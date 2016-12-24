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 Боевики на Светлодарской дуге обстреляли гуманитарную группу, которая должна была забрать труп террориста, - пресс-центр АТО. ВИДЕО

Террористы обстреляли группу гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200", которая по предварительной договоренности должна была забрать труп боевика с поля боя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня на Светлодарской дуге, несмотря на предварительные договоренности и режим тишины, боевики обстреляли группу гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация-200".

Группа должна была забрать тело военнослужащего противника".

Также читайте: Боевики из минометов обстреляли Дебальцево, чтобы создать картинку для российских СМИ, - ГУР Минобороны



Смотрите на "Цензор.НЕТ: Террористы продолжают обстрелы наших позиций. По Талаковке выпустили две мины калибром 120-мм, - пресс-центр штаба АТО
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Остапенко- залихманов , вот ведь тролль настырный , в спам животное.
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Именно что в спам. Не понимаю, зачем тут дискуссы с ними разводят.
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а если чесно то скорей всего там валяется ихтамнет если дырявые тело не дают вытащить
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А ведь точно!Респект.Как-то я упустил этот момент.
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Интересно:есть ли у наших воинов возможность вытащить труп "ихтамнета" не приближаясь к нему?Ну,скажем что-то типа гарпуна...
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ну кошко мёты самодельные тока у сапёров растяжки тралить
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Ну так это... можно попробовать.Кошкой.Думаю дело стоит того,если жмур и вправду "ихтамнет".Можно сделать неплохую пропагандистскую компанию о явном НАРУШЕНИИ ПУТИНЫМ МИНСКА-2.А тркпак привезти в Киев,прям к паРашному посольству... И закинуть его туда через забор !
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Видно хороших пиндюлей дали раз тролли бесятся .
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у там истерика- даже жирный пробил потолок сввоей рузге головой на пердячей тяге
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Что-то количество троллей, по всем статьям, РЕЗКО ВОЗРОСЛО. Любопытный факт. Видимо, Путинский Режим действительно в агонии.
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Все просто , пытаются премию к праздникам получить шоб на боярку хватило .
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Ну все как всегда. Со стороны сепаров тонны говна. Как всегда они всех убили и победили, и Киев опять взяли. Даже луганский кабан сам лично в рукопашной 150 злых карателей голыми руками победил. А з нашей стороны инфы маловато. Может ето и к лучшему.
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Навіщо було забирати труп цієї тварюки? Нехай би мешканці ДНР його їли.
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Тю, то хай собі валяється.
То їхнє тіло, не дають забрати і передати - нема проблем.
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А как можно определить чей это труп, если к нему еще никто не подходил?
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У відео наш військовий говорить про це і про його передачу протилежній стороні.
З 1:05
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писали что никто с нашей стороны без вести не пропал...
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Скорее всего на теле трупика есть "неудобные" документы. там на дуге под раздачу попали кадровые части орков
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