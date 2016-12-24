 Соревнования по кроссфиту среди участников АТО "Игры героев" прошли в киевском Дворце Спорта. ФОТОрепортаж + ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В турнире принимали участие около 50 спортсменов из разных областей Украины. Это ветераны и инвалиды АТО, а также гражданские лица с инвалидностью. Предыдущие этапы соревнований уже прошли в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове.
Главная цель игр - психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация наших героев, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, мало защищенных и социально уязвимых слоев населения. Участники соревнований стремятся своим личным примером показать другим людям с инвалидностью, что им по силам вернуться к полноценной жизни.
Мероприятие прошло при поддержке Министерества молодежи и спорта Украины, Министерства обороны Украины, КГГА, комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Соорганизаторы соревнований: ОО "Открытые возможности" и ОО "Украинская ассоциация инвалидов АТО".
фото и видео - Олег Богачук
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Слава героям?
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Остались только верные хуйловскому режиму путинососы.
Русня, неужели вы надеетесь, что после такой "стирки" от вашей Рашки будет будет меньше говном вонять? Но ведь ...
Россия это не страна.
Россия это сорт говна.
Мой, не мой, а воняет на весь мир.
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Не впали духом - значить, справді сильні.
Поважаю.
Хай все у вас буде добре в житті.
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