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Все про:акция (1965) война (2697) Киев (15667) посольство (352) протест (5197) Сирия (1974) Олег Богачук (267)

 "Save Syria": активисты требуют наказать сирийский, российский и иранский режимы, причастные к массовым убийствам. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Киеве, у посольства Сирии в Украине, прошла акция протеста против войны в Сирии.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, возле здания собрались несколько десятков активистов. Они держали в руках плакаты "Stop Assad" и "Save Syria".

Основное требование протестующих - наложить эмбарго на покупку нефти у режимов, причастных к массовым убийствам (Сирия, Россия, Иран), ввести против них жесткие санкции и поддержать беженцев из Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По окрестностям Алеппо снова нанесены авиаудары

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(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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вариант мохаммера гаддафи с засунутой в сраку дубиной мне кажется более поэтичным..
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Ну дык, - гангрена жопы просто так не появится и вариант с дубиной в тухлом анусе плешивыша мне тоже нравится...
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Приблизительно так выглядит "победа" режима ассащда в Сирии по версии руссоСМИ.


Fuad Hudaverdiyev ‏@fuadhud 14 год.14 годин томуAssad regime controls only 13.40% of Aleppo province, and describes it as a 'victory'.
https://twitter.com/FSAPlatform/status/812413937354424321 …
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А толку??? Вон, жабоеды даже башню тушили, в надежде, что кремлядьский Сцарек сжалится. А оно еще больше беспредельничать начало
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Как говаривал Аль Капоне " С помощью доброго слова и пистолета можно добиться гораздо большего, чем просто с помощью доброго слова ".
Это я образно говорю про митинги с плакатами...
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А чего лица прячут? Страна должна знать своих героев.
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Не прячут, а имитируют твою кацапсячую "армию", которых типа никогда и нигде нет
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Ого,как всегда,аж человек 20 собралось,МОЩНАЯ акция протеста,как любит проповедовать Сектант
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Сколько есть. А тебя,очевидно, их требования раздражают.
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Не важлива кількість. Ці люди принаймні щось роблять, щоб зупинити вбивства невинних людей...
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ну так встал бы напротив с плакатом За асада, За Путина, посмотрели бы скоко у тебя соберется?
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Людство націлене на саморуйнацію, нам прививають ненависть і нетерпимість з малку. Нас натравлюють один на одного - релігія, держава, телебачення, ЗМІ, Інтернет. Ми (людство) щороку боремося не з нашими проблемами (голод, здров'я, освіта), а шукаємо все витонченіші способи вбивства одне одного.

Світ ніколи не знав миру і живе ситуативними пермир'ями від війни до війни.
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у кого они требуют! у озабоченных и обеспокоенных? нато - харант мировой безопасности сдулось. это еще ничего. они показали свою слабость. европа - свою жадность и трусость. ванговать не нужно - радикалы исламисты забьют на харантов мира и займутся своими делишками - ведь никто не вмешается, максимум наблюдателей пошлют
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не позорились бы!!! о донбассе беспокойтесь!
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З совістю проблеми? Бійню на українській землі, так само як і на сирійській влаштовує один терорист пуйло. А якщо ви з цим не згідні - то це вам треба соромитись.
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Русские оккупанты
Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1696036-russkie-okkupantyi.html
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Основное требование протестующих - наложить эмбарго на покупку нефти у режимов, причастных к массовым убийствам (Сирия, Россия, Иран), ввести против них жесткие санкции и поддержать беженцев из Сирии.
поддержать беженцев из Сирии - это взамен уезжающих украинцев из Украины заместить их сирийцами?
Давайте сходим к гадалке, и узнаем - откуда изза поребрика эта провокация?
Источник: http://censor.net.ua/v420846
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активисты покупаются за пол копейки. никакой разницы за что они там выступают
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Причем здесь цена активистов в Беларуси ?
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где то больше, где то меньше. тут дело не в цене
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в южной корее скоко потратили на них не скажешь?
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Клоуны проплаченные.
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клоунов проплаченных путинят нам не надо, в спам.
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Покарати сирійський, російський та іранський режими - дебілізм якийсь.... скакуни мабуть.........
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