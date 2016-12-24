 Аваков открыл в Мариуполе аналитический центр с "умными камерами", распознающими лица и номера. ВИДЕО

"Предвижу сразу разговоры о том, что надвигается полицейское государство, потеря личного контроля и так далее. Все процедуры, которые мы совершаем, находятся в поле действующего законодательства. Данные будут доступны в случае, если совершаются правонарушения", - цитирует главу МВД Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
По его словам, сегодня в городах, которые находятся близко к зоне боевых действий, приоритет отдается обеспечению безопасности.
По информации телеканала, в центре будут собирать информацию с "умных камер" со всей Донецкой области. Их основная функция - распознавание лиц и номеров, которые заложены в базу данных.
Сейчас в Мариуполе установлено 15 таких камер. Планируют, что в целом в городе будет около 30, а по всей области - около 120 камер.
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"бебебе" (Аваков)
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Ну хоть кто-то умный будет в структуре МВД.
Вот бы ещё кого-то честного...
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маменькибригадира тролей арихметику пупкина с катинками, оно безусловно виднее про образование
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сегодня я вата просто, а не ольгинский троль, прошу принять это во внимание, и пробовать меня троллить в этом направлении
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всё? всё гнилое что у вас внутри показали, или ещё будете?
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