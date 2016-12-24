 В районе Бердянской косы браконьеры наловили рыбы на 1,4 млн грн. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, были задержаны трое граждан Украины на автомобилях УАЗ и ЗИЛ. На промысловом судне "Волга" с помощью запрещенных орудий лова они выловили 24 камбалы-калкана, 398 пеленгасов и 17 осетровых.
Сумма ущерба составила более 1,4 млн гривен. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным промыслом).
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ЧТо то слабо верится что эта небольшая кучка рыбы стоит таких деньжищ
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Не пытайтесь мне доказать ерунду.
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Как турки переловили всю кефаль, перегородив сетями Босфор.
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Привести примеры разводки лохов "на честность"?
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Согласно Гиркину, там был "ожесточенный бой".
Согласно второму - 359 ватных рыл, оборонявших Новолуганское, просто сбежали.
Так в сумме выходит что они ... "ожесточенно съе@ались"?
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Промысловый лов во внутренних водоёмах, надо ЗАПРЕТИТЬ !
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