поселка Новолуганское под контроль украинской власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Военного телевидения



Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская армия установила блокпост на окраине села Новолуганское, - Минобороны

Комбат отметил: "Для того, чтобы выровнять линию соприкосновения было принято решение продвинуться вперед на три с половиной километра. В зону ответственности 46-го батальона "Донбасс-Украина" попал и поселок Новолуганское, который до этого находился в серой зоне, считался как бы подконтрольным нам, но реально никаких военнослужащих не было. Мы выдвинулись южнее этого населенного пункта, заняли позиции, закрепились, организовали встречу с головой сельрады, с местным населением, которые до этого к нам обратились с письмом, где говорилось, чтобы мы переместили блокпост за Новолоуганское, что мы в принципе и сделали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Новолуганском установили блокпост для противодействия контрабанде под покровительством силовиков, - волонтер Шовкошитный

Он продолжил: "Сложность ситуации была в том, что в самом населенном пункте очень много находится лиц мужского пола, воюющих на той стороне, которые часто возвращаются туда, там живут там находятся их семьи. Это первое. И второе, южнее Новолуганского на высотах находятся позиции противника, просматривается хорошо вся территория. Поэтому мной было принято решение скрытного выдвижения".

"Мы все провели скрытно и незаметно для противника. Стали на позиции, выдвинувшись в районе 16-00. Они осознали ближе у 20-00. В 21-00 они провели разведку боем, используя стрелковое оружие пытались нас спровоцировать на ответный огонь, чтобы мы обнаружили свои позиции, свои огневые точки. Мы на это не поддались, у нас достаточно большой опыт в батальоне ведения войны, при чем в прямом соприкосновении с противником. После этого стало понятно, что там среди местного населения находятся и разведчики, наши позиции были обнаружены - это не так сложно сделать, поэтому в 21-45 они нанесли артиллерийский удар, а именно гаубицами 152-мм, десять мин положили по позициям, после этого еще две мины 120-мы минометами. Мы не стали открывать огонь в ответ, потому что согласно минских договоренностей, последних с 00-00 часов наступал режим тишины", - резюмировал "Филин".
Читайте на "Цензор.НЕТ": "46-й батальон не даст уже спокойно кататься в Новолуганское любителям "русского мира", - журналист о входе ВСУ в поселок на линии разграничения
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
комментарий отмечен как спам  
 
Не раскрыто от кого именно освободили.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Генштаб принял решение о захвате, или это личное решение комбата?
Захватить точку в серой зоне, когда там никого нет... Это точно кому то надо было, чтобы отвести глаза от чего то другого в этот момент. Может порадовать сомнительным "успехом" после Светлодарской дуги, а может и отвлечь от рейдерского захвата Барыгой Привата и возможностью на этом еще и влесть в государственный бюджет для личного обогащения.
Да и сточки зрения обострения обстановки - оно нам надо сейчас? Держать оборону пока у кацапов деньги не кончатся - вот мне кажется разумный план.
 показать весь комментарий
Ответить
 
о поже, сирёха ифанофф открыл нам хлаза на правду! еще!! дафай исчё офуительных историй
 показать весь комментарий
Ответить
 
А зачем нам село, в котором много семей сепаров? Что, блин, с этим гавном делать? Подставлять наших ребят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
сказали же тебе - выровнять линию фронта! рашистской мордве меньше будет соблазна залезать в тыл к уставшим шахтёрам, трактористам и этим, как их, почтальйонам
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из донесения жопочленца. " Из мглы показался танковый клин, во главе которого шли 50 " Абрамсов", на флагах по 50 " Оплотов", сзади ещё 250 штук Т-64, за ними показались густые цепи автоматчиков, пьяные добровольцы шли в полный рост и строчили из автоматов, убивая всякого, кто отвечал. Мы не смогли отразить такой удар массы танков и мотопехоты батальона СС " Донбасс - Украина". Через 10 лет кол-во танков достигнет 1000 штук, батальон превратится в армейский корпус.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
с таким же успехом он может еще раз "освободить" Светлодарск, Мироновку и Луганское )))

с бодуна видать
 показать весь комментарий
Ответить
 
,,Там много лиц мужского пола воюющих.................. Вы там что, в зарницу играете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
теперь главное что бы "благодарные" местные не начали нашим в спину стрелять
 показать весь комментарий
Ответить
 
Даже легендарный комбат Семен Семенченко отметил, что операцию никак нельзя назвать победой - обычная для ВСУ ползучая тактика захвата серых зон. «Новолуганское - это поселок, 3,2 тыс. человек, это «серая зона», я хотел бы подкорректировать, если наши войска туда зашли, то это не освобождение, а тактика перехвата «серых зон», - отметил он в эфире телеканала 112.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 Облако тегов
Аваков авто Антитеррористическая операция армия бюджет ГСЧС дети Донбасс Донецкая область жертвы задержание Запорожская область изъятие Киев Минобороны награда Нацполиция обстрел оружие перемирие пожар Порошенко Президент провокация прокуратура Россия Сирия спасатели США школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти