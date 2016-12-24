 "Save Syria": активисты требуют наказать сирийский, российский и иранский режимы, причастные к массовым убийствам. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, возле здания собрались несколько десятков активистов. Они держали в руках плакаты "Stop Assad" и "Save Syria".
Основное требование протестующих - наложить эмбарго на покупку нефти у режимов, причастных к массовым убийствам (Сирия, Россия, Иран), ввести против них жесткие санкции и поддержать беженцев из Сирии.
(Фото и видео Олега Богачука, Цензор.НЕТ)
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Fuad Hudaverdiyev @fuadhud 14 год.14 годин томуAssad regime controls only 13.40% of Aleppo province, and describes it as a 'victory'.
https://twitter.com/FSAPlatform/status/812413937354424321 …
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Это я образно говорю про митинги с плакатами...
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Світ ніколи не знав миру і живе ситуативними пермир'ями від війни до війни.
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Четко слышно в конце ЧЕЙ ТЕЛЕФОН Так даже фашисты не делали, они забирали в концлагеря где хотя бы чисто теоретически был шанс спастись
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Подробности читайте на УНИАН: http://www.unian.net/politics/1696036-russkie-okkupantyi.html
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поддержать беженцев из Сирии - это взамен уезжающих украинцев из Украины заместить их сирийцами?
Давайте сходим к гадалке, и узнаем - откуда изза поребрика эта провокация?
Источник: http://censor.net.ua/v420846
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