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 Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев" прошли в киевском Дворце Спорта. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Во Дворце Спорта в Киеве прошли соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев"

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

ато кроссфит
ато кроссфит

В турнире принимали участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также гражданские лица с инвалидностью. Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.



Главная цель игр - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, мало защищенных и социально уязвимых слоев населения. Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им по силам вернуться к полноценной жизни.

ато кроссфит

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Киеве прошли соревнования по CrossFit для ветеранов АТО, потерявших конечности. ФОТОрепортаж

ато кроссфит

ато кроссфит

Смотрите также: Украинцы впервые примут участие в международных соревнованиях ветеранов "Игры Инвиктус". Срок подачи заявок продлен до 18 декабря. ВИДЕО

ато кроссфит

ато кроссфит

Мероприятие прошло при поддержке Министерества молодежи и спорта Украины, Министерства обороны Украины, КГГА, комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Соорганизаторы соревнований: ОО "Открытые возможности" и ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО".

Читайте: 29 участников АТО получили протезы в текущем году: еще 70 нуждаются в протезировании, - Госслужба ветеранов

ато кроссфит

кроссфит

Также читайте: Меняя отношение к людям с инвалидностью, мы меняем себя и меняем государство, - Порошенко подписал закон, поддерживающий права людей с инвалидностью

ато кроссфит

фото и видео - Олег Богачук


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Бачив вже сюжет по TV. Мужні воїни.
Слава героям?
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Создание средства для чистки ванн в секретных НАТОвских лабораториях

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Збирались Київ брати,тепер в мацкве побираються


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Народ, после того, как русская гебня запустила свои лапы в ЖЖ, там сейчас почикали всех. Всех, кто критиковал Рашку и Хуйла. В любой форме. Известных и совсем безвестных. Не зависимо от национальности и страны проживания. Даже своего Мюридку .. грохнули. И даже Гиркина. Они, какими гандонами бы ни были, но Хуйла критиковали регулярно.
Остались только верные хуйловскому режиму путинососы.

Русня, неужели вы надеетесь, что после такой "стирки" от вашей Рашки будет будет меньше говном вонять? Но ведь ...
Россия это не страна.
Россия это сорт говна.
Мой, не мой, а воняет на весь мир.
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Упсь. Мюридку вроде "попустило" ... после конкретной чистки контента.
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Скільки хлопців покалічила війна.
Не впали духом - значить, справді сильні.
Поважаю.
Хай все у вас буде добре в житті.
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