 Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу, которая должна была забрать труп террориста, - пресс-центр АТО. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В сообщении отмечается: "Сегодня на Светлодарской дуге, несмотря на предварительные договоренности и режим тишины, боевики обстреляли группу гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200".
Группа должна была забрать тело военнослужащего противника".
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То їхнє тіло, не дають забрати і передати - нема проблем.
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З 1:05
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