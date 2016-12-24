EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Общество
  3219  48
Все про:Аваков (2131) Мариуполь (3913) МВД (7993) розыск (508) технологии (556) Донецкая область (3430) видеонаблюдение (116)

 Аваков открыл в Мариуполе аналитический центр с "умными камерами", распознающими лица и номера. ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков открыл в Мариуполе (Донецкая область) инновационный аналитический центр.

"Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и так далее. Все процедуры, которые мы совершаем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если совершаются правонарушения", - цитирует главу МВД Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина"

По его словам, сегодня в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервисный центр МВД нового образца открылся в Бахмуте. ФОТОрепортаж

По информации телеканала, в центре будут собирать информацию с "умных камер" со всей Донецкой области. Их основная функция - распознавание лиц и номеров, которые заложены в базу данных. 

Сейчас в Мариуполе установлено 15 таких камер. Планируют, что в целом в городе будет около 30, а по всей области - около 120 камер. 
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну если там был Тарута, то дела пойдут. Рыги будут довольны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
высказывания замечательных людей:
"бебебе" (Аваков)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Молодец даже не жалеет своих денег, другие бы потратили свои деньги на яхты и самолёты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Куда идут деньги с частных фирм, которые типа "штрафстоянки"?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да , несказанно повезло !!! Впрочем , также как и с Порошенко и Арсением Петровичем ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
умные камеры, когда видят непристойность-отворачиваются))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С умными камерами?

Ну хоть кто-то умный будет в структуре МВД.

Вот бы ещё кого-то честного...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та ну на... Оо У CIA нема толкового софту до розпізнавання облич, а у Авакова є?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Приморский райисполком заняли, машины ментовские стоят кругом,хрен где приткнёшся
 показать весь комментарий
Ответить
 
Аваков видать мнит себя Берией,забывая при этом как тот закончил свой жизненный путь,кстати,смотрю Аваков вообще уже квадратным стал,что высокий,что широкий,видать пухнет с голоду
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Два украинца Авакян и Саакашвилли.Бе-бе-бе.Впрочем тов Саахов недавно живет в Украине и как-то пытается говорить по украински.а это ЧМО армянского происхождения.всю жизнь прожившее в Украине пару слов связать не может.Настоящий кацап.ять у нас такого мудака без знания гос языка и дворником бы не взяли работать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
саакашвили учился в Киеве, в институте международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко, он вообще по идеи должен говорить по украински без проблем а не пытаться) они обое рябое с аваковым
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не только в Киеве. У г-на Саакашвили еще элитное образование в США.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та, то такое образование "элитное" что только звучит пафосно а так
 показать весь комментарий
Ответить
 
Корнечно, сидя на горшке и листая под напором маменьки бригадира тролей арихметику пупкина с катинками, оно безусловно виднее про образование
 показать весь комментарий
Ответить
 
ох, я уже от вас втомилась( чего вы такие все одинаковые как инкубаторские( это про если что не так писать .. кароче
сегодня я вата просто, а не ольгинский троль, прошу принять это во внимание, и пробовать меня троллить в этом направлении
 показать весь комментарий
Ответить
 
да таких не тролить нужно, а топить в сортире
 показать весь комментарий
Ответить
 
так идите и топитесь сами) не ждите пока утопят,
всё? всё гнилое что у вас внутри показали, или ещё будете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маразм крепчал. Позавчера любили, вчера ненавидели, сегодня любят, завтра -...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, уж... Жена щас вернулась, из центра города. Говорит- ментов- больше чем людей, на улицах. Везде мигалки. А оно вон оно шо... Теплая компашка к нам прибыла: Аваков & Ляшко... Да, это- единомышленники. Во всех отношениях.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Новый Год на носу , все водители будут в карнавальных масках ))
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Йулевата детонирует
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь ватную погань будут оперативно отлавливать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Умные камеры" ...)) фоторобот по принципу умных камер вы уже состряпали


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Цензор старается , молодец Юрий !!! О том , что к Авакову домой приезжал Автомайдан , или о заявлениях Саакашвили относительно коррупции Яценюка , об этом - ни слова !!! Да-а , должно быть щедр Сеня на деньги украденные у измученного народа ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вас же сегодня уже банили, а вы вновь. как мурло из табакерки----
 показать весь комментарий
Ответить
 
хлебают в основном в ольгино и в основном дерьмецо, хотя вам это офиг, вы же там все неразборчивые
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вас , непосредственно в "Новых Петривцях" потчуют , или в МВДшных "апартаментах" ?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хммм.....А вы заметили Аваков .....достаточно серьезно поправился..... на лице. Наверное надо сесть на диету?????
 показать весь комментарий
Ответить
 
А они все за 2года рожи поразедали, начиная с барыги и до кишкаря, и тетерюка метателя бутылок. Такое мнение, что их до этого не кормили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для того и возит с собой шлюшко, чтобы физически упражняться
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только у тех , кто с рюкзаками .( Это уже устаревшее оборудование ).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот отморозок , вылазит на люди как будто ничего не случилось. Нет ответа на бойню в Княжичях не было Автомайдана у его домишки с десятиметровым забором.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТВидеоОбщество
 Облако тегов
Аваков авто Антитеррористическая операция армия бюджет ВР выборы ГСЧС дети Донбасс Донецкая область жертвы задержание Запорожская область изъятие Киев Минобороны Нацполиция обстрел оружие перемирие Порошенко прокуратура Россия санкции СБУ Сирия суд США школа
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти